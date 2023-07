Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Santanchè: “Contro di me strumentalizzazione politica”

Nella giornata di ieri la ministra Daniela Santanchè si è presentata in Senato con una informativa per difendersi dalle accuse che le sono state rivolte relativamente ai casi delle società Visibilia e Ki Group. Nell’aula del Senato erano presenti anche dei dipendenti delle due società. La ministra ha dichiarato di aver sanato tutte le pendenze dovute a situazioni irregolari delle sue società, aggiungendo: “Contro di me strumentalizzazione politica”.

UCRAINA/ "Usa, Russia e Cina, serve una firma congiunta contro le bombe a grappolo"

Da parte del Movimento 5 Stelle è stata presentata una mozione di sfiducia nei suoi confronti, mentre Fratelli d’Italia ha ribadito la sua fiducia incondizionata nei suoi confronti. Richiesta di dimissioni dall’incarico arrivata anche da un senatore del Partito democratico, Misiani.

Ultime notizie, la quinta tappa del Tour de France

La quinta frazione dell’edizione 2023 del Tour de France, disputata interamente sui Pirenei, con arrivo a Laruns dopo 162 chilometri ha visto il successo dell’australiano Hindley che ha conquistato anche la maglia gialla di capoclassifica, togliendola ad Adam Yates. Alle sue spalle si è classificato l’italiano Ciccone, autore di una splendida gara.

"Troppe macchine a Milano, le ridurremo in 10 anni"/ Beppe Sala: "Porremo dei limiti in città"

Dietro, la sfida importante per la classifica generale della corsa francese, ha visto il danese Vingegaard, vincitore della scorsa edizione, staccare lo sloveno Pogacar di 1 minuto e 4 secondi dopo che il suo avversario aveva conquistato 11 secondi di vantaggio con gli abbuoni delle prime 3 tappe. Il corridore danese ha conquistato anche il secondo posto nella classifica generale, alle spalle di Hindley e precedendo Ciccone. Domani ancora una tappa pirenaica con il primo arrivo in salita e si preannuncia ancora una grande battaglia.

Ultime notizie, sorteggiato il calendario della serie A di calcio

A Roma è stato sorteggiato il calendario dell’edizione 2023/2024 del campionato di calcio di serie A. Come nella scorsa stagione il girone di andata e quello di ritorno non saranno esattamente opposti e quindi ci saranno delle variazioni nel corso delle varie giornate.

Picchia e maltratta la figlia tossicodipendente per anni: padre assolto/ "Lo ha fatto per il suo bene"

Nella prima giornata, che si giocherà nel weekend del 20 agosto e del quale saranno svelati nella giornata di venerdì i primi anticipi, tra le big giocheranno in casa soltanto l’Inter e la Roma, rispettivamente contro Monza e Salernitana. Per i campioni d’Italia del Napoli, trasferta a Frosinone, mentre la Juventus affronterà allo stadio Friuli l’Udinese.

Ultime notizie, morto un bambino di 6 anni in spiaggia a Santa Margherita di Savoia

Un bambino di 6 anni, che stava partecipando ad un campo estivo a Margherita di Savia, è morto durante i giochi in mare. I soccorritori sono intervenuti ed hanno tentato di salvarlo ma i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. In un primo momento il bambino, che si trovava in mare con altri del suo gruppo ed un educatore, ha vomitato ed è stato successivamente colpito da un arresto cardiaco. Il bambino è stato portato subito sulla spiaggia anche con l’aiuto di un bagnino e successivamente è intervenuta una infermiera pediatrica che ha provato a rianimarlo.

Ultime notizie, aperto davanti a testimoni il testamento di Silvio Berlusconi

Ieri a Milano, il notaio Roveda ha proceduto all’apertura del testamento dell’ex leader di Forza Italia davanti a due testimoni, l’avvocato Fossati, in rappresentanza dei figli Pier Silvio e Marina e l’avvocato Rimini, in rappresentanza degli altri 3 figli, Barbara, Eleonora e Luigi. I nodi da sciogliere, dopo la lettura del testamento, riguardano soprattutto la divisione del pacchetto di azioni Fininvest ed il destino dei molti beni immobili.

Ultime notizie, mutui: pagamenti dilazionati nel tempo?

“Le banche in Italia mantengono quasi i due terzi dei mutui a tasso fisso, con tassi di raccolta in continuo aumento, e, su richiesta, possono allungare la durata dei mutui per chi è in regola con i pagamenti o realizzare surroghe”, questo quanto si legge su TgCom24.it e riferito da Antonio Patuelli, presidente dell’ABI in occasione dell’assemblea della stessa associazione.

Matteo Salvini, ministro dei trasporti, aveva fatto sapere martedì di essere al lavoro con il ministero dell’Economia “per allungare le rate di chi ha un mutuo a tasso variabile”. Patuelli ha aggiunto di aver chiesto “un cambio delle regole rigide, troppo rigide” dell’Eba (l’Autorità bancaria europea) per coloro che sono in ritardo sui pagamenti delle rate dei mutui, e che non permettono alle banche di avere una maggiore flessibilità. Patuelli ha quindi dato la disponibilità delle banche affinchè si possa allungare la durata del mutuo, di modo da dilazionare il pagamento, e nel contempo “congelare” la rata, per fare in modo che si possa rientrare nel pagamento. Serve infine una normativa diversa e meno rigida per gli insolventi e gli istituti di credito.

Ultime notizie, il funerale della povera Michelle

Si sono celebrati ieri presso la chiesa di Santa Maria della Presentazione, i funerali della povera Michelle Causo, la 17enne che è stata uccisa da un coetaneo, e quindi abbandonata dentro un carrello della spesa. La bara bianca è arrivata in chiesa accolta da applausi e lacrime, dietro il feretro la mamma della ragazzina e anche il fidanzato della stessa. Rose, girasoli e palloncini bianchi sul sagrato della chiesa, per un ultimo saluto davvero commuovete a questa vita spezzata troppo presto.

Intanto proseguono le indagini in merito all’omicidio della stessa 17enne, con gli inquirenti che non sembrano credere alla prima versione fornita dal coetaneo, che ricordiamo, si trova in carcere con le gravissime accuse di omicidio aggravato da occultamento e vilipendio del cadavere. Si sta cercando anche di capire lo stato psicofisico del ragazzino durante l’omicidio.

Ultime notizie, Madonna si sta riprendendo: “E’ forte”

Nella giornata di ieri sono giunti aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche di Madonna, la regina del pop che negli scorsi giorni era stata ricoverata. Dimessa dall’ospedale dopo una grave infezione batterica si trova attualmente presso la sua abitazione di New York e sta lentamente riprendendosi.

Non si hanno comunque molte informazioni sul suo stato di salute ma qualcosa è emerso tramite un’amica di lunga data Rosie O’Donnell, che attraverso la propria pagina Instagram ha pubblicato uno scatto in compagnia di Madonna con il commento: “Si sta riprendendo a casa, è molto forte in generale”, e ancora: “Sta bene”. Rosie O’Donnel aveva recitato a fianco di Madonna nel film sportivo del 1992 “Ragazze vincenti”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA