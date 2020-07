ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Recovery Fund, accordo lontano (18 luglio)

Scintille e veti incrociati, il vertice continua senza veri segnali di svolta a Bruxelles. I leader alle 18 si sono concessi una pausa dopo 8 ore di trattative per riprendere alle 20. I due contendenti sono Conte, che chiede una risposta europea e rappresenta il Paese che più beneficerà del recovery fund, e l’olandese Mark Rutte. La svolta non si prospetta comunque vicina, si attende infatti una prosecuzione delle trattative domani che forse slitteranno fino a domenica e alla prossima settimana.

Ultime notizie, crollo dei consumi e stangata fiscale in arrivo?

La pandemia ha generato un crollo dei b che malgrado la ripresa delle attività non riescono a decollare, registrando a giugno un calo del 15% soprattutto nel turismo e nell’abbigliamento. Un rialzo rispetto ai mesi di chiusura c’è stato, ma il recupero totale è ancora molto lontano. Sono nel frattempo oltre 150 i decreti attuativi ancora da scrivere, indispensabili per mettere in pratica le misure varate dal governo. Le risorse sono state stanziate, ma non possono ancora essere utilizzate e in attesa di questi aiuti, stridono le concomitanti scadenze fiscali. Da lunedì infatti scatteranno imposte e contributi da pagare, soprattutto per aziende e partite iva. Talmente messe a dura prova dalla pandemia, da richiedere un rinvio a ottobre e la possibilità di rateizzazioni, anche se il governo al momento conferma il calendario.

Ultime notizie Coronavirus, arrivi dall’estero moltiplicano focolai

La marcia del Covid-19 negli Stati Uniti sembra inarrestabile con 77.000 nuovi casi in un solo giorno. Dopo il Paese a stelle e strisce è il Brasile la nazione più colpita, a causa di un mancanza di unione e di intenti nella lotta al virus e alla politica sconsiderata di Bolsonaro. In Italia risale, anche se di pochissimo l’indice di contagio. Al momento non scattano gli allarmi, ma sono 6 le regione che mostrano un Rt che oscilla intorno all’unità, a causa di focolai di dimensioni rilevanti spesso per casi importati dall’estero. Sono 233 i casi positivi delle ultime 24 ore e 11 decessi. Posizione dura nelle scuole ritenute nelle condizioni ideali per poter essere riaperte a settembre.

Ultime notizie, vacanze vicino casa: è la moda dell’estate 2020

Tra crisi economica e paura, le vacanze vicino casa sono la meta più gettonata del 2020, il mare più vicino, quello da raggiungere in giornata. Non spaventa il traffico, né le code dei rientri. A rassicurare gli italiani le norme sul distanziamento che funzionano durante la settimana e meno con l’assalto del week end.

Ultime notizie Gran Bretagna, Beatrice sposa Edoardo

Nozze a sorpresa nel castello di Windsor, al matrimonio tra Beatrice di York e l’imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi si sono presentati anche Elisabetta e il novantanovenne Filippo, duca di Edimburgo, in onore della nipote. Una cerimonia molto intima e riservata a soli 30 invitati, per le nozze inizialmente previste per il 29 maggio e rimandata fino al sì a sorpresa di oggi.

