Le ultime notizie odierne le apriamo con il terremoto politico che si è verificato nella regione Sardegna, dopo che il collegio regionale di garanzia elettorale ha dichiarata decaduta Alessandra Todde, consigliere regionale nonché presidente della stessa regione. A seguito di questo atto l’esponente del partito democratico dovrebbe lasciare il suo incarico.

Il motivo di tale decisione, come riferisce RaiNews, sarebbe da ricondurre a delle spese che sarebbero state sostenute in occasione della campagna elettorale dell’anno scorso, che hanno spinto quindi ad una dichiarazione di ingiunzione verso il consiglio regionale. L’atto resta comunque impugnabile e proprio la stessa Alessandra Todde ha fatto sapere di voler andare avanti e di impugnarlo nelle sedo opportune.

Ultime notizie, il punto su Cecilia Sala

Continua l’azione diplomatica fra il governo italiano quello di Teheran, per provare a liberare la giornalista Cecilia Sala, rinchiusa nel famigerato carcere di Evin dallo scorso 19 dicembre. Nella giornata di ieri il governo Meloni ha chiesto per l’ennesima volta negli ultimi giorni la scarcerazione immediata della giovane donna, e l’ambasciatrice italiana in Iran si è recata presso il ministero formalizzando le richieste che il ministero degli esteri aveva già annunciato 48 ore fa.

L’esecutivo del BelPaese sta cercando di stringere i tempi alla luce delle notizie che giungono da Teheran, dove la ragazza sarebbe rinchiusa in condizioni pietose, senza un materasso, con due sole coperte, in una cella illuminata 24 ore su 24, così come raccontato dalla detenuta in occasione della seconda telefonata intercorsa fra la giornalista e la sua famiglia. Nella giornata di giovedì il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, aveva chiamato il padre della detenuta e aveva anche ricevuto la madre, Elisabetta Vernoni, comunicando la vicinanza dello Stato alla famiglia ma anche evidenziando le azioni intraprese per riportare il prima possibile a casa Cecilia Sala. La speranza è che la situazione si possa risolvere quanto prima.

Ultime notizie, sfiorata la strage in California

Due persone sono morte e 19 sono rimaste ferite dopo un incidente aereo che avrebbe potuto provocare una strage. Un piccolo velivolo si è schiantato su una ditta di mobili di Fullerton, in California, dove erano al lavoro 200 persone, e si capisce chiaramente come il bilancio sarebbe potuto essere ben peggiore.

L’aereo, come riferisce TgCom24.it, è precipitato pochi minuti dopo il decollo avvenuto presso l’aeroporto locale, a circa 40 chilometri da Los Angeles. Non sono state rese note le identità delle due vittime, di conseguenza non è chiaro se si tratti delle due persone presenti sull’aereo, come probabile, o di due lavoratori della ditta, e lo stesso vale per i feriti, che dovrebbero essere tutte persone che si trovavano all’interno dell’edificio al momento dell’impatto. 11 persone sono state ricoverate, anche in condizioni molto gravi, mentre otto sono state curate sul posto.

Ultime notizie, le parole di Giorgia Meloni

La presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto una sorta di bilancio di fine anno, intervistata dai microfoni di 7 del Corriere della Sera. Il premier ammette di non avere pentimenti o rimpianti visto che nei due anni e mezzo di governo “non ci siamo mai risparmiati”, e non ha fatto nemmeno una scelta di cui si vergogna.

Meloni ha quindi ricordato che “solo chi non fa non sbaglia” e che ogni scelta nasconde comunque un rischio. Nel corso della chiacchierata ha parlato anche di Elon Musk, definendo il rapporto con lo stesso CEO di Tesla come “ottimo”, e parlando dell’imprenditore sudafricano come di un uomo geniale con cui è sempre interessante confrontarsi.

Ultime notizie, Ursula Von der Leyen colpita da una grave polmonite

Una grave polmonite che ha colpito Ursula Von der Leyen ha costretto la presidente della Commissione europea a cancellare ‘ suoi impegni ed i viaggi già programmati per le prossime due settimane. Tra i viaggi che sono stati annullati quello che la doveva portare in Polonia nel quale doveva dare il via “ufficiale” alla presidenza semestrale dello stato polacco del Consiglio dell’Unione Europea.

Viaggio che sarà comunque spostato in avanti mentre quello previsto a Lisbona è stato cancellato definitivamente. La Von der Leyen, che ha da poco compiuto 66 anni è stata di recente confermata per un secondo mandato alla presidenza della Commissione. Le notizie sono state riferite da fonti dell’Ue.

Ultime notizie, primo morto sul lavoro del 2025 a Lamezia Terme

Un operaio di 38 anni, Francesco Stella, è la prima vittima di un incidente sul lavoro nel 2025. La disgrazia è avvenuta a Lamezia terme dove l’operaio stava lavorando a circa 4 metri di altezza quando è caduto dall’impalcatura sulla quale si trovava, precipitando a terra e sbattendo la testa.

Il personale di soccorso ha cercato di rianimarlo ma tutti i tentativi sono stati vani. Le cause della caduta sono ancora da chiarire da parte della polizia che si è recata sul luogo insieme ai soccorritori.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Dopo una giornata di ieri che ha visto neve e pioggia su tante località italiane, i giorni di sabato e domenica saranno caratterizzati da una grande presenza di sole, mentre nel giorno dell’Epifania ci sarà l’arrivo di un ciclone che porterà la prima breve perturbazione.

Queste le ultime notizie riguardo al meteo sulle nostre regioni. Le nevicate oggi sono state presenti anche a quote medie e sull’Appennino, sia quello toscano che quello umbro – marchigiano. Nella giornata di ieri si sono avute anche delle libecciate sulla costa tirrenica e il paesaggio è stato tipicamente invernale.

Ultime notizie, vigilante ucciso a colpi di coltello nel centro di Bergamo

Un vigilante 36enne originario del Gambia, Mamadi Tunkara, è stato ucciso con 4 coltellate in pieno centro a Bergamo dopo una lite. L’aggressore del vigilante si è poi dato alla fuga e viene ricercato dalle forze dell’ordine. La vittima lavorava come vigilante in un supermercato e si stava recando in bicicletta sul posto di lavoro.

Secondo una testimonianza il vigilante stava rincorrendo l’aggressore che poi lo ha spinto contro una vetrina, e fatto cadere in terra dove poi è stato colpito dalle coltellate che lo hanno ucciso. La polizia sta anche visionando le riprese delle telecamere che si trovano nella zona e nelle quali si vede un uomo in fuga.

Ultime notizie, nel carcere di Arles in Francia, trattenuti una guardia e quattro infermieri

Il carcere di Arles, nella regione delle Bocche del Rodano, un uomo sta tenendo in ostaggio cinque persone, una guardia e quattro infermieri, all’interno del reparto psichiatrico della prigione. L’uomo, un 37enne incarcerato per stupro e che dovrebbe rimanere all’interno del carcere stesso fino al 2031, è armato di un piccone ed è noto per avere dei seri “disturbi psichici”.

Le notizie relative al sequestro, che sono state date da diverse fonti, parlano del profilo dell’uomo come non un terrorista. La cattura degli ostaggi è iniziata alle 11.15 e intorno al carcere si trovano ora delle forze di intervento.