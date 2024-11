Ultime notizie, guerra in Ucraina: verso cessate il fuoco?

A breve ci sarà la data per il cessate il fuoco in Ucraina: lo ha dichiarato il primo ministro della Polonia in un’intervista all’emittente radiofonica del suo Paese, Polskie Radio. Donald Tusk ha dichiarato di aspettarsi nel prossimo futuro una svolta, nello specifico dichiarazioni su quali confini saranno in vigore e sulle garanzie di sicurezza per Kiev. Per il primo ministro polacco le decisioni che verranno prese comporteranno una ingerenza inferiore da parte degli Usa nelle questioni ucraine, precisando che le decisioni in merito alla guerra in Ucraina non vanno prese “sopra le teste degli ucraini, ma neanche sopra le nostre”.

Ultime notizie, omicidio all’alba a Napoli

E’ un ragazzo 18enne incensurato, Arcangelo Correra, la vittima che è morta, forse per un gioco finito malamente. Il ragazzo, che è morto per un colpo di pistola alla fronte, era parente di Luigi Caiafa, il baby rapinatore, ucciso quattro anni fa da un poliziotto. Si tratta dell’ennesimo caso di sangue che si verifica nella città Campana ai danni di giovani ragazzi. Il ragazzo è morto presso l’ospedale Pellegrini, nel quale era ricoverato dall’alba di ieri dopo essere rimasto gravemente ferito in una delle strade del centro storico.

Stando alle ultime notizie, l’ipotesi più plausibile, secondo gli investigatori è quella di un gioco tra i ragazzi che è finito in maniera tragica. Sul luogo del ferimento è stato anche rinvenuto un proiettile di pistola inesploso. La squadra mobile sta tentando, anche attraverso vari interrogatori dei testimoni, di ricostruire quanto accaduto.

Ultime notizie sulla guerra in Medio Oriente

Secondo alcune agenzie israeliane, il Qatar avrebbe chiuso gli uffici di Hamas che si trovano a Doha, nel suo territorio. Notizia che è stata poco dopo smentita da fonti di Hamas. Una smentita è stata data anche da Israele riguardo alle sirene che sono risuonate nella tarda mattinata a Tel Aviv.

Israele ha comunicato all’Unifil di ridurre al minimo i propri movimenti nella zona sud del Libano, dove è stato anche portato un attacco contro la città di Tiro, che secondo l’Idf ha portato a colpire un quartier generale di Hezbollah. Nel corso di questo attacco, secondo il Libano, sono morte 3 persone e circa 30 sono state ferite in modo lieve.

Ultime notizie, il viaggio di Mattarella in Cina

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è attualmente impegnato in un viaggio in Cina, nel corso del quale ha incontrato i vertici politici del paese asiatico, compreso il leder Xi con il quale il presidente italiano intrattiene buonissimi rapporti. In un discorso all’Università di Pechino, Mattarella ha richiamato la Cina, definita un partner importante per l’Italia e l’Europa, ad agire per cerare di indirizzare verso la pace il conflitto che si sta attualmente svolgendo in Ucraina.

Ultime notizie, il 35° anniversario della caduta del Muro di Berlino

Ricorreva ieri il 35esimo anniversario della caduta del “muro”, come era conosciuta la divisione della capitale tedesca tra le due parti. Una caduta figlia dei cambiamenti avvenuti negli anni precedenti in Russia, e che ha portato poi alla riunificazione delle due Germanie, che oggi sono nuovamente un solo stato dopo le divisioni che avevano seguito la sua sconfitta alla fine della seconda guerra mondiale.

Ultime notizie, il terremoto in Molise

Una scossa sismica di magnitudo 4 ha colpito ieri il Molise e principalmente la provincia di Campobasso nelle ore della notte tra ieri ed oggi. Il centro del sisma è stato registrato a circa 20 chilometri di distanza da Termoli, nella zona di Montecilfone. La paura tra i cittadini, svegliati dal sisma, è stata molta, ma fino a questo momento non si segnalano situazioni di pericolo. Sono state avviate, da parte della protezione civile, delle verifiche sia su alcuni ponti che su una diga della zona interessata dal terremoto.