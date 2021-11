Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, rialzo contagi: pronta la stretta del governo

Il governo continua a lavorare in vista di una modifica del green pass nel caso in cui la situazione covid dovesse ulteriormente peggiorare. Come riferito ieri da numerosi fonti, in particolare dal Corriere della Sera, non dovrebbe essere applicato un modello austriaco ma si pensa comunque di introdurre delle novità, a cominciare da limitazioni solo per i non vaccinati in zona arancione e rossa, quelle a più alto rischio covid. In poche parole, solo i no vax non potranno svolgere determinate “operazioni” nelle regioni con queste colore. Così facendo l’esecutivo potrebbe accogliere in parte le richieste dei governatori, in particolare di Friuli, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, che vorrebbero delle restrizioni solo sui no vax. La stretta riguarderebbe tutte quelle attività non necessarie, leggasi ristoranti, alberghi, cinema, teatri, stadi, ecc ecc, che diverrebbero quindi accessibili solo a guariti o vaccinati.

Borgonovo vs Carly Tommasini/ “Comunità LGBT+ fa tante parole, ma la biologia esiste”

Ultime notizie, minaccia con ascia a padre del futuro nipote

Choc in quel di Macerata dove nella giornata di ieri un uomo di 49 anni di origini macedoni, ha minacciato con l’ascia il fidanzato della figlia, una giovane ragazza di 19 anni. La vittima sarebbe “colpevole” di aver messo incinta la propria compagna, situazione che evidentemente al futuro nonno non sarebbe andata a genio. L’uomo, una volta appresa la notizia della dolce attesa, si è recato presso il luogo di lavoro del genero, un albanese già padre e molto più grande della figlia, minacciandolo appunto con l’arnese. I carabinieri sono intervenuti evitando il peggio, ed hanno arrestato lo stesso padre infuriato: in casa sua sono stati trovati dopo una perquisizione cinque coltelli di grandi dimensioni che sono stati sequestrati. Al momento l’uomo si trova in carcere.

SIGNORINI CONTRO L’ABORTO/ Non basta chiamarsi Alfonso per non finire imbavagliato

Ultime notizie, cda Rai: i nomi proposti da Fuortes

Si terra nella giornata di oggi il cda della Rai dove verranno proposte le nuove nomine dei principali tg della tv pubblica. Stando a quanto appreso ieri dall’agenzia Ansa, l’amministratore delegato Carlo Fuortes metterà sul tavolo i nomi di Monica Maggioni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2 e Simona Sala al Tg3, con Mario Orfeo verso la direzione Approfondimento. Per quanto riguarda invece il Gr Radio, alla direzione proposto Andrea Vianello, lasciando poi Rainews a Paolo Petrecca, mentre alla Tgr si vorrebbe confermare Alessandro Cesarin, con Alessandra De Stefano a Raisport in cambio del direttore attuale, Auro Bulbarelli. Secondo quanto apprende l’Ansa sui nomi in ballo vi sarebbe stata un’accesa lite fra partiti, ed in particolare il Movimento 5 Stelle avrebbe contestato la scelta di Monica Maggioni al Tg1 al posto di Carboni, che di conseguenza resterebbe senza incarico. Il cda di Napoli previsto per oggi farà chiarezza.

ISLAMISTA ARRESTATA A MILANO/ “Le cellule jihadiste non se ne sono mai andate”

Ultime notizie, situazione covid drammatica in Russia e Germania

Continua ad essere drammatica la situazione covid in Europa, a cominciare dalla Russia, dove nella giornata di ieri sono stati registrati ben 1.247 morti a causa del coronavirus, il numero massimo di decessi da quando è scoppiata la pandemia, così come riportato dall’agenzia Tass citando i dati del centro operativo nazionale anti-coronavirus. I casi di contagio sono stati invece 36.626, per una quarta ondata davvero drammatica in quella zona del mondo. Momenti difficili anche in Germania, dove invece in 24 ore i casi di positività sono schizzati oltre i 50mila, precisamente 52.826, con l’aggiunta di altri 294 morti. Continua a restare altissimo l’indice settimanale di casi ogni 100mila abitanti, pari a 319.5 casi, mentre l’indice di ospedalizzazione è di 4.86 ricoverati su 100mila abitanti. “La situazione pandemica in Germania è drammatica”, ha commentato la cancelliera uscente Angela Merkel, parlando alla conferenza delle città, ricordando che per per il virus è “del tutto indifferente” che il Paese abbia o meno un governo reggente o nel pieno delle sue funzioni. “Anche il numero di morti è spaventoso”, ha aggiunto.

Ultime notizie, il maltempo colpisce di nuovo la Sicilia

In queste ultime ore il maltempo ha colpito la Sicilia ed in particolare la provincia di Ragusa. A Modica una tromba d’aria ha sconvolto il territorio scoperchiando case e facendo numerosi danni nelle aree di campagna. Purtroppo si è verificata anche la morte di un uomo di 53 anni che era appena uscito dalla propria abitazione a Comiso. Il vortice della tromba d’aria ha causato gravi danni anche nel vicino mercato ortofrutticolo ed ha danneggiato anche i tetti di alcune botteghe. I collegamenti con alcuni centri vicini sono stati interrotti e la statale 7 è stata chiusa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA