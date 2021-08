ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Torino, tragico crollo di una palazzina (25 agosto)

Era una morte annunciata quella di Vanessa, 26 anni, uccisa dal suo ex fidanzato ad Acitrezza, in provincia di Catania. L’uomo, che si è poi suicidato, era stato già arrestato per stalking, ma il GIP del Tribunale di Catania lo aveva scarcerato emettendo il solo obbligo di non avvicinarsi alla vittima, che ha poi ucciso con 7 coltellate.

Foibe, Montanari “Giorno del Ricordo? Falso storico”/ Libero: “si dimetta da rettore”

Disperati e arrabbiati i familiari, che si sentono abbandonati dallo Stato che non ha saputo proteggere la giovane ragazza nonostante le denunce presentate. Dall’inizio dell’anno sono 40 le donne vittime di femminicidio.

Ultime notizie, crolla una palazzina a Torino: morto un bambino di 4 anni

Una palazzina di 2 piani è crollata a Torino in seguito all’esplosione di una bombola di gas. La madre del bambino, insieme ad altre 4 persone che sono rimaste ferite, una in modo grave, è stata tratta in salvo dai soccorritori. A chiamare questi ultimi, seppur rimasta sepolta sotto le macerie, è stata proprio la madre della piccola vittima, ma quando sono giunti sul luogo segnalato gli uomini del 118 per il bimbo era ormai troppo tardi.

Com'è morto Charlie Watts? Malattia/ Era stato operato al cuore d'urgenza

Ultime notizie, gli USA via dall’Afghanistan entro il 31 agosto

Nonostante le pressioni dell’Europa che chiedevano di restare ancora in Afghanistan, il Presidente degli Stati Uniti Biden ha confermato che il ritiro delle truppe americane avverrà, come pianificato, entro il 31 agosto. Nella stessa giornata i talebani hanno tenuto una conferenza stampa nel corso della quale, oltre a ribadire che le truppe straniere saranno accettate solo fino al 31 agosto, hanno dichiarato che l’accesso all’aeroporto di Kabul sarà consentito soltanto agli stranieri e non agli afghani in fuga. La Presidente della Commissione Europea auspica uno sforzo comune per la ridistribuzione dei profughi in tutta l’Unione Europea mentre Draghi evidenzia come sia necessario mantenere un canale comunicativo aperto coi talebani anche oltre il 31 agosto.

Kamala Harris "comprate ora i regali di Natale"/ Inno al consumismo, zitta su Kabul

Ultime notizie, quinto anniversario del terremoto di Amatrice

A 5 anni dalla notte del terremoto che ha distrutto Amatrice, simbolo del terremoto del 2016, il Presidente del Consiglio Draghi, nel deporre una corona per le oltre 300 vittime, ha confermato che 1,7 miliardi di euro dei fondi per la ripresa saranno destinati alla ricostruzione della zona che, quindi, potrà finalmente cambiare passo.

Ultime notizie, Commissario Figliuolo: l’80% degli italiani sarà vaccinato entro fine settembre

Il Commissario per l’emergenza COVID, Gen. Figliuolo, ha confermato che entro la fine di settembre l’80% della popolazione italiana sarà vaccinata grazie all’arrivo di numerose dosi di Pfizer e Moderna. Il Governo, intanto, sulla base di dati scientifici, studia la possibilità di prorogare la scadenza del “green pass” portandolo dagli attuali 9 mesi ad un anno. La testimonianza dei sanitari, ancora impegnati negli ospedali, conferma che ad ammalarsi sono soprattutto i non vaccinati che, una volta gravi, si pentono spesso della mancata vaccinazione.

Ultime notizie: morto a Londra Charlie Watts, leggendario batterista dei Rolling Stones

Ad 80 anni è morto a Londra Charlie Watts, il leggendario batterista dei Rolling Stones. Nei giorni scorsi, già in precarie condizioni di salute, aveva dovuto rinunciare alla ripartenza del tour della band che ripartirà dopo la pausa forzata legata alla pandemia da COVID.



© RIPRODUZIONE RISERVATA