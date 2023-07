DIRETTA/ Tour de France 2023, classifica video streaming Rai: in strada, comincia la 5^ tappa (oggi 5 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: SI COMINCIA

Siamo pronti a dare il via alla diretta Tour de France 2023 per la quinta tappa Pau-Laruns, gli spunti d’interesse sono davvero tanti. Si parte da Pau, località mitica per il Tour de France, in quanto in ingresso (come quest’anno) oppure in uscita dai Pirenei è presente quasi sempre nel percorso della Grande Boucle. Laruns invece ospiterà per la terza volta un arrivo di tappa e finora ha sempre festeggiato la Slovenia, dal momento che nel 2018 vinse Primoz Roglic mentre nel 2020 Tadej Pogacar colse la sua prima vittoria di sempre al Tour proprio davanti al connazionale Roglic e in una tappa che era scattata curiosamente anche in quel caso da Pau e con percorso molto simile a oggi, con il Marie Blanque come ultima asperità.

Infine, era addirittura dal 1981 che non c’era così presto al Tour de France una tappa con un GPM Hors Catégorie, dato che la dice lunga sulla particolarità del percorso di quest’anno. Le aspettative dunque sono altissime per ciò che potremo vedere oggi e forse ancora di più domani: parola alla strada, perché adesso la diretta della quinta tappa del Tour de France 2023 inizia davvero, purtroppo senza Luis Leon Sanchez e Jacopo Guarnieri dopo le cadute nel finale di ieri… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 5^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2023, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la quinta tappa Pau-Laruns sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video del Tour de France 2023, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2023

QUALE CLASSIFICA DOPO I PIRENEI?

Grande attenzione alla diretta del Tour de France 2023 oggi, mercoledì 5 luglio, perché la quinta tappa Pau-Laruns di 167,2 km sarà il primo assaggio di Pirenei e di conseguenza la prima tappa che potremmo definire di alta montagna, anche se ancora non durissima. Questa Grande Boucle numero 110 già dalla prima settimana promette grandissime emozioni grazie alla partenza dalla Spagna, che ha regalato spettacolo sabato scorso nella prima tappa a Bilbao e anche il giorno seguente, cioè domenica nella seconda tappa verso San Sebastian, ma soprattutto ha “costretto” gli organizzatori a collocare molto presto i Pirenei. Domani ci sarà un tappone ancora più tosto, ma per la classifica generale del Tour de France 2023 sicuramente ci divertiremo anche oggi.

Il disegno della quinta frazione, come vedremo meglio più avanti, non sarà micidiale: le salite impegnative saranno due, ma con la prima collocata abbastanza lontano dal traguardo di Laruns, mentre la seconda sarà comunque a quasi 20 km dall’arrivo, quindi potrebbe anche essere giorno da fughe. Tuttavia, il ciclismo degli ultimi anni ci ha abituato molto bene, con spettacolo anche in tappe “intermedie” quando ci sono in corsa fenomeni come ad esempio naturalmente Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Allora forse i grandi distacchi ci saranno domani, ma già oggi potremmo vederne delle belle: motivo per cui adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2023 nella odierna quinta tappa Pau-Laruns.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: PERCORSO 5^ TAPPA

La diretta Tour de France 2023 oggi ci riserverà una frazione decisamente stuzzicante, dal momento che offrirà il primo “assaggio” di alte montagne sui Pirenei. Tenuto conto di ciò, andiamo adesso allora a scoprire con grande curiosità in maggiore dettaglio il percorso della odierna quinta tappa Pau-Laruns di 167,2 km. Logicamente la partenza avrà luogo appunto dalla città di Pau, una delle località più frequentate dalla Grande Boucle, con appuntamento fissato alle ore 13.25. La tappa sarà infatti piuttosto breve, anche se naturalmente sarà vivacizzata da una altimetria stuzzicante. Per circa 70 km sarà tutta pianura, compreso lo sprint intermedio che sarà collocato a Lanne en Baretous al km 48,8. Poi però ecco la salita del Col de Soudet, ascesa di ben 15,2 km al 7,2% di pendenza media, una salita con le caratteristiche classiche dei Pirenei che sarà anche il primo GPM Hors Catégorie del Tour de France 2023, al km 87,5.

Dopo la discesa ci sarà però un altro tratto pianeggiante, spezzato solamente da un GPM di terza categoria al km 124,8, prima di arrivare ai piedi del Col de Marie Blanque, tecnicamente meno difficile del Soudet, ma sicuramente ben più importante nell’economia della corsa: innanzitutto sarà un Point Bonus che metterà in palio secondi di abbuono, poi naturalmente sarà molto più vicino al traguardo (GPM di prima categoria al km 144,2), la salita misurerà 7,7 km all’8,6% medio ma con la prima metà piuttosto semplice ed invece una seconda metà micidiale, quasi sempre in doppia cifrati pendenza. Poi ecco la discesa, infine pochi chilometri di pianura per raggiungere l’arrivo di Laruns.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2023 (quarta tappa)

1 YATES Adam UAE Team Emirates 18:18:01

2 POGACAR Tadej UAE Team Emirates + 06

3 YATES Simon Team Jayco-AlUla + 06

4 LAFAY Victor Cofidis + 12

5 VAN AERT Wout Jumbo-Visma + 16

6 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma + 17

7 1 HINDLEY Jai BORA-hansgrohe + 22

8 1 WOODS Michael Israel-Premier Tech + 22

9 1 SKJELMOSE Mattias Lidl-Trek + 22

10 1 RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers + 22

11 1 GAUDU David Groupama-FDJ + 22

12 1 LANDA Mikel Bahrain Victorious + 22

13 KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma + 22

14 BARDET Romain Team dsm-firmenich + 43

15 PIDCOCK Tom INEOS Grenadiers + 43

16 3 BUCHMANN Emanuel BORA-hansgrohe + 43

17 3 CICCONE Giulio Lidl-Trek + 43

18 1 BILBAO Pello Bahrain Victorious + 43

19 3 CRAS Steff TotalEnergies + 43

20 1 TEUNS Dylan Israel-Premier Tech + 43











