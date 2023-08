Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Taranto: neonato abbandonato vicino cassonetto, sta bene

ULTIME NOTIZIE: TARANTO, NEONATO LASCIATO VICINO CASSONETTO

Un neonato è stato trovato tra i rifiuti vicino ad un cassonetto nel centro di Taranto. La scoperta è stata fatta intorno alle 7, quando una passante, che stava portando a passeggio i suoi cani, si è resa conto della presenza del bambino. Ad attirarla i vagiti del piccolo, che era stato lasciato in una busta e avvolto da una coperta. Con lui c’era anche un peluche.

Fortunatamente il neonato è stato trovato vivo. La donna ha lanciato subito l’allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che si sono presi subito cura del neonato, trasportandolo all’ospedale Santissima Annunziata. Stando a quanto riportato dall’Ansa, che cita fonti dell’Asl, ora il piccolo è in “ottime condizioni”.

ULTIME NOTIZIE, MONOPOLI: MORTO ANNEGATO BAMBINO DI 4 ANNI

Tragedia all’Aquapark Egnazia di Monopoli, in provincia di Bari: un bambino di 4 anni e morto annegato. Il piccolo era con la sua famiglia, originaria della provincia di Brindisi, e pare stesse usando una delle piscine che si trovano all’interno della struttura. Tra le ipotesi sulle cause dell’incidente quella secondo cui potrebbe aver battuto la testa mentre stava effettuando alcuni giochi d’acqua, per poi cadere in acqua.

I carabinieri stanno indagando sull’accaduto per fare chiarezza sulla tragedia, anche tramite la visione di alcune telecamere interne di videosorveglianza presenti nell’Aquapark. Si tratta della quinta vittima in un mese in Puglia. Il 5 luglio un bimbo di 6 anni è morto in mare a Margherita di Savoia, pochi giorni dopo a Manfredonia due fratelli in una vasca per la raccolta di acqua da usare per l’irrigazione. Il 17 luglio a Taurisano (Lecce) un bambino di due anni, annegato in una piscina in una villetta di famiglia. Poi a Monopoli la nuova tragedia.

ULTIME NOTIZIE, MUSK VS ZUCKERBERG: SPUNTA L’IPOTESI POMPEI

Elon Musk e Mark Zuckerberg si scontreranno a Roma in una location “epica”. Ad annunciarlo è stato il proprietario di Tesla e X, spiegando di aver già parlato con la premier Meloni e il ministro della Cultura Sangiuliano per il combattimento, che sarà gestito dalla sua fondazione e da quella del patron di Facebook e Instagram. “L’inquadratura sarà l’antica Roma, quindi niente di moderno. Tutto verrà fatto nel rispetto del passato e del presente dell’Italia. Il ricavato andrà ai veterani“. Si è parlato di Roma, ma c’è anche l’ipotesi Pompei, che fa sognare il sindaco Carmine Lo Sapio.

Questi, infatti, auspica che il grande evento possa svolgersi nell’Anfiteatro del Parco Archeologico, tra i più visitati al mondo. “Sarebbe il luogo più adatto, lo spero proprio. Il sito archeologico di Pompei attira di per sé l’attenzione mondiale e negli ultimi tempi, anche grazie agli eventi di rilievo internazionale che vi si allestiscono, sta riscuotendo un interesse strepitoso. Non posso che auspicare che la scelta da parte del ministro Sangiuliano, come location del combattimento tra questi due colossi dei social ricada proprio su Pompei“, le parole riportate da Tgcom24.

ULTIME NOTIZIE, TORONTO ATP: SINNER BATTE MONFILS E VOLA IN SEMIFINALE

Prosegue il cammino di Jannick Sinner al Masters 1000 di Toronto. Il tennista italiano ha battuto il francese Gael Monfils, conquistando così l’accesso alle semifinali. Sinner, testa di serie numero 7 del torneo, si è imposto in tre set col punteggio di 6-4, 4-6 e 6-3. Nel prossimo turno avrà a che fare con lo statunitense Tommy Paul, che ha eliminato a sorpresa il numero uno al mondo, Carlos Alcaraz. Questi, dunque, lascia il Masters 1000 di Toronto ai quarti di finale. L’americano si è imposto in tre set col punteggio di 6-3, 4-6 e 6-3. Di conseguenza, è terminata con 14 vittorie di fila la striscia di successi consecutivi dello spagnolo numero uno al mondo.











