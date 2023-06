Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Silvio Berlusconi: oggi i funerali in Duomo a Milano

Si terranno oggi nella sua Milano i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Attese le più alte cariche del Paese ma anche quelle mondiali, fra cui il Commissario Paolo Gentiloni che rappresenterà alla cerimonia funebre l’Unione Europea. Intanto continua il pellegrinaggio ad Arcore, dove numerosi sono gli omaggi fra fiori e striscioni soprattutto, depositati da gente comune fuori dalla siepe di Villa San Martino. I famigliari si sono trovati ieri nella storica abitazione del presidente Berlusconi, riuniti assieme agli amici più intimi, in attesa della giornata di oggi, quella dell’ultimo saluto e tipicamente il giorno più buio quando si verifica un lutto. In tv, invece, palinsesti stravolti per rendere omaggio al Cavaliere, sia sulle reti Mediaset quanto su quelle Rai, dedicando il giusto spazio ad una morte che senza dubbio lascerà il segno.

Fiori, magliette e bandiere di Forza Italia e del Milan oltre a disegni e scritte di bambini rappresentano il commosso omaggio a Silvio Berlusconi davanti a Villa San Martino di Arcore. Nella camera ardente, allestita nella residenza in forma strettamente privata, si alternano i figli, i nipoti, gli amici di sempre e i tanti collaboratori. Domani sarà una giornata di lutto nazionale nel Paese mentre alle 15.00 si terranno, in Duomo a Milano, i funerali di Stato. A presenziare, oltre al Presidente della Repubblica, numerosi leader stranieri. A Strasburgo, davanti all’Europarlamento in seduta, plenaria, la commemorazione di Silvio Berlusconi. La Presidente del Parlamento, Metsola, ha dichiarato che Silvio Berlusconi ha contribuito a passaggi cruciali della vita europea. Un uomo che non sarà mai dimenticato per generosità, coraggio e carisma. Pier Silvio Berlusconi scrive una lettera aperta a tutti i collaboratori di MEDIASET spiegando come sia dovere di tutti, adesso, seguire la sua impronta indelebile e lavorare con entusiasmo e rispetto.

Ultime notizie, morta la moglie di Romano Prodi

Morta Flavia Franzoni, la moglie di Romando Prodi. L’annuncio è stato dato direttamente dall’ex Presidente del Consiglio. La signor aveva 76 anni ed è stata docente alla facoltà di scienze politiche dell’Università di Bologna.

Ultime notizie, le news sulla guerra in Ucraina

Sale a 11 il numero delle vittime del raid russo su Kryvyj Rih, l città natale del Presidente ucraino Zelensky nel sud dell’Ucraina. La controffensiva è difficile ma sta progredendo ha affermato lo stesso Presidente mentre da Mosca il Presidente russo Putin ha fatto sapere che la Russia potrebbe abbandonare l’accordo sul grano in quanto l’Ucraina utilizza i corridoi dedicati al passaggio del grano per i suoi attacchi. Ha anche minacciato di stabilire una zona di sicurezza in terra ucraina se le incursioni nemiche dovessero proseguire.

Ultime notizie, la scomparsa della piccola Kata

Non è stata ancora ritrovata la piccola Kata, una bambina di 5 anni scomparsa a Firenze sabato pomeriggio. Le ricerche si concentrano nell’area attorno all’hotel occupato dove viveva con la mamma. I Carabinieri, con l’aiuto di squadre dedicate dei vigili del fuoco, avrebbero perquisito un appartamento in zona. Due degli occupanti dello stabile sarebbero irreperibili proprio da quando è scomparsa la bambina e adesso vengono ricercati anche all’estero.

Sentito per due ore nel pomeriggio il fratellino della piccola Kata, 7 anni, insieme allo zio, a cui la sorella aveva affidato la piccola Kata prima di andare a lavorare. Massimo riserbo degli investigatori con la Procura che indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione con un’unica certezza ovvero che la chiave dell’enigma è nell’hotel occupato dove vivevano numerosi stranieri irregolari.

Ultime notizie, l’interrogatorio di garanzia per il buttafuori di Rimini accusato di omicidio

Accusato di aver ucciso un Vigile del fuoco di 28 anni sabato notte, il buttafuori albanese che lavorava nel locale dove il giovane si era recato per una serata fra amici, è in stato di fermo in carcere. Il movente, forse, da ricercare in un complimento ad una ragazza.

Ultime notizie, a Nottingham un attacco in centro: 3 morti

Nella giornata di ieri presso il centro di Nottingham si è verificato un attacco sospetto che ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre tre. Stando a quanto riferito dai media britannici, un 31enne sarebbe stato arrestato, accusato di omicidio, e al momento si trova in custodia.

Si parla di un possibile investimento con un furgone, con l’uomo che si sarebbe messo alla guida del mezzo e avrebbe tirato sotto in totale sei persone in due distinti incidenti, investendone tre e ferendone altrettanti. La polizia, intervenuta attorno alle ore 4:00 di mattina di ieri, ha subito chiuso la strada e nel contempo ha bloccato il servizio tram, facendo scattare le indagini e arrestando il sospettato.

Ultime notizie, morto l’attore di Everwood Treat Williams

E’ morto il 71enne attore americano Treat Williams, famoso anche in Italia per la sua partecipazione alla serie tv Everwood, nonché a vari film famosi. L’artista è stato vittima di un incidente in moto avvenuto nel Vermont, precisamente in quel di Dorset.

A dare la triste notizia è stato l’agente dello stesso attore, Barry McPherson, che ha spiegato: “È stato ucciso questo (lunedì ndr) pomeriggio stava girando a sinistra o a destra e un’auto gli ha tagliato la strada. Sono devastato – ha aggiunto – era un uomo meraviglioso. Aveva così tanto talento. Era un grande attore. I cineasti lo adoravano. È stato il cuore di Hollywood dalla fine degli anni ’70. Era davvero orgoglioso della sua prestazione quest’anno. È stato così felice del lavoro che gli ho trovato. Ha avuto una carriera equilibrata”. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia, Treat Williams, a bordo della sua motocicletta, sarebbe finito violentemente contro un’auto dopo che questa avrebbe virato. Non è ben chiaro di chi siano le responsabilità, indagini in corso.











