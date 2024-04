Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, strage di Suviana, individuata la sesta vittima

Si aggrava, come purtroppo prevedibile, il bilancio dell’esplosione avvenuta presso la centrale idroelettrica di Suviana, in provincia di Bologna. Nella giornata di ieri, attorno alle ore 12:00, è stato individuato il corpo di uno dei 4 tecnici dispersi, purtroppo senza vita. A scoprirlo sono stati i sommozzatori di carabinieri e vigili del fuoco che stanno lavorando senza sosta da tre giorni, in condizioni molto complicate. In seguito sono stati scoperti altri due cadaveri. All’appello ne manca solo uno.

La visibilità è meno di un metro e c’è il rischio di un cedimento, di conseguenza il salvataggio è tutt’altro che semplice. “Uno degli interventi più difficili che sia stato chiamato a gestire nella mia carriera”, le parole di Giuseppe Petrone, responsabile nazionale del servizio sommozzatori dei Vigili del fuoco e che coordina tutte le squadre di soccorso a Suviana, come si legge su TgCom24.it. Ricordiamo che all’appello mancano ancora tre tecnici, tutti e tre andati dispersi dopo la deflagrazione. Giovanni Cirmi, comandante dei sommozzatori della Gdf di Rimini, ha aggiunto: “Ho visto pareti spesse un metro e 80 letteralmente sfondate come fossero di cartongesso. L’esplosione deve essere stata tremenda”.

Si chiamava Auriane Nathalie Laisne e viveva a Saint-Priest, la 22enne francese che è stata trovata senza vita ad Aosta, quasi sicuramente uccisa. Era originaria di Lione ed è stata identificata nelle scorse ore dalle autorità dopo il suo ritrovamento presso l’ex cappella di frazione Equilivaz, sopra La Salle in Valle d’Aosta.

Ad identificarla sono stati i genitori, che sono giunti dalla Francia in queste ore. Nel contempo è stato arrestato proprio a Lione Teima Sohaib, 21enne italiano ma originario del nord Africa, accusato ufficialmente di “violazione del controllo giudiziario”. Il giovane è in attesa di un processo a Grenoble per atti di violenza nei confronti della stessa ragazza ed è al momento il maggior sospettato per l’omicidio della povera francese.

E’ ripreso ieri a Milano il processo nei confronti di Alessandro Impagnatiello, accusato di aver ucciso il 27 maggio del 2023 la sua fidanzata, Giulia, incinta di sette mesi. “Giulia, chiederemo giustizia per voi senza mai arrenderci. Il vostro assassino deve marcire in galera”, questo quanto scrive il papà di Giulia, Franco, attraverso i social, proprio in concomitanza con la nuova udienza. “Con il sorriso e la bontà d’animo hai illuminato la vita di chi ti era vicino. Il tuo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori, la tua luce continuerà a brillare nel cielo e il vento ci porterà il tuo profumo”, si legge ancora.

La mamma di Giulia, Loredana Femiano, aggiunge: “Lo grideremo ogni giorno, giustizia”. Nel corso del processo è emerso che durante le ricerche al pc prima dell’omicidio Impagnatiello abbia anche cercato “La vita di Alberto Stasi a Bollate”, ma anche “come disconnettere WhatsApp” e “rimuovere macchie di sudore, macchie di sangue e macchie ruggine dalle auto”.

Il controverso campione sportivo ed attore O.J. Simpson, è morto all’età di 76 anni di cancro. Simpson era rimasto famosissimo per l’accusa di omicidio che gli era stata rivolta nel 1994, quando venne processato per l’uccisione sia della moglie che di un amico. Accuse dalle quali poi l’attore venne scagionato.

Dopo una brillante carriera come giocatore di football americano, Simpson aveva intrapreso la carriera cinematografica ed ave interpretato molti film di successo tra i quali si ricordano Capricorn One e Una pallottola spuntata. La notizia della sua morte è stata data dai figli che hanno chiesto di rispettare la loro privacy. Il processo contro O.J. Simpson tenne banco in tv con gli americani che si divisero in colpevolisti ed innocentisti.

Nella seduta dell’Europarlamento è arrivato un voto storico, con il passaggio della risoluzione sull’aborto, che deve quindi entrare tra i diritti fondamentali dell’Unione Europea, modificando l’articolo 3 della costituzione della UE.

La mozione è passata con 336 voti favorevoli, mentre quelli contrari sono stati 163, e 39 si sono astenuti. Insieme al voto è stato fatto un richiamo agli stati di Polonia e Malta in modo che le leggi di quegli stati che lo limitano o lo vietano, vengano abrogate.

Battendo in due set il tedesco Struff, Jannik Sinner si è conquistato un posto nei quarti di finale del Master 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano si è imposto sul rivale con il punteggio di 6 – 4, 6 – 2, ripetendo il successo ottenuto nell'unico incontro disputato con il tedesco prima di questo match, a Indian Wells. Ora nei quarti di finale la sfida sarà con Rune che ha battuto Dimitrov per 2 set a 1 vincendo il primo ed il terzo al tiebreak. Non passa invece il turno Musetti che gioca una buona partita ma si deve arrendere di fronte al numero 1 del mondo e del tabellone, Novak Djokovic.











