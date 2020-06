ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: scarcerato Massimo Carminati (17 giugno)

Dopo le polemiche per le scarcerazioni effettuate di molti boss mafiosi a causa del Corona virus, ecco un altro caso che fa alzare le polemiche. È stato scarcerato Massimo Carminati, colui che si era preso Roma e i suoi appalti e che gestiva un potere enorme nei palazzi che contano. Torna a casa, a Sacrofano, da uomo libero, dopo 5 anni è mezzo di carcere per scadenza dei termini. Un fatto increscioso agli occhi degli italiani che dalla giustizia si aspettano un meccanismo semplice, di causa ed effetto, quasi banale e non un sistema regolato da tecnicismi spesso incomprensibili.

ULTIME NOTIZIE STATI GENERALI, CONTE: “CRISI NON ANCORA ALL’PICE”

Nella terza giornata di lavori degli Stati Generali, Conte afferma che gli effetti della crisi devono ancora dispiegarsi pienamente. A settembre il piano recovery Italia porterà gli aiuti provenienti dall’Europa. Sono i commercianti i primi a temere le conseguenze della pandemia, che chiedono risposte urgenti e aiuti tangibili. Confindustria porterà tante proposte, perché a suo avviso non sono ancora state proposte basi valide per la fase tre. Ma è il Mes, il fondo salva stati, che spacca il governo, con le opposizioni che chiedono in merito un voto immediato e la paura di Conte di veder vacillare la maggioranza con le posizioni contrastanti di M5S e Pd.

ULTIME NOTIZIE M5S, DUBBI SULLA VERIDICITA’ DELLE ACCUSE DAL SUDAMERICA

Crescono i dubbi sulla veridicità delle accuse mosse al M5S, colpevole, secondo tali accuse, di aver beneficiato di 3,5 milioni di euro in contanti dal governo venezuelano. L’accusa proviene dalla Spagna, ma le incongruenze sono molte e rivelerebbero la scarsa attendibilità delle informazioni. Secondo i grillini è un attacco politico e Matteo Renzi non perde l’occasione per bacchettare gli avversari e chiedere che che si indaghi, così come si è indagato sui finanziamenti russi alla Lega.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, CALANO ANCORA MORTI E CONTAGI IN ITALIA

La situazione in Italia migliora di giorno e giorno, con 34 morti nelle ultime 24 ore e contagi in diminuzione e concentrati soprattutto in Lombardia e Piemonte. Situazione che allontana la paura del virus, ma al tempo stesso si dovrebbe far tesoro di quello che sta accadendo dall’altra parte del mondo, dove in Cina e a Pechino in particolare si ripiomba nel terrore con molti nuovi contagi in pochi giorni, nonostante l’isolamento delle zone teatro di nuovi contagi. La notizia attesa arriva però dall’Inghilterra, dove un farmaco steroideo dal costo molto contenuto ha ridotto la mortalità del 30% dei malati gravi.

ULTIME NOTIZIE VIA AGLI ESAMI DI MATURITA’

Via agli esami di maturità, quest’anno particolarmente discussi a causa dell’impossibilità di svolgerli tradizionalmente a causa dell’emergenza coronavirus: saranno esami profondamente condizionati dalla pandemia quelli che partiranno domani con il colloquio di un’ora tra studenti e commissione, unica prova prevista, con distanziamento e mascherine.

ULTIME NOTIZIE ITALIA-GERMANIA 4-3, OGGI IL 50ESIMO ANNIVERSARIO

Basta dire Italia-Germania 4-3 e a tutti gli appassionati di calcio, e non solo, si accende una proverbiale lampadina. Domani è l’anniversario di questa storica partita, compie 50 anni la semifinale mondiale giocata a Città del Messico decisa da Gianni Rivera che ricorda le responsabilità del gol subito e la sua voglia di riscatto e di vittoria che regalò all’Italia la finale, persa poi con il Brasile.



