Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Salerno: 30enne accoltellato a morte (27 ottobre)

Dramma avvenuto nella notte appena passata, quella fra sabato 26 e domenica 27 ottobre, in provincia di Salerno. In località Capaccio Paestum, come riferisce l’edizione online dell’agenzia Ansa, un ragazzo di soli 30 anni è stato accoltellato a morte con diversi fendenti. Pare che ad ucciderlo sia stato un conoscente dello stesso, e l’aggressione sarebbe avvenuta davanti ad un bar in località Torre di Mare, attorno alle ore 4:00. Non è ben chiaro cosa sia accaduto, ma come spesso e volentieri succede in questi casi, è molto probabile che i due abbiano iniziato a discutere e poi dalle parole si sia passati ai fatti, con il gesto folle. L’aggressore si è costituito subito dopo l’omicidio presentandosi dai carabinieri, e al momento si trova in caserma assieme al suo avvocato. Stando a quanto scrive l’Ansa, si tratterebbe di un 25enne del luogo, già noto per diversi precedenti.

Ultime notizie al-Baghdadi morto in un raid Usa

Potrebbe essere morto il potentissimo leader dell’Isis al-Baghdadi. Secondo numerosi fonti americane e irachene, il capo dello Stato Islamico sarebbe deceduto nelle scorse ore a seguito di un raid Usa nel nord della Siria. I militari americani avrebbero individuato il nascondiglio del numero uno dell’Isis, che dopo un breve scontro a fuoco si sarebbe fatto saltare in aria azionando il detonatore di un giubbetto esplosivo che indossava. Dopo l’esplosione, sarebbero morte anche due delle sue mogli, rimaste colpite a seguito della potente deflagrazione. Al momento non vi è ancora la conferma ufficiale ma la Casa Bianca nelle scorse ore ha diramato una nota ufficiale in cui ha spiegato che attorno alle ore 13:00 italiane il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlerà ai media per fare un grande annuncio.

Ultime notizie Regionali Umbria: oggi il grande voto

E’ arrivato il giorno delle elezioni regionali in Umbria. Oggi, domenica 27 ottobre, i cittadini umbri torneranno alle urne per eleggere il nuovo presidente nonché il suo consiglio. Si tratta di un appuntamento molto importante per la politica italiana, visto che dal voto si capirà l’umore degli elettori. I sondaggi hanno sempre dato in vantaggio la coalizione di Centro destra composta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, ma il candidato dell’inedita alleanza fra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, Bianconi, sembra ben quotato e la sensazione è che rispetto alle scorse tornate elettorale sarà una battaglia più serrata.

Ultime notizie Formula 1: pole a Leclerc

Sarà Charles Leclerc a partire in pole position quest’oggi per il gran premio in programma in Messico. La direzione di gara ha infatti deciso di retrocedere Max Verstappen (sceso al quarto posto), pilota Red Bull, nonostante questo avesse segnato il miglior tempo: secondo i tecnici ai vertici, il talento avrebbe ignorato di fatto le bandiere gialle esposte dai commissari, mantenendo il piede a tavoletta, e di conseguenza è stata decisa la penalizzazione. In seconda posizione spazio all’altra Rossa, quella di Sebastian Vettel, con Lewis Hamilton terzo, e in terza fila Albon e Bottas. Si preannuncia una gara caldissima quella di oggi, con il pilota britannico della Mercedes che in caso di risultato favorevole potrebbe alzare al cielo il titolo del mondo.



