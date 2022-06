Diretta/ Berrettini Paul streaming video e tv: quarti di finale al Queen’s (Tennis)

Berrettini Paul, sfida in diretta dall’Atp Londra 500 Queen’s 2022: si gioca venerdì 17 giugno per i quarti di finale del torneo che viene considerato la preparazione per eccellenza al celeberrimo Wimbledon e sarà la seconda partita in programma. Al rientro dopo l’infortunio, Matteo Berrettini sta facendo grandi cose sull’erba. Prima la vittoria dell’Atp 250 di Stoccarda nella finale contro Andy Murray, ora il rilancio al Queen’s dove il tennista romano gioca da campione in carica. Negli ottavi di finale contro lo statunitense Kudla Berrettini è stato costretto a rimontare ma ha vinto alla fine 2-1, avanzando ancora in un tabellone che lo vede in gara come testa di serie numero 2.

Ora c’è un altro tennista americano sulla strada di Berrettini, Tommy Paul che negli ottavi di finale è riuscito a battere in due set lo svizzero Stan Wawrinka, dopo aver superato il primo turno da sfavorito contro Shapovalov. Al momento Berrettini è il numero 10 della classifica ATP mentre Paul occupa la posizione numero 35. Chi vincerà la sfida accederà alla semifinale per confrontarsi contro il vincente del match tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e l’olandese Botic van de Zandschulp.

