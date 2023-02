Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, terremoto M 7.9 in Turchia, allerta tsunami in Italia

Un violentissimo terremoto si è verificato nelle scorse ore in Turchia. Si tratta di un evento tellurico di magnitudo 7.9 gradi sulla scala Richter avvenuto di preciso alle ore 4:17 locali, quando in Italia erano le 2:17 della notte. L’evento, come riferisce l’agenzia Ansa, è stato localizzato nel sud della nazione, nei pressi del confine con la Siria, e stando a quanto riferito dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, e dal servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, l’ipocentro è stato localizzato a circa 25 chilometri di profondità, nella provincia di Gaziantep.

Le vittime causate dal terremoto in Turchia sarebbero almeno 15, tutte registrate in quel di Osmaniye, così come reso noto dal governatore provinciale Erdinç Yilmaz, citato dall’agenzia statale Anadolu, nonchè in quella di Urfa. La forte scossa di terremoto ha provocato anche un’allerta tsunami per numerose nazioni, compresa l’Italia, anche se per il momento non è stata registrata alcuna onda anomala particolare.

Si è concluso nella giornata di ieri il viaggio di Papa Francesco in Africa, fra la Repubblica democratica del Congo e il Sud Sudan. Bergoglio, prima del rientro, ha celebrato la messa al Mausoleo “John Garang” di Giuba, parlando così ai 70mila fedeli presenti: “Noi cristiani, pur essendo fragili e piccoli, anche quando le nostre forze ci paiono poca cosa di fronte alla grandezza dei problemi e alla furia cieca della violenza, possiamo offrire un contributo decisivo per cambiare la storia”. E ancora: “Gesù desidera che lo facciamo come il sale: ne basta un pizzico che si scioglie per dare un sapore diverso all’insieme”.

Il Pontefice ha proseguito: “Sono grato a tutti voi, fratelli e sorelle che siete accorsi qui numerosi da diverse parti, molti facendo tante ore se non giorni di strada”. Prima di congedarsi il Santo Padre ha voluto ringraziare i fedeli “per la vostra fede, per la vostra pazienza, per tutto il bene che fate e per le fatiche che offrite a Dio senza scoraggiarvi, sapendo andare avanti”.

Ultime notizie, pallone spia cinese abbattuto dagli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno abbattuto il pallone spia cinese che stava sorvolando i cieli americani nelle scorse ore. Dopo il consenso del presidente americano Joe Biden, un caccia F-22 decollarto dalla base di Langley, in Virginia, ha lanciato un missile AIM-9X aria-aria a corto raggio alle ore 14:39 locali, colpendo il velivolo cinese e facendolo “esplodere”.

Immediata la replica di Pechino che ha parlato di “chiara reazione eccessiva” degli Stati Uniti in merito all’abbattimento del pallone spia che stava sorvolando l’Oceano Atlantico, così come fatto sapere dal ministero degli Affari Esteri cinese. La Cina ha inoltre espresso il suo “fermo malcontento” per quella che ritiene essere una “reazione chiaramente esagerata” da parte degli Stati Uniti e si riserva inoltre di dare la “necessaria risposta”. Pechino ha infine spiegato di aver ripetutamente informato la parte statunitense che il dispositivo era “di natura civile ed è entrato negli Stati Uniti per causa di forza maggiore, che è stata una situazione puramente accidentale”.

Ultime notizie, la guerra in Ucraina

Continua la guerra in Ucraina e ancora una volta l’ex presidente russo Medvedev è tornato a minacciare l’occidente, spiegando: “Useremo il nucleare se l’Ucraina attaccherà le regioni russe”. Nel frattempo è uscito allo scoperto anche lo Stato maggiore dell’esercito ucraino che ha dichiarato che “l’esercito russo sta attaccando in quattro direzioni in Donbass”, mentre Zelensky gli ha fatto eco dicendo che “Il momento è difficile a Bakhmout, Vougledar, Lyman e in altre regioni”.

Da quando sono stati annunciati nuovi aiuti militari da parte di Stati Uniti e Germania, la Russia ha intensificato i bombardamenti e nelle ultime settimane sta di fatto devastando il territorio ucraino. Intanto sul fronte diplomatico è uscita allo scoperto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha parlato del price cap sui prodotti petroliferi russi dicendo “è stato concordato con i nostri partner del G7 e eroderà ulteriormente le risorse di Putin. Entro il 24 febbraio miriamo a mettere in atto il decimo pacchetto di sanzioni”, ha concluso.

Ultime notizie, Messina Denaro un audio contro Giovanni Falcone

Tutto il disprezzo del boss Matteo Messina Denaro in un audio trovato sul telefono in cui esprime particolare disprezzo per le commemorazioni della morte del giudice Giovanni Falcone mentre lo stesso boss si trovava in macchina fermo nel traffico proprio nel punto in cui venne assassinato Giovanni Falcone in occasione delle commemorazioni.

Allo svincolo di Capaci c’erano le commemorazioni e il boss, oltre ad insulti e parole pesanti verso il magistrato assassinato a Capaci, si sfoga nella chat con due amiche conosciute durante la chemioterapia parlando della madre che vuole un funerale con la banda musicale che deve suonare la marcia di Radeztky.

Ultime notizie, fra una settimana al voto per le regionali

Si terranno fra una settimana le elezioni regionali in quattro regioni italiane, Friuli Venezia Giulia, Molise, Lazio e Lombardia, con queste due ultime ritenute sfide cruciali per la verifica dell’attuale maggioranza di Governo. A Roma si sono ritrovati i leader del centro destra per sostenere Francesco Rocca candidato unico per la regione Lazio, con la premier Meloni che ha indicato che il 2023 sarà l’anno decisivo per le riforme aggiungendo che lo Stato non tratta con la mafia e con chi lo minaccia.

Berlusconi aggiunge che gli altri proveranno a dividere la maggioranza ma non ci riusciranno mentre Salvini afferma con sicurezza che il governo durerà cinque anni. Le opposizioni, intanto, sono tutte unite contro il governo per la vicenda del caso Cospito. Ad attaccare il PD è Matteo Renzi da Milano nel corso di un evento collegato con le elezioni regionali in Lombardia.

Ultime notizie, cyber attacco in corso

Allarme dell’agenzia sulla cyber sicurezza per un attacco hacker in corso in tutto il mondo. Compromessi migliaia di server con la Francia individuato come il Paese più colpito ed il primo ad aver denunciato l’attacco. Reti internet a singhiozzo anche in Italia, con la TIM che ha dato molti problemi di connessione agli abbonati. Bloccati anche numerosi portali istituzionali.

Ultime notizie, torna il freddo gelido in Italia

