Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: raid Usa a Kabul contro militanti Isis (30 agosto)

Ultime notizie sul fronte Coronavirus: stando ai dati diramati ieri dal Ministero della Salute attraverso il consueto bollettino, sono 5.959 i nuovi positivi ai test Covid individuati, contro i 6.860 della giornata antecedente. Diminuite anche le vittime in ventiquattro ore (37, contro le 54 di ieri). Sono stati eseguiti in tutto 223.086 tamponi, fra molecolari e antigenici (sabato erano stati 293.464) e il tasso di positività si è attestato al 2,67%, contro il 2,34% di sabato.

Per quanto concerne la situazione negli ospedali e la pressione esercitata dai degenti sul tessuto nosocomiale del Belpaese, sono al momento 525 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+14 nell’ultima giornata, nel saldo tra entrate e uscite). Infine, i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.133, 22 in più rispetto a sabato.

Ultime notizie: raid Usa a Kabul contro militanti Isis

Gli Stati Uniti d’America si sono resi protagonisti di un raid con drone a Kabul, capitale dell’Afghanistan. Stando a quanto si è appreso, nel mirino del raid a stelle e strisce c’erano dei kamikaze. Sarebbe stato colpito, in particolare, un veicolo “con diversi kamikaze” che si stava recando all’aeroporto.

Lo affermano fonti dell’amministrazione citate dall’Associated Press, secondo cui la minaccia “si ritiene sia stata eliminata”. Contestualmente, purtroppo, un bimbo è rimasto ucciso nell’esplosione di un razzo contro un edificio a Kabul e alcune fonti locali parlano di almeno due morti e tre feriti. Sono stati pubblicati alcuni video che mostrano un’esplosione, ma attualmente mancano ulteriori conferme. Una tragedia nell’infinita tragedia.

Ultime notizie: incendio a Milano, evacuate 70 famiglie

Un maxi-incendio ha letteralmente divorato un grattacielo di 15 piani in via Antonini, nella periferia sud di Milano. Il rogo è iniziato attorno alle 17.45 e ha interessato due civici, il numero 32 e il numero 34, dove abitano, stando a quanto si è appreso, circa 70 famiglie, tutte evacuate. Sul posto sono accorse numerose squadre dei vigili del fuoco e molte ambulanze.

Dopo oltre due ore di intervento, le fiamme sono state dichiarate sotto controllo, con i pompieri che sono riusciti a penetrare all’interno e ad avanzare verso i piani superiori dell’edificio per le verifiche. 15 i mezzi impiegati, oltre 50 gli uomini. Nel contempo, sono stati raggiunti telefonicamente i residenti nel grattacielo incendiato e, per fortuna, non si segnalano dispersi, né feriti: la paura è stata immensa, ma i danni, ringraziando il Cielo, sarebbero “solo” materiali.

Ultime notizie, Mattarella: “Sconcertante non accogliere profughi afghani”

Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, è intervenuto in occasione del 40° seminario per la formazione federalista europea, tenutosi durante l’anniversario numero 80 del Manifesto di Ventotene. Il capo di Stato ha asserito che “una cosa appare sconcertante nelle voci dei politici europei ed è la grande solidarietà nei confronti dei diritti degli afghani che rimangono là. Questo non è all’altezza dei valori dell’Unione”.

In particolare, Mattarella ha ribadito la necessità di un dialogo collaborativo con altre parti del mondo per governare insieme il fenomeno della migrazione, perché “solo una politica di gestione comune dell’immigrazione può evitarci di essere travolti da un fenomeno incontrollabile. I gelidi antipatizzanti si diano pace, l’Ue non tornerà indietro”.

Ultime notizie, Serie A: domenica di vittorie per le big

Mentre la Juventus è scivolata in casa contro l’Empoli (clamoroso ko bianconero per 1-0) nella serata di ieri, proprio quando il neoacquisto Moise Kean faceva il suo sbarco all’aeroporto di Caselle, nella domenica di Serie A non si registrano sorprese, con le “grandi” che non sbagliano nulla e conquistano tutte i tre punti. Comincia il Napoli nel tardo pomeriggio, centrando in extremis una vittoria affatto scontata contro il Genoa (1-2): decide un guizzo di Petagna, segnalato in partenza, ma ancora una volta decisivo nelle dinamiche tattiche della squadra.

Reti inviolate tra Sassuolo e Sampdoria, mentre, in serata, si assiste a un doppio poker: a San Siro il Milan annichilisce il Cagliari con un sontuoso 4-1 (doppietta di Giroud, sempre più integrato negli schemi di Pioli), mentre all’Arechi la Salernitana resiste per un tempo alle offensive sferrate dalla Roma di José Mourinho, salvo poi cedere nella ripresa. Da segnalare la doppietta di Pellegrini e la prima marcatura in Italia dell’ex Chelsea Abraham.



