Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Qatargate: a casa di Kaili e Panzeri 1.5 mln di euro

Si allarga l’inchiesta Qatargate al Parlamento Europeo e nella giornata di ieri è stata destituita la vicepresidente del Pe Eva Kaili, eurodeputata greca. “La sua posizione è che è innocente – ha spiegato Michalis Dimitrakopoulos l’avvocato della stessa donna parlando con il canale privato greco Open Tv -. Non ha nulla a che fare con le tangenti del Qatar”. Secondo le ultime indiscrezioni pare che nell’abitazione della stessa Kaili sarebbero stati trovati ben 750mila euro in contanti: “Non confermo né smentisco, c’è riservatezza – ha detto ancora l’avvocato – non ho idea se sia stato trovato denaro o quanto ne sia stato trovato”. La somma in contanti che è stata rinvenuta durante le perquisizioni effettuate dalla polizia belga nella sua casa e in quella di Antonio Panzieri, ammonta a circa un milione e mezzo di euro, così come riferisce l’agenzia Ansa.

La destituzione è stata approvata dal Parlamento Europeo con 625 voti favorevoli con 2 astenuti e 1 solo voto contrario. Le votazioni, come richiesto da alcuni gruppi, sono avvenute per appello nominale. Su Le Soir sono state anche pubblicate delle immagini delle banconote. Anche un altro italiano, Francesco Giorgi, che viveva nel domicilio dell’eurodeputata, è stato arrestato. Eva Kaili si trova adesso all’interno del carcere della città di Haren. Intanto, secondo quanto scrive Repubblica vi sarebbe un pentito nell’inchiesta sulla corruzione legata al Qatar, che avrebbe illustrato alle autorità le attività in particolare dell’Ong “Fight Impunity” facendo i nomi e cognomi di chi ha collaborato con l’ex eurodeputato Panzeri.

Nella giornata di ieri si è tenuto il discorso del presidente del consiglio, Giorgio Meloni, alla Camera, in vista del debutto di giovedì al Consiglio Europeo: “L’obiettivo del governo – ha raccontato il leader di Fratelli d’Italia – è dimostrare quanto l’Italia possa essere un valore aggiunto nel contesto europeo”, dice il premier, che mette subito le cose in chiaro sul fronte migranti sollecitando a passare “dal dibattito sulla loro redistribuzione a quello sulla difesa comune dei confini esterni dell’Ue”.

Meloni ha poi parlato della risposta di Bruxelles ai prezzi energetici definendola “insoddisfacente e inattuabile, va posto un argine alla speculazione: da mesi l’Italia è in prima fila per un tetto dinamico dei prezzi. Voglio essere chiara su questo – ha proseguito il massimo esponente del governo – la posta in gioco per l’Unione Europea sull’energia è molto alta, perché definisce la capacità stessa dell’Europa di proteggere le sue famiglie e le sue imprese, senza lasciar prevalere logiche unilaterali secondo le quali gli Stati con maggiore spazio fiscale fanno da sé e quelli con scarsa capacità di spesa possono essere lasciati indietro”.

La notizia era già nell’aria da settimane, da quando si parlava della cessazione del rapporto tra la scuderia di Maranello e Binotto, ed oggi è arrivato anche il comunicato ufficiale che lo ha confermato. Il nuovo team principal della Ferrari sarà il francese Frederic Vasseur che finora guidava in pista la scuderia Sauber Alfa Romeo da 5 anni.

L’ingresso ufficiale del nuovo responsabile, che ha già guidato Charles Leclerc, avverrà il prossimo 9 gennaio dopo che Mattia Binotto avrà lasciato la sua carica il 31 dicembre. Sarà quindi Vasseur a guidare la Ferrari nel tentativo di riconquistare quel titolo mondiale piloti che alla scuderia di Maranello manca dal 2008, dopo che Raikkonen lo aveva conquistato nel 2007.

Nella prima giornata dei mondiali di nuoto in vasca corta che sono in corso di svolgimento in Australia, l’Italia ha conquistato subito 2 medaglie d’oro con Gregorio Paltrinieri nella sua distanza preferita, i 1500 stile libero, e successivamente con la staffetta maschile della specialità stile libero che oltre al successo ha ottenuto anche il nuovo record del mondo.

Per il nuotatore azzurro si tratta del terzo oro stagionale nei 1500 stile libero dopo il mondiale e l’europeo in vasca lunga. Nella staffetta i protagonisti sono stati Miressi, Conte Bonin, Deplano e Ceccon che ha avuto il piacere di concludere la staffetta e centrare il record mondiale con un tempo stratosferico.

Un medico di Milano è stato aggredito nella giornata di ieri da un uomo con un machete. L’episodio si è verificato presso l’ospedale del parcheggio del policlinico San Donato, e le condizioni dell’aggredito sono ritenute gravi e in fin di vita. Dopo il soccorso l’uomo è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Raffaele dove è stato sottoposto ad un intervento di neurochirurgia. Pare che l’aggressione, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe avvenuta a seguito di un litigio per questioni riguarda la viabilità e subito dopo l’accoltellamento l’aggressore sarebbe scappato.

Diverse le persone che hanno assistito alla scena scioccante, a cominciare da un gruppo di operai edili che stava piantando la fibra ottica e che ha cercato di intervenire prima che il delinquente scappasse a folle velocità. Sembra che medico e aggressore abbiano discusso dopo un tamponamento ma dal diverbio si è passato nel giro di pochi istanti ai fatti. Il medico che è stato ferito si chiama Giorgio Falcetto, di 76 anni.











