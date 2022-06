Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, taglio gas di Gapzrom: l’Italia valuta l’allarme

Nuovo rialzo del prezzo dell’energia ed in particolare del gas, alla luce di quanto sta accadendo in queste ore come conseguenza della guerra in Ucraina. Gazprom, il principale fornitore mondiale di gas per l’Unione Europea e non solo, ha iniziato a tagliare le forniture verso gli stati membri, e dopo la riduzione di 48 ore fa ieri ha deciso di ridurre ulteriormente il gas con un altro taglio del 50 per cento. Per l’Italia cambia poco, visto che le quantità effettive consegnate all’Eni restano le stesse, ma la Francia, invece, non riceverà più il gas proveniente dalla Russia. Ad annunciare i nuovi tagli, come si legge sull’agenzia Ansa nel suo sito online, l’operatore di sistema GRTgaz. Alla luce di questi ultimi avvenimenti il prezzo del gas è risalito sopra 123 euro al MWh sulla piazza di Amsterdam. Alla luce di quanto accaduto Cingolani, ministero della Transizione ecologica, potrebbe decidere di alzare il livello di crisi del sistema nazionale da preallarme ad allarme. Attesa decisione la prossima settimana

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 18 giugno/ Solo 17 ricoverati in T.I.

Ultime notizie, gli aggiornamenti dall’Ucraina

Ecco tutte le ultime notizie riguardanti la guerra in Ucraina. C’è attesa per il discorso del presidente russo, Vladimir Putin, al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in merito ad un presunto cyber-attacco. L’Onu ha invece aggiornato il computo dei civili morti sotto le bombe russe da quando è scoppiato il conflitto: ‘Dall’inizio dell’invasione uccisi 4.481 civili’, mentre Macron ha fatto capire come sia il caso di non umiliare la Russia: ‘Nessuna pace se l’obiettivo è schiacciare la Russia’. Pronta la replica del Cremlino: ‘Giusto, serve una soluzione diplomatica’. Intanto si segnalano continui attacchi su Kharkiv, e un condominio è stato distratto così come una scuola. Da segnalare anche le parole dei filorussi secondo cui ‘Truppe ucraine all’Azot cominciano ad arrendersi’

Bollettino vaccini covid oggi 18 giugno/ 826mila quarte dose somministrate

Ultime notizie, il monitoraggio covid dell’Iss

E’ stato pubblicato come di consueto il monitoraggio covid dell’Iss, l’istituto superiore di sanità. I dati confermando l’incremento della curva epidemiologica a cominciare dall’indice di trasmissibilità, l’Rt, passando dallo 0.75 della settimana scorsa allo 0.83 registrato negli ultimi sette giorni. In crescita anche l’incidenza dei contagi sui casi emersi, leggasi 310 ogni 100mila abitanti, mentre la settimana scorsa era pari a 222. Per quanto riguarda invece la percentuale dei casi rilevati attraverso attività di tracciamento, il dato è stabile, pari al 10 per cento, lo stesso di una settimana fa, mentre sono in aumento i casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (44% contro 42%). Diminuisce invece la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (47% contro 49%).

ALLARME SICCITÀ/ -90% di acqua potabile entro il 2100, ecco cosa fare

Ultime notizie, 20 milioni di bene confiscati a imprenditore palermitano

La Dia ha confiscato 20 milioni di euro in beni ad un imprenditore palermitano 51enne che opera nel settore dei surgelati. Il provvedimento è giunto dopo che il personaggio destinatario della misura è stato ritenuto vicino al mafioso Gianfranco Puccio e a Giuseppe Salvatore Riina, figlio del capo mafia Totò Riina, così come riportato nella giornata di ieri da parte del sito di Sky Tg24. Secondo quanto emerso dopo indagini della Dia, l’imprenditore avrebbe effettuato una scalata legata alla commistione di interessi fra mafia e la sua impresa, e diversi collaboratori di giustizia avrebbero confermato che le attività imprenditoriali del 51enne venissero realizzate grazie al sostegno della mafia siciliana, in cambio di una quota da versare periodicamente o assumendo personale. Grazie a questo modus operandi forse tutt’altro che lecito, l’imprenditore avrebbe accumulato negli anni un’ingente patrimonio, oggi confiscato.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

