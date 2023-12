Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, scandalo per finanziamenti illeciti in Giappone: 4 ministri si dimettono

Quattro ministri del Governo del Giappone, guidato dal Premier Kishida, si sono dimessi dopo che è venuto alla luce uno scandalo relativo a finanziamenti illeciti. Il gruppo al potere, secondo le ultime notizie, è sospettato di aver nascosto una cifra superiore ai 5 miliardi di yen, ovvero 32 milioni di euro. Il Primo Ministro ha annunciato l’ennesimo rimpasto, ma restano dei dubbi su quanto ciò funzionerà.

AUGURI DI BUON NATALE 2023/ Le frasi da inviare: "Le cose più belle non si trovano sotto l'albero"

Secondo i sondaggi appenata effettuati, infatti, il governo è stato classificato come il più impopolare negli ultimi 20 anni. Oltre ai 4 ministri sono stati costretti alle dimissioni dallo scandalo anche cinque viceministri. La stampa giapponese ha scritto che lo scandalo dei fondi illeciti agita la situazione già da alcune settimane. Tra i ministri che hanno rassegnato le dimissioni anche il breccio destro del Premier, Hirokazu Matsuno, che era in carica come Segretario di gabinetto. Gli altri tre sono Yasutoshi Nishimura, titolare del ministero che accorpa Industria, Commercio ed Economia, il ministro degli Interni Junji Suzuki e quello dell’Agricoltura Ichiro Miyashita.

“Testamento colombiano di Berlusconi è falso”/ Condannato Marco Di Nunzio

ULTIME NOTIZIE, BAMBINO INGLESE SCOMPARSO E RITROVATO DOPO 6 ANNI

Alex Batty, il bambino inglese che sei anni fa era scomparso mentre si trovava in Spagna, è stato ritrovato in Francia. Secondo le prime notizie il ragazzo, che ora ha 17 anni di età, è fuggito da una comunità spirituale, all’interno della quale ha trascorso il periodo successivo alla sua sparizione, avvenuta mentre era in vacanza con la madre e il nonno..

Al momento della scomparsa Alex Batty si trovava nei dintorni di Malaga ed ora è riapparso a Tolosa. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto nei dettagli, ma il minorenne ha denunciato le azioni di una setta. La fuga del ragazzo da quest’ultima sarebbe avvenuta a piedi, con un viaggio durato alcuni giorni, percorrendo strade nella zona dei Pirenei francesi. Successivamente sarebbe stato trasportato da un camionista alla stazione di polizia di Revel, nei dintorni di Tolosa, dove ha raccontato quello che ha vissuto.

Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano 2023/ Info orari 25-26 dicembre: negozi, outlet da Milano a Roma

ULTIME NOTIZIE SULLA DIFFUSIONE DEL COVID

Il numero dei nuovi casi di Covid, secondo i dati settimanali, resta stabile, ma la variante JN.1 è in crescita e con lei stanno salendo anche i ricoveri ospedalieri. Questo risente anche del fatto che la settimana ha visto l’effettuazione di un minor numero di tamponi a causa della festività dell’8 dicembre. Allo stesso tempo il numero delle persone vaccinate non decolla, tanto che il dato totale della campagna vaccinale è vicino al milione e mezzo, la maggior parte dei quali sono state effettuate nelle regioni di Emilia Romagna, Lombardia e Toscana.

ULTIME NOTIZIE SULLE PREVISIONI METEO IN ITALIA

Le previsioni meteo rivelano che sull’Italia avremo un fine settimana all’insegna del freddo, con forti venti tra cui la Bora, ma dall’inizio della settimana prossima il tempo cambierà sotto l’effetto dell’anticiclone denominato Gobbo di Algeri, che proviene dalle isole Canarie e farà di nuovo alzare le temperature portandole intorno a valori tipici del mese di maggio in molte regioni. Una situazione che dovrebbe durare sino a mercoledì o giovedì prossimo. In questi giorni il cielo sarà sereno su quasi tutto il territorio italiano.

ULTIME NOTIZIE DI SPETTACOLO, L’EREDITA’ A MARCO LIORNI

La nuova edizione del programma preserale L’Eredità, che partirà il 2 gennaio, sarà condotta da Marco Liorni, attuale conduttore del programma Reazione a Catena. Dopo le voci che si erano inseguite sull’approdo alla conduzione di Pino Insegno e le polemiche per il flop del Mercante in Fiera, la Rai ha cambiato rotta preferendo la continuità. Il presentatore avrà al suo fianco anche due nuove “professoresse”, Naomi Bonomo e Michelle Masullo. Oltre a questa novità il programma di Rai Uno, giunto alla sua 20esima edizione, subirà anche dei cambiamenti per quel che riguarda i giochi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA