ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Salvini “o si lavora, o si vota” (2 agosto)

Il Ponte Morandi pativa “difetti esecutivi” rispetto al progetto così come era stato formulato, come anche una “mancanza di significativi interventi di manutenzione”. Questo secondo quanto riportato dalle agenzie il contenuto della perizia redatta dai tre consulenti del Gip Angela Nutini nella risposta al secondo quesito del primo incidente probatorio per il crollo del ponte Morandi. Reperti, parti del ponte non crollato, carotaggi, tutto periziato con grande cura e che porta a queste conclusioni, conformi con i sospetti dei media già nelle ore successive al tragico crollo del ponte nel cuore di Genova.

Ultime notizie, Governo spaccatissimo sulla riforma della Giustizia

Ancora grossi conflitti nel Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle in una giornata, quella di ieri, particolarmente caratterizzata dal minuetto tra le due metà della squadra di governo. Al centro la riforma della Giustizia che è stato motivo di contesa durante un Consiglio dei Ministri, se non travagliato, quanto meno sterile. Matteo Salvini da un lato ha fatto sapere che non voterà una riforma definita “inutile e vuota”, dall’altro ha di nuovo detto chiaro e tondo che di fronte a un Governo immobile preferisce ridare facoltà agli italiani di esprimere il proprio voto. I 5 stelle dal canto loro lanciano nuovamente l’appello a lavorare insieme o esortano Salvini a prendere la responsabilità di aprire la crisi. Al momento la situazione rimane quindi prigioniera del solito stallo.

Ultime notizie, Toti si dimette da Forza Italia

E se il Governo vive queste tensioni, una volta tanto a fare da contraltare non sono le crisi e i litigi interni al Partito Democratico, ma un “colpo di scena” all’interno di un altro partito di opposizione: Forza Italia. Con una mossa a sorpresa, almeno per il pubblico, Silvio Berlusconi ha lanciato un nuovo soggetto politico, Altra Italia, luogo che dovrebbe essere l’incubatore di una nuova e organica alleanza di centro-destra, ma che è stato visto da tutti come un superamento di Forza Italia. E il segno più evidente dello strappo con le opposizioni interne è stata la mancata nomina nel comitato coordinatore di Giovanni Toti, che a stretto giro ha fatto i migliori auguri e ha lasciato intendere di dare le dimissioni dal partito con effetto immediato. Dura anche Mara Carfagna, seppur inserita nel coordinamento di Forza Italia, appreso della nascita del nuovo soggetto si è detta “indisponibile a fare il commissario liquidatore del partito”

Ultime notizie, terremoto di 6.6 di magnitudo in Cile

Una forte scossa di magnitudo 6,6 ha colpito il Cile centro-meridionale ed è stata avvertita nella capitale Santiago e in altre otto regioni del Paese. Secondo quanto riferito da organi di stampa e informazioni preliminari pubblicate da Centro sismologico nazionale (Onemi) il sisma è stato registrato alle 14,28 locali con un epicentro a 47 chilometri ad ovest di Pichilemu, nella regione di O’Higgins, e a 13,2 chilometri di profondità. Le regioni colpite, ha aggiunto l’emittente, sono Valparaíso, Santiago, O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío, La Araucanía e Los Ríos.



© RIPRODUZIONE RISERVATA