I nuovi casi di contagio del Covid 19 rilevati oggi sono stati 35.427, con un leggero calo rispetto a quelli di ieri, 36.573. Un leggero calo a cui ha fatto però da contraltare l’aumento del tasso di positività, che con 185,819 tamponi eseguiti si è portato al 19%. I decessi odierni sono stati 41, con un calo di 23 unità rispetto ai 64 che erano stati registrati nel giorno precedente. Calano di 1 unità i pazienti all’interno dei reparti di intensiva, mentre aumentano di 17 quelli bei reparti ordinari. I nuovi totali sono dunque 191 e 4.320.

Ultime notizie, Berrettini in semifinale al torneo del Queen’s

Il tennista italiano continua la sua avventura nel torneo inglese sull’erba qualificandosi alla semifinale dopo aver battuto in 2 set lo statunitense Tommy Paul. Per Matteo Berrettini passi in avanti anche dal punto di vista della condizione su questi campi dove lo scorso anno si era aggiudicato il titolo. In semifinale il suo avversario sarà un olandese, Van de Zandschulp. Nell’incontro di oggi Berrettini è partito male finendo sotto nel punteggio del primo set per 4 – 1, poi ha avuto un’ottima reazione vincendo il set per 6 – 4 ed aggiudicandosi il secondo con il punteggio di 6 – 2.

Ultime notizie, due morti e quattro feriti in un incidente sull’AutostradaA1

Un incidente avvenuto sulla corsia nord della A1 tra le uscite di Fabro e Chiusi al confine tra l’Umbria e la Toscana, intorno alle 14.00 di oggi, ha causato la morte di 2 persone mentre altre 4 sono state ferite gravemente e si trovano ora in vari ospedali dove sono state portate da autoambulanze ed elicottero. Nell’incidente sono rimasti coinvolti tre camion e 5 autovetture e la strada, sulla quale si sono formate delle lunghe code, è stata poi chiusa al traffico, con l’Italia che è stata in questo modo “spaccata” in due. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso sono arrivati anche molti del vigili del fuoco per cercare di estrarre i feriti dalle lamiere e successivamente per cercare di sgomberare la strada dalle carcasse dei veicoli.

Ultime notizie, la morte di Jean Louis Trintignant

Il 91enne attore francese interprete di molti film di successo, ma conosciutissimo in Italia soprattutto per essere stato protagonista, insieme a Vittorio Gassman del film “Il sorpasso”, è morto oggi di vecchiaia come ha comunicato la moglie. Jean Louis Trintignant è stato uno dei simboli del teatro e del cinema francese con una carriera che è durata oltre 60 anni. Anche il presidente francese Macron ha fatto arrivare le condoglianze alla famiglia dell’attore. Trintignant ha preso parte anche a molti film con Brigitte Bardot, compreso quello che lanciò l’attrice francese nel firmamento delle star, Et Dieu créa la femme, uscito nel 1956 e diretto da Roger Vadim.

Ultime notizie, incidente con due vittime a Montemarciano

A Montemarciano, un paese che si trova nelle vicinanze di Ancona, un incidente accaduto alle 23,30 di due notti fa, ha causato la morte di due persone che stavano percorrendo il lungomare a bordo di una bicicletta che è stata travolta da un’auto guidata da una donna di 38 anni. La donna è rimasta illesa, mentre è stata ferita in modo leggero la figlia di 9 anni che era in macchina con lei. Le due vittime, che abitavano proprio nella località di Montemarciano, sono un uomo ed una donna, rispettivamente di 42 e 39 anni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA