Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Turchia, carri armati verso la Grecia (6 Settembre)

La Turchia minaccia la Grecia: Erdogan ha spostato i carri armati verso il confine. Una quarantina di carri armati sono stati spostati dal confine siriano per concentrarli al confine greco. E da oggi partono quattro giorni di esercitazioni militari con Cipro del Nord, riconosciuta solo dalla Turchia. Dopo gli ultimi segnali di de-escalation, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è tornato a minacciare Atene: “Capiranno che la Turchia è abbastanza forte politicamente, economicamente e militarmente da stracciare mappe e documenti immorali“. In un discorso televisivo il leader turco ha aggiunto: “Lo capiranno, o attraverso il linguaggio della politica e della diplomazia, oppure sul campo attraverso amare esperienze“. E quindi l’ulteriore minaccia: “La Turchia e il popolo turco sono preparati a qualsiasi eventualità e conseguenza“.

ULTIME NOTIZIE, CORTEO NEGAZIONISTI A ROMA

Centinaia di manifestanti sono partiti ieri dal Circo Massimo, a Roma, per dirigersi alla Bocca della Verità per il corteo contro la “dittatura sanitaria” in era Covid. Hanno urlato “libertà” dietro una grande bandiera tricolore. Persone prive di mascherine, sventolando bandiere italiane, hanno intonato l’inno nazionale. E hanno esposto cartelli con su scritto, ad esempio, “governo criminali assassini“. Su un grande striscione sopra al palco, invece, c’è scritto “Noi siamo il popolo“. Meno di 2mila persone si sono ammassate sotto al sole, secondo la Questura 1.500. Sulla manifestazione dei negazionisti è intervenuto il ministro della Salute, Roberto Speranza: “Vedere una piazza di negazionisti sinceramente fa rabbrividire. Le regole fondamentali, la mascherina e il distanziamento devono essere veramente rispettati da tutti. Il Paese sia unito rispetto a questa sfida“. Dal palco tanti interventi e un lungo elenco di complottismi: dai no tamponi ai no vaccini, passando per i no 5G.

ULTIME NOTIZIE, SILERI “INIZIAMO PRIMA CAMPAGNA VACCINI”

Nessun problema sul vaccino contro l’influenza stagionale, anzi la campagna comincerà prima del previsto. Dopo gli allarmi sulle possibili carenze nelle forniture, il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri a La7 ha spiegato che il Governo si sta muovendo per migliorare l’approvvigionamento delle dosi del vaccino anti influenzale. “Inizieremo anche prima la campagna vaccinale. Purtroppo quelli che fanno il vaccino sono meno di quelli che noi desidereremmo soprattutto tra gli anziani, ma quest’anno prevedo una inversione di tendenza e questo è auspicabile perché sarà d’ausilio alla diagnosi differenziale per Covid“. Per quanto riguarda l’andamento della pandemia di coronavirus in Italia, Sileri assicura che la situazione non è critica. “C’è una condizione di crescita dei casi di Covid ma gli ospedali non sono sotto stress“. Niente seconda ondata epidemica all’orizzonte: “Abbiamo imparato a convivere con il virus“.



