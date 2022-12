Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Qatargate: trovati 750mila euro in casa della Kaili

Proseguono le indagini in seno al Parlamento Europeo in quello che è stato ribattezzato il Qatargate, e stando alle ultime novità riportate dal sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, sarebbero stati trovati ben 750mila euro in contanti in casa di Kaili, ex vicepresidente del Pe. Sequestrati inoltre carte e computer, oltre ovviamente ai contanti. Sempre l’Ansa riferisce di sigilli all’ufficio di Francesco Giorgi, altro presunto coinvolto nell’inchiesta, mentre i giudici di Brescia hanno spiegato: “Moglie e figlia di Panzeri si possono consegnare al Belgio”.

17mila euro in contanti sarebbero stati trovati in casa di Panzeri e la procura di Bruxelles ha annunciato che le 4 persone che sono state arrestate, nella giornata di domani compariranno davanti alla Camera di consiglio. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha commentato: Siamo molto preoccupati’, mentre Metsola, presidente dell’Eurocamera, si è detta infuriata ed ha annunciato un’inchiesta interna.

Ultime notizie, Meloni: “Non aboliremo 18 app”

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, è tornata a parlare nella giornata di ieri presenziando in video nella sua rubrica web con il diario e gli appunti. Tante le dichiarazioni rilasciate dalla leader di Fratelli d’Italia, a cominciare da quelle inerenti ill bonus 18app.

Negli scorsi giorni si era ventilata la possibilità che i famosi 500 euro destinati ai giovani che compiono 18 anni, e da utilizzare per l’acquisto di prodotti di informatica ma anche libri, cinema e via discorrendo, sarebbe stato abolito. La realtà è però differente: “Non vogliamo abolire il bonus ai diciottenni per la cultura”, ha precisato il premier che poi ha spiegato che lo stesso verrà ridimensionato. “Non c’è ragione” che lo riceva “il figlio di un milionario, di un parlamentare, o mia figlia. Va introdotto un limite al reddito di chi accede a questa misura, e vanno meglio definiti i contenuti e le cose che si possono acquistare con queste risorse e credo anche che occorra lavorare sulle truffe – aggiunge e conclude – quindi confermo che intendiamo modificare questa norma, senza però togliere queste risorse alla loro destinazione originale, i giovani e la cultura”.

Ultime notizie, svolta Usa nella fusione nucleare

Alcuni scienziati Usa avrebbero prodotto una reazione di fusione nucleare generante più energia di quella consumata per realizzare la stessa reazione. Ad anticipare lo scoop, decisamente rivoluzionario, un articolo del Washington Post che ha fatto sapere che nella giornata di oggi si terrà una conferenza stampa da parte del dipartimento statunitense dell’Energia che annuncerà appunto la clamorosa svolta.

Secondo il WP siamo di fronte ad “una pietra miliare nella decennale e costosa ricerca per sviluppare una tecnologia che fornisca energia illimitata, pulita ed economica”, ma anche del “Santo Graal” dell’energia senza emissioni di carbonio. L’incredibile traguardo è stato raggiunto dagli scienziati della National Ignition Facility ospitata nei Lawrence Livermore National Laboratory, in California, notizia poi confermata da alcuni ricercatori dello stesso laboratorio anche se in forma anonima.

Ultime notizie, un altro manifestante condannato in Iran

Una seconda condanna a morte è stata eseguita nella giornata di ieri in Iran ai danni di un manifestante. La vittima si chiamava Majidreza Rahnavard, ed è stata giustiziata ieri mattina a Mashhad. L’accusa nei suoi confronti, come riferisce l’Ansa, è di aver ucciso due Basiji, componenti della forza paramilitare fondata dall’ayatollah Khomeini. Anche in questo caso, così come avvenuto per il manifestante condannato settimana scorsa, il condannato è stato accusato di ‘muharebeh’ (la ‘guerra contro Dio’) e stando ad alcuni attivisti l’uomo sarebbe stato duramente picchiato durante la detenzione al punto che un braccio gli sarebbe stato fratturato.

