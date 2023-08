Ultime notizie, ultim’ora oggi: Sinner trionfa a Toronto, la Russia attacca l’Ucraina

Ultime notizie: Mancini si dimette

Notizia shock nel calcio azzurro: il Commissario tecnico Roberto Mancini si è dimesso dalla guida della Nazionale maggiore con un messaggio inviato alla Figc. Pochi giorni fa, Mancini era stato nominato coordinatore delle nazionali da quella maggiore fino all’Under 20. Nella giornata di domenica, la Federazione ha comunicato che ha preso atto delle dimissioni e ringraziato il CT uscente, comunicando anche che a giorni sarà scelto il sostituto. I primi nomi che sono stati fatti per la sostituzione sono quelli dell’ex allenatore del Napoli, Spalletti, e di Antonio Conte, che nel corso della stagione si era dimesso dalla guida del Tottenham, in Premier League. La nomina di Mancini risale al 2018 e nel corso dei 5 anni ha vinto un Campionato Europeo, non riuscendo però a qualificarsi per i Mondiali. Per lui si sentono le sirene dell’Arabia Saudita, con la Federazione che sembra pronta ad offrirgli un ricco contratto per guidare la sua nazionale.

Ultime notizie: 21enne uccisa a coltellate in provincia di Bolzano

Una donna di 21 anni è stata trovata morta nell’appartamento dell’ex fidanzato, con il corpo devastato dalle coltellate a Silandro, in provincia di Bolzano. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri mentre stava tentando di scappare verso l’Austria. La ragazza si chiamava Celine Frei Matzohl e l’uomo, 28enne di origini turche, Omer Cim.

Ultime notizie: il disastro delle Hawaii

Cresce il bilancio delle morti e dei danni causati dai roghi nelle isole Hawaii. Adesso le persone rimaste senza vita sono 93: preoccupante anche il numero dei dispersi, circa 1000. Gravi sono anche i danni causati all’ambiente, con la flora e la fauna che sono ora minacciate dall’inquinamento che è stato prodotto dalla combustione: anche l’ecosistema è a rischio. Il fuoco che ha divorato l’isola di Maui è durato 36 ore e ha devastato la storica capitale, Lahaina, distruggendo circa 2 mila edifici e producendo una scia chimica i cui effetti si vedranno soltanto negli anni a venire.

Ultime notizie: la guerra Ucraina-Russia

Una base russa dislocata in Crimea ha subito un attacco da parte delle truppe di Kiev portato con una serie di droni. Secondo quanto riportato da Ukrainska Prava, che cita notizie arrivate dai servizi segreti, avrebbe causato la morte o il ferimento di decine di persone. Anche i russi hanno attaccato l’Ucraina: a Kherson sono decedute 7 persone tra i quali anche un neonato ed un ragazzo di 12 anni. Da parte di Mosca sono stati effettuati anche dei colpi di avvertimento verso una nave che stava attraversando il Mar Nero. Nelle vicinanze di Mosca un attacco ha fatto andare in fiamme un deposito di fertilizzanti. Nella notte, inoltre, la difesa ucraina ha respinto tre attacchi russi abbattendo 15 droni e 8 missili Calibre. I frammenti hanno danneggiato un supermercato e un ostello, e tre persone sono rimaste ferite.

Jannik Sinner trionfa a Toronto

Battendo in semifinale con un doppio 6 – 4 lo statunitense Paul, Jannik Sinner si era qualificato per la finale del Torneo Master 1000 di Toronto. In finale si è trovato davanti l’australiano De Minaur, che invece in semifinale aveva vinto contro lo spagnolo Davidovich – Fokina, imponendosi in due set con il punteggio di 6 – 1, 6 – 3. Con un 6 – 4 e 6 – 1, il tennista azzurro è riuscito a superare l’avversario in finale, conquistando il risultato più importante della sua carriera: un master 1000. Ora è sesto nel ranking.











