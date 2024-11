Una scossa di terremoto oggi piuttosto importante è stata registrata in quel del Molise, così come segnalato dagli organi preposti, leggasi l’Ingv. Il sisma è avvenuto la notte da poco passata, di preciso alle ore 1:51 ed ha avuto una magnitudo significativa. Il terremoto oggi è stato infatti di 4.0 gradi sulla scala Richter, una potenza che ha fatto sì che lo stesso movimento tellurico sia stato udito dalla maggior parte della popolazione locale, nonostante fosse piena notte.

La scossa è stata registrata a sei chilometri a sud di Montecilfone, in provincia di Campobasso, non troppo distante da Larino e Palata. La città di riferimento è risultato comunque essere San Severo, in Puglia (provincia di Foggia), distante 47 chilometri, con Foggia invece più staccata a 71 chilometri. Al momento non si segnalano comunque dei danni, ne tanto meno dei feriti, ma come detto sopra, la scossa di terremoto oggi in Molise è stata avvertita da numerose persone, viste le varie segnalazioni che sono apparse online di gente ovviamente spaventata.

TERREMOTO OGGI NELLA MARCHE E IN LIBIA

In attesa di aggiornamenti non si registrano altri movimenti sismici importanti in Italia in queste ore e la seconda scossa di oggi per importanza è stata quella di San Severino Marche, in provincia di Macerata, con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter. In questo caso ci troviamo vicino a Serrapetrona e a Tolentino, mentre Ancona e Foligno sono risultate le due cittadine di riferimento, distanti 48 e 51 chilometri dall’epicentro.

Infine, fra le scosse di terremoto oggi, occhio a quella avvenuta in Libia, quindi oltre i confini nazionali, dove è stata segnalata dall’Ingv una scossa con una magnitudo di 3.4 gradi sulla scala Richter avvenuta alle ore 1:23 italiane. Infine riportiamo una scossa di terremoto registrata alle ore 22:10 di ieri vicino a Sant’Alessio Siculo, in provincia di Messina, nella regione Sicilia. La scossa ha avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, e non ha avuto effetti evidenti.