In seguito è stato esposto in tv mentre confessava gli omicidi, ma secondo osservatori e attivisti, sotto pressione da parte delle autorità. Intanto l’Iran ha spiegato di aver imposto sanzioni nei confronti di 10 persone e 5 entità europee, così come dichiarato dal Ministero degli Esteri di Teheran. Di contro è giunta la replica dell’alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell: “Oggi approveremo un pacchetto di sanzioni molto duro verso l’Iran”

Ultime notizie, grave incidente automobilistico a Modugno

Nella tarda serata di domenica un grave incidente automobilistico ha causato la morte di 3 ragazzi di età compresa tra i 19 e i 25 anni. La Mini Cooper sulla quale viaggiavano ha urtato un autobus turistico. Il guidatore ed un altro ragazzo sono rimasti feriti non in modo grave. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 96 vicino ad Altamura, in provincia di Bari, con l’autobus che stava uscendo da un rifornitore di carburante.

Sul luogo dello scontro sono arrivati sia i mezzi di soccorso che i vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre i corpi dei morti dalla Mini Cooper. Le vittime dell’incidente, al momento dello scontro si trovavano sul sedile posteriore dell’auto. I carabinieri stanno portando avanti le indagini per chiarire le modalità dello svolgimento dell’incidente.

Ultime notizie, chiusi per il maltempo gli aeroporti di Londra

Il maltempo che sta imperversando su Londra ha causato la chiusura degli aeroporti della capitale e il blocco dei trasporti. La bufera con neve e venti fortissimi era stata prevista ma ha comunque creato dei danni molto importanti sia nel nord dell’Inghilterra che in Scozia, dove, in alcune zone il termometro ha raggiunto temperature di 15 gradi inferiori allo zero. Anche la metropolitana ha chiuso parte delle sue linee ed ha sospeso altri collegamenti.

Il maltempo ha causato anche la chiusura di diverse scuole e la stampa britannica ha titolato “Lunedì artico”. A causa del ghiaccio è avvenuto anche un grave incidente con la morte di tre bambini che sono caduti in un lago ghiacciato ed il ricovero in ospedale di un quarto bambino che versa in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica in una cittadina della contea di Birmingham.

Ultime notizie, a Roma un autobus con 41 bambini è finito fuori strada

In Via Tiburtina, all’incrocio con via di Salone un autobus che trasportava 41 bambini che stavano facendo rientro da una gita, è uscito di strada e 2 bambini sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Si pensa che la causa dell’uscita di strada sia un malore del conducente. L’uscita di strada dell’autobus è avvenuta nel primo pomeriggio, alle 13.50. Oltre ai due bambini rimasti feriti anche il conducente dell’autobus è stato trasportato in ospedale.

Ultime notizie, la classifica della qualità della vita

Il Sole 24 Ore ha pubblicato il suo rapporto annuale con la classifica delle provincie italiane secondo la qualità della vita. In testa c’è Bologna mentre in ultima posizione si è piazzata Crotone. Per quanto riguarda le donne la prima posizione è della provincia Monza e Brianza. Alle piazze d’onore dopo Bologna ci sono Firenze e Bolzano. Per quanto riguarda la provincia prima classificata questa è la quinta vittoria in 33 anni e rispetto alla classifica dello scorso anno Bologna ha guadagnato 5 posizioni.

Tra le città più grandi, Milano che nella scorsa edizione si era classificata al secondo posto assoluto ne ha persi sei piazzandosi ottava, ma ancora peggio ha fatto Roma che di posizioni ne ha perse ben 18 crollando al 31esimo posto. Torino è dietro a Roma in classifica, 40esimo posto, ma ha perso un minor numero di posti, 12. Prima di Crotone, si sono piazzate Isernia, penultima, e Caltanissetta al terzultimo posto.











