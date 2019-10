Elezioni Regionali Umbria 2019/ Diretta e risultati: exit poll, candidati e liste

Seggi aperti per le Elezioni Regionali Umbria 2019, il primo vero test elettorale per il Governo giallorosso ma anche la possibilità per il Centrodestra di confermarsi coalizione vincente in tutti gli appuntamenti alle urne di questo 2019: un voto locale certo, per una delle regioni più piccole d’Italia, eppure il “cuore pulsante del Paese” rappresenta un campione del tutto dirimente in merito al “patto civico” tra Pd e M5s che entra a livello locale dopo il patto nazionale nel Governo Conte-bis. Dopo Abruzzo, Sardegna, Basilicata e Piemonte, anche in Umbria elegge il nuovo Presidente oltre alla giunta dell’Assemblea Legislativa della Regione: stando alla legge elettorale vigente – la stessa dell’ultima tornata elettorale a Perugia, la cosiddetta Umbricellum del febbraio 2015 – non è previsto un ballottaggio e dunque verrà nominato Governatore successore di Catiuscia Marini chi otterrà più voti, anche uno solo in più dei propri sfidanti. Alle Elezioni Regionali in Umbria ci si arriva dopo la tempesta e lo scandalo nel mondo sanità che ha portato alle dimissioni della Governatrice dem, con i 5Stelle che più tutti avevano richiesta la rimozione della Marini e che però ora, pochi mesi dopo, si ritrovano sotto lo stesso nome in scheda elettorale. Già da questo “dettaglio” si intuisce come il piano nazionale sia entrato e non poco nel dibattito locale: in attesa dei risultati, da seguire come sempre in diretta con tutti i nostri approfondimenti e focus, non ci resta che entrare nell’agone delle Regionali scoprendo chi sono gli 8 candidati Presidente, come si vota alle Elezioni in Umbria e quali furono i risultati 4 anni fa.

CHI SONO GLI 8 CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI IN UMBRIA

In corsa per la carica di nuovo Presidente della Regione Umbria ci sono in tutto 8 candidati frutto di accordi civici, patti nazionali e liste locali anche “bizzarre”: Donatella Tesei è la candidata del Centrodestra sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Umbria Civica e Tesei Presidente; a sfidarla in quella che sembra essere la vera sfida nella sfida c’è Vincenzo Bianconi – Centrosinistra – sostenuto da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Europa Verde, Sinistra civica e verde, Bianconi per l’Umbria. Al nome del candidato civico si è arrivati grazie al patto civico raggiunto e trovato tra Pd-M5s (con tanto di voto su Piattaforma Rousseau a settembre, ndr) il primo vero test di alleanza “oltre” il Governo Conte-bis dove già Di Maio e Zingaretti si trovano alleati. Gli altri 6 candidati alle Elezioni Regionali 2019 sono Claudio Ricci, sostenuto da Ricci Presidente, Italia Civica e Proposta Umbria (4 anni fa era il candidato del Centrodestra, sconfitto dalla Marini); Emiliano Camuzzi, sostenuto da Potere al Popolo e Partito Comunista italiano; Rossano Rubicondi (solo omonimo del più famoso ex marito di Ivana Trump), sostenuto dalla Lista del Partito Comunista; Giuseppe Cirilli, sostenuto dal Partito delle Buone Maniere; Martina Carletti, sostenuta dalla lista Riconquistare l’Italia; Antonio Pappalardo, sostenuto dalla lista dei Gilet Arancioni.

COME SI VOTA ALLE REGIONALI

Dato per appurato che il voto di queste Elezioni Regionali in Umbria è in corso d’opera, è importante ricordare come anche questa tornata elettorale locale si terrà su un solo giorno, per l’appunto oggi domenica 27 ottobre. Non è previsto il ballottaggio, dunque per capire come si vota basti sapere che è sufficiente la maggioranza relativa per essere eletto Governatore umbro e non solo, questa stessa legge elettorale prevede che qualsiasi coalizione ottenga la maggioranza relativa abbia diritto al 60% dei seggi del Consiglio regionale anche laddove non venga raggiunta alle urne nei risultati delle Elezioni. In Regione Umbria è presente un’unica circoscrizione con i 20 seggi dell’Assemblea: per questo motivo i 20 seggi dell’Assemblea Regionale (il 21esimo è riservato al Presidente eletto) sono distribuiti con un mero sistema proporzionale. Sulla scheda elettorale che ogni cittadino umbro troverà ai seggi è possibile esprimere oltre al segno per il candidato Governatore anche due preferenze per i candidati di una lista. Non è previsto il voto disgiunto e dunque bisognerà opzionare al massimo due candidati appartenenti alla stessa lista del candidato Governatore scelto, pena l’annullamento della scheda.

I RISULTATI ALLE REGIONALI UMBRIA 2015

Guardando a soli 4 anni fa, nonostante dal punto di vista politico sia passata una sorta di “era geologica”, è interessante vedere tutta la differenza per una sfida che ai tempi era tripolare, mentre per queste Elezioni Regionali Umbria 2019, in attesa di ricevere i primi exit poll e risultati dopo le ore 23 (lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi), la partita è sostanzialmente a “due”, tra Donatella Tesei e Vincenzo Bianconi. Centrodestra contro il “nuovo” Centrosinistra con Pd e M5s assieme: nei risultati delle Regionali umbre 2015 invece il trionfo di Catiuscia Marini e del Pd era uno degli ultimi grandi successi a livello regionale per il Partito Democratico. Col 42,78% la Presidente oggi dimissionaria batté il Centrodestra di Claudio Ricci per uno scarto di soli 13mila voti (39,67%); al terzo posto si piazzò il Movimento 5 Stelle di Andrea Liberati che raccolse il 14,30%. In merito alle preferenze, i 20 consiglieri eletti nel Consiglio Regionale umbro con sede a Perugia furono così distribuiti: al Pd Porzi Donatella (8675 voti), Barberini Luca (7171), Cecchini Fernanda (6807), Paparelli Fabio (5633), Guasticchi Marco Vinicio (5551), Solinas Attilio (5385), Leonelli Giacomo (5373), Brega Eros (5148), Chiacchieroni Gianfranco (4986), Smacchi Andrea (4721), oltre ovviamente alla Presidente della Regione eletta Catiuscia Marini. Il Candidato presidente Claudio Ricci, coalizione centrodestra prese i seguenti consiglieri: Lega Nord 13,99 per cento, 2 seggi, Mancini Valerio (2903), Fiorini Emanuele (2477), ‘Ricci presidente’ 4,49 per cento, 1 seggio: De Vincenzi Sergio (1626); Fratelli d’Italia-An 6,24 per cento, 1 seggio: Squarta Marco (3808); Forza Italia 8,54 per cento, 1 seggio: Nevi Raffaele (3571). Infine il Movimento 5 Stelle, 14,56 per cento con 2 seggi: candidato presidente Liberati Andrea, Fiorelli Claudio (1073 preferenze).





© RIPRODUZIONE RISERVATA