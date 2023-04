Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Silvio Berlusconi ricoverato. Paolo: “Ce la farà”

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è da ieri ricoverato in terapia intensiva a Milano presso l’ospedale San Raffaele. La sua situazione clinica è abbastanza seria ma stabile. Insieme a lui sono presenti presso l’ospedale i figli, la compagna ed il fratello. Berlusconi era già stato ricoverato nello stesso ospedale milanese la settimana scorsa ma era stato poi dimesso dopo alcuni giorni.

SCENARI/ I caccia (francesi) degli Emirati all'Ucraina complicano le mire di Macron

Al paziente sono arrivati messaggi di auguri da parte di molti esponenti delle forze politiche tra i quali anche quello della premier Meloni. La diagnosi stilata dai medici è quella di una sospetta polmonite. L’86enne ex presidente del consiglio rimane vigile, ma le sue condizioni destano naturalmente preoccupazione sia nei familiari che nei suoi compagni di partito. Il fratello Paolo, fra i tanti a fare visita all’ex Premier, ha spiegato: “Ce la farà”.

CAOS MIGRANTI/ "L’Italia tenta lo scambio con gli Usa: armi all'Ucraina per l'aiuto su Tunisi"

Ultime notizie, 4 bambini uccisi in un asilo nido in Brasile

Un uomo armato di una accetta ha ucciso 4 bambini in un asilo nido e successivamente si è consegnato alle autorità. Oltre alle 4 vittime sono state ferite anche altre 4 persone. Il quadruplice omicidio è avvenuto nello stato brasiliano di Santa Catarina e precisamente nella città di Blumenau. L’uomo, un 25enne, per motivi ancora da accertare, si è introdotto all’interno dell’asilo nido ed ha successivamente ucciso i 4 bambini.

Ultime notizie, 21enne violentata sul treno dei pendolari a Milano

La donna aveva chiesto ad un uomo informazioni relativamente a come raggiungere la città di Bergamo, ma successivamente è stata raggiunta dalla stessa persona che l’ha fatta entrare in uno scompartimento vuoto del treno e l’ha poi aggredita e violentata.

Talebani vietano la coltivazione di papaveri/ Europa rischia catastrofe da Fentanyl

La donna è stata poi trasportata in ospedale a Treviglio con una autoambulanza ed ha denunciato il fatto, sul quale sta indagando la polizia ferroviaria. La donna dopo l’aggressione è riuscita a scappare dopo aver colpito il suo aggressore.

Ultime notizie, Incontro bilaterale tra Meloni e Sanchez

Si è svolto ieri a Roma un incontro bilaterale tra i due premier italiano e spagnolo, nel quale, oltre ad i rapporti tra i due paesi del sud Europa, sono stati affrontati anche altri temi importanti in chiave europea. Giorgia meloni, nella conferenza stampa che si è tenuta alla fine dell’incontro, si è dichiarata soddisfatta dei colloqui ed anche il premier spagnolo ha detto di contare sull’appoggio italiano per quanto riguarda la riforma del mercato elettrico, che viene ritenuta molto urgente.

Nei prossimi mesi la Spagna avrà il semestre di presidenza dell’Unione Europea e Giorgia meloni ha sottolineato come sia molto importante che dall’Europa stessa arrivino risposte immediate ed efficaci rispetto alle domande poste dai due paesi.

Ultime notizie, scontri in Israele presso la spianata delle moschee

Forze di polizia israeliane si sono scontrate oggi sulla spianata delle moschee con gruppi di palestinesi, 350 dei quali sono stati fermati. Secondo la polizia israeliana tra le persone fermate si nascondono degli agitatori che preparano attacchi contro Israele. La tensione è stata molto forte anche perché gli scontri arrivano nel periodo del ramadan e mentre sta per arrivare la Pasqua ebraica.

Ultime notizie, Trump in tribunale: “Ho solo difeso l’America”

Nella giornata di ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è presentato in tribunale per la prima udienza del processo che lo vede imputato per i famosi 130mila dollari che lo stesso tycoon avrebbe dato alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione durante la campagna elettorale del 2016.

Donald Trump si è dichiarato innocente, parlando per circa 25 minuti: “L’unico crimine che ho commesso è stato difendere l’America da chi la vuole distruggere. La mia incriminazione è un insulto agli Stati Uniti”. Il manager a stelle strisce è in stato di assoluta libertà e dovrà tornare in aula il prossimo 4 dicembre, mentre il processo vero e proprio dovrebbe iniziare concretamente i primi giorni del 2024. Donald Trump, nel corso del suo discorso, ha parlato anche di “sistema giudiziario corrotto, diventato ormai illegale”, nonostante il procuratore di New York lo abbia avvertito di non incitare alla violenza. Accuse anche nei confronti di Joe Biden: “Vuole far scoppiare la terza guerra mondiale”.

Ultime notizie, Renzi nuovo direttore de Il Riformista

Nella giornata di ieri è giunto l’annuncio circa un nuovo importante incarico di lavoro per l’ex presidente del consiglio ed ex segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi. L’ex sindaco di Firenze è il nuovo direttore del quotidiano Il Riformista. L’annuncio, come si legge su TgCom24.it, è arrivato presso la sala conferenze dell’Associazione della Stampa Estera a Roma.

Matteo Renzi prenderà così il posto dell’ormai ex direttore Piero Sansonetti, che dopo tre anni di egregio lavoro ha lasciato il suo posto per passare all’Unità, storica testata di sinistra che era stata stata salvata da Romeo Editore dopo anni bui che l’avevano portata al fallimento. Matteo Renzi, attraverso la propria pagina Twitter, ha commentato: “Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de Il Riformista”, ha dichiarato il leader di Italia Viva.

Ultime notizie, Istat: forte calo per potere di acquisto famiglie

E’ in forte calo il potere di acquisto delle famiglie, precisamente del 3.7%. A certificarlo è stato l’Istat, che ha commentato i dati trimestrali riguardanti il reddito e il risparmio delle famiglie del quarto ed ultimo trimestre del 2022: “La crescita del reddito disponibile delle famiglie (+0,8%) – si legge sul sito dell’Ansa – accompagnata da una crescita dei prezzi al consumo particolarmente forte nello stesso trimestre, ha comportato una significativa diminuzione del potere d’acquisto (-3,7%). La tenuta della spesa per consumi finali (+3% in termini nominali) si è quindi accompagnata ad una marcata flessione del tasso di risparmio”.

Leggero calo della pressione fiscale che nel quarto trimestre è "stata pari al 50,5%, in riduzione di 1 punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente". Nel quarto trimestre è invece peggiorato il rapporto deficit/Pil, precisamente di 0,7 punti percentuali, mentre è migliorato di 0,5 punti percentuali il saldo primario, l'indebitamento al netto degli interessi passivi.











