Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Silvio Berlusconi reagisce alle cure: “E’ un leone”

Prosegue il ricovero dell’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele. In attesa degli aggiornamenti più freschi sulle sue condizioni di salute, stando a quanto emerso il Cavaliere avrebbe passato una notte tranquilla, quella fra mercoledì 5 e giovedì 6 aprile, risultano essere stabile.

Forza Italia, tramite una nota, ha fatto sapere che: “Berlusconi ha telefonato al coordinatore nazionale Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, con il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in Parlamento, al governo e in Forza Italia perché ‘il Paese ha bisogno di noi!’. Tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre”. Il Cav sta quindi continuando a lavorare anche dal letto di ospedale. Il ricovero, secondo quanto riferisce l’Ansa, sarebbe dovuto ad una leucemia: ieri Berlusconi avrebbe iniziato la chemioterapia e i medici hanno fatto sapere che sta reagendo bene alle cure. Il figlio Pier Silvio, che ha fatto visità al Cavaliere, ha spiegato: “Papà è un leone”.

Ultime notizie, Mattarella e Meloni nel giorno dell’anniversario del terremoto de L’Aquila

Cadeva ieri, 6 aprile, l’anniversario del terribile terremoto de L’Aquila del 2009 in cui persero la vita 309 persone. Per l’occasione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio a Pierluigi Biondi, sindaco del Comune abruzzese, spiegando: “Questo giorno di memoria è, per la Repubblica, un rinnovato giorno di impegno. Quello di completare la ricostruzione di sostenere una rinascita piena della vita civile, sociale, economica, culturale della città”. Al capo dello stato ha fatto eco il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che ha aggiunto: “L’impegno per questo forte e orgoglioso territorio non è terminato e il governo lavora per accompagnare e sostenere il completamento della ricostruzione”.

Mattarella ha ricordato: “Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 uno dei terremoti più devastanti della nostra storia recente ha propagato morti e distruzioni a L’Aquila e nei paesi vicini. L’Italia intera si strinse attorno a chi fu gettato nel dolore, nella paura, nel bisogno. L’immediato sentimento di solidarietà, che appartiene al nostro essere italiani, ha aiutato aquilani e abruzzesi nella fatica annosa di riconquistare spazi di vita, legami di comunità, percorsi verso il futuro”.

Ultime notizie, Macron incontra Xi Jiping in Cina

Nella giornata di ieri si è tenuto l’incontro fra il presidente francese Emmanuel Macron e l’omologo della Cina, Xi Jinping. I due hanno espresso la loro contrarietà nei confronti dell’uso delle armi nucleari, chiedendo inoltre dei colloqui di pace fra la Russia e l’Ucraina il “prima possibile”. Macron, come si legge su TgCom24.it, ha spiegato che conta “su Pechino per riportare la Russia alla ragione, perché può avere un ruolo vitale per la pace”.

La Cina invece insiste “nel promuovere i colloqui di pace e una soluzione politica”, esprimendo la disponibilità a collaborare con la Francia per invitare la comunità internazionale a “mantenere una moderazione razionale ed evitare di intraprendere azioni” che possano aggravare la crisi o “portarla fuori controllo”. Xi Jinping ha concluso che “bisogna rispettare rigorosamente il diritto internazionale umanitario, astenersi dall’attaccare civili e strutture civili e proteggere donne, bambini e altre vittime di conflitti”.

Ultime notizie, i sondaggi politici

Gli ultimi sondaggi politici effettuati in Italia certificano il calo che non si arresta del partito di Giorgia Meloni e la contemporanea crescita del Partito democratico di Elly Schlein.

Fratelli d’Italia, che aveva anche superato la quota del 30%, si trova ormai sotto il 29%, mentre il PD torna a superare il 20% con un aumento rispetto ai dati della settimana precedente pari allo 0,4%. Queste due formazioni politiche confermano di essere le prime due con largo distacco rispetto alle altre. Il M5S resta al terzo posto con la sua percentuale rimasta stabile, mentre guadagna leggermente il Terzo Polo di Calenda e Renzi.

Ultime notizie, il meteo sull’Italia

Le previsioni meteo degli scorsi giorni si stanno confermando e il freddo sta avvolgendo quasi tutte le regioni italiane con Roma che, con una ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri ha lasciato il permesso di riaccendere gli impianti di riscaldamento, per la durata di 4 ore ogni giorno, fino a all’11 aprile. A Milano l’ultimo giorno di accensione è l’8 Aprile.

Ultime notizie, aggressione a colpi di martello in Trentino

Un uomo di 43 anni ha aggredito nel corso della notte tra mercoledì e giovedì, due donne, la sua ex compagna e la sorella, colpendole con colpi di martello e ferendole gravemente. Successivamente si è suicidato. L’aggressione è avvenuta a Vignole d’Arco, località nelle vicinanze del lago di Garda, nei9 locali della canonica, e le donne si trovano ora ricoverate in ospedale a Trento, in prognosi riservata. La relazione tra l’uomo, Gaetano Piro, e l’ex compagna, Maria Santonastaso, si era chiusa con un naufragio molto violento e le due donne erano ospiti proprio della canonica del paese. Sull’accaduto, stanno indagando i carabinieri.

Ultime notizie, le squalifiche dopo la rissa al termine di Juventus – Inter

Sono uscite le decisioni del giudice sportivo dopo la partita di andata della semifinale di Coppa Italia, giocata allo Juventus Stadium tra bianconeri e nerazzurri e terminata con espulsioni e pareggio dell’Inter su calcio di rigore all’ultimo minuto. A pagare il maggior pegno è stato lo juventino Cuadrado, che è stato squalificato per 3 giornate, mentre per Handanovic e Lukaku è stata comminata una sola giornata di squalifica. Punita anche la Juventus con la curva che dovrà restare chiusa in occasione dell’0incontro casalingo contro il Napoli.











