Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, suicida l’ex genero del Re di Norvegia (27 dicembre)

L’agente, Geir Hakonsund, in nome e per conto dei famigliari e parenti più stretti, ha annunciato con amarezza il suicidio dell’ex genero del re di Norvegia, Ari Behn. L’uomo aveva 47 anni quando ha deciso di morire. E’ stato ideatore di tre romanzi, di un’opera drammatica “l’Inferno” e pittore a tempo perso. Era diventato famoso per il suo romanzo pubblicato nel 1999. La sua fama era cresciuta anche in seguito al matrimonio con la principessa Louise. In seguito al matrimonio Behn ha avuto tre figlie, prima della separazione ufficiale. Lo scrittore aveva accusato Kevin Spacey per molestie. Nello specifico, Spacey lo avrebbe toccato sotto a un tavolo in modo inadeguato dopo uno spettacolo per il premio Nobel per la pace. Oltre alla molestia è seguito un invito di Spacey ad appartarsi in un terrazzo. Nonostante le denunce, i due processi a suo carico sono stati archiviati per mancanze di prove.

Ultime notizie, oggi i funerali delle due ragazze investite

Oggi si svolgeranno i funerali delle due ragazze investite da un auto tra sabato 21 e domenica 22 dicembre. La funzione si svolgerà nella chiesa del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, nel quartiere Fleming, non lontano dalle abitazioni delle due donne. Svolgimento dei fatti: dopo la mezza notte le due ragazze stavano attraversarsando la strada nella zona di Ponte Milvio. Improvvisamente le due ragazze di 16 anni sono state investite da un auto condotta da un uomo di 20 anni, sotto l’effetto di alcol. L’investitore ha sostenuto davanti agli inquirenti di essere passato con il semaforo verde e di non aver notato la presenza delle due giovani ragazze. Dopo l’urto il ragazzo di 20 anni si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi. In lacrime ha atteso che l’autoambulanza arrivasse sul luogo del sinistro.

Ilaria Lai, una donna di 26 anni, volontaria della protezione civile, è morta durante la notte di Natale a causa di un sinistro stradale avvenuto nella località di Arce, a Frusinate. La donna, al momento del violento impatto, si trovava nella qualità di trasportata a bordo dell’auto Lancia Ypsilon, guidata da suo padre. L’incidente stradale si è verificato non lontano dalla chiesa di Sant’Eleuterio ad Arce nella serata del 24 dicembre. Il padre e l’altro conducente dell’auto Alfa Romeo sono rimasti feriti e trasportati in ospedale per le necessarie cure mediche. Sono intervenute le forze dell’ordine per accertare la dinamica del sinistro. I due conducenti, sottoposti al test tossicologico, sono risultati negativi. Secondo una ricostruzione da parte delle forze dell’ordine di Arce il padre di Lai stava effettuando una manovra di svolta. Nel tentativo di parcheggiare la propria autovettura era entrato in collisione con l’Alfa Romeo che stava viaggiando nella corsia opposta. Il conducente dell’Alfa Romeo non è indagato per omicidio stradale. Si attendono gli esiti dell’autopsia per accertare l’ora del decesso.

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan, questa è la notizia che ha sconvolto il calcio italiano ieri nel tardo pomeriggio. Secondo Sky Sport il calciatore svedese avrebbe detto di sì ai rossoneri con un contratto di sei mesi. Nell’accordo c’è anche la possibilità di prolungare l’accordo con un’opzione per la prossima stagione in base agli obiettivi raggiunti. Il suo arrivo in rossonero potrebbe dunque permettere alla società di fare un salto di qualità importante e con la possibilità che ci siano anche dei colpi in uscita. Difficile pensare che Piatek rimanga a Milano, con l’obiettivo di far salire nuovamente il prezzo del suo cartellino magari andandolo a cedere in prestito proprio al Genoa da dove era arrivato un anno fa.



