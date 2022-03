Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina: “Cittadini Mariupol deportati in Russia”

Ultime notizie, guerra in Ucraina: “Russi come i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale

Proseguono le atrocità del conflitto bellico in Ucraina, come rivelano le ultime notizie provenienti dall’Europa dell’Est. Nella notte il presidente Volodymyr Zelensky ha pubblicato un nuovo discorso video alla nazione, sottolineando che il suo popolo sta “dimostrando di saper combattere in modo più professionale di un esercito”, mentre “l’esercito russo e i suoi comandanti si sono mostrati completamente come sono: incompetenti, in grado di spingere semplicemente il loro popolo al massacro”.

Intanto, dalla città di Mariupol, il sindaco Vadym Boichenko ha parlato ieri sera di migliaia di residenti “deportati in remote città della Russia come fecero i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale”. Inoltre, le truppe sovietiche stanotte avrebbero stoppato un convoglio di autobus diretto a Mariupol per consentire l’evacuazione dei residenti. “Fare questo a una città pacifica, quello che hanno fatto gli occupanti, è una cosa terribile che sarà ricordata per i secoli a venire”, ha commentato Zelensky. Gli ha fatto eco il “Kyiv Independent”, quotidiano della capitale, che ha twittato: “I civili verrebbero portati in campi dove i russi controllano i loro cellulari e i loro documenti per poi deportarli verso città remote della Russia”.

Ultime notizie, i nuovi dati Covid

Le ultime notizie relative alla pandemia di Coronavirus in Italia sono contenute nel bollettino contagi diramato poche ore fa, quando sono stati74.024 i nuovi casi Covid, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute. I decessi sono stati 85, mentre gli attualmente positivi al virus sono 1.147.519, con un incremento di 27.298 unità rispetto a venerdì. Dall’inizio della pandemia sono stati contagiati 13.800.179 italiani e, purtroppo, sono morte 157.692 persone. Per ciò che concerne i dimessi e i guariti, essi sono in totale 12.494.968, con un incremento di 48.385 rispetto a ieri. Il tasso di positività è al 15,48%, stabile rispetto al 15,5% di venerdì. In riferimento alla pressione esercitata sulle strutture ospedaliere, sono invece 471 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 8.319 i degenti nei reparti ordinari.

A livello generale, sul fronte dell’incidenza, nella fascia d’età compresa fra i 10 e i 19 anni si registra il più alto tasso a 14 giorni (1.695 per 100mila abitanti), mentre tra i 70 e i 79 anni è racchiuso il valore più basso, vale a dire 556 casi per 100mila abitanti. In aumento anche l’incidenza a 14 giorni nelle fasce 10-19, 20-29, 50-59, 60-69 e 70-79 anni.

Taglio prezzo benzina, ultime notizie: riduzione forse già martedì

Il carburante tornerà sotto i 2 euro in Italia e, a proposito della data in cui questo avverrà, vi diciamo che il provvedimento preannunciato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, potrebbe trovare pubblicazione domani, lunedì 21 marzo 2022, in Gazzetta Ufficiale, e scattare a partire dal giorno successivo, martedì, con la riduzione di 25 centesimi delle imposte applicate sui carburanti. Occorrerà qualche giorno ulteriore per quanto riguarda invece il decreto legge con tutte le altre norme (sterilizzazione degli aumenti di energia per le famiglie sotto i 12mila euro di Isee, rate per le imprese in difficoltà, prelievo del 10% sugli extraprofitti delle società energetiche).

Tuttavia, come riporta l’agenzia di stampa ANSA, lo sconto di 25 centesimi al litro su benzina e altri carburanti non accontenta i consumatori, che criticano l’importo – insufficiente a colmare il divario con gli aumenti subiti – e il fatto che l’intervento sia limitato nel tempo. Il testo iniziale prevedeva “la riduzione per 30 giorni”, ma Draghi ha parlato di un intervento che “durerà fino a fine aprile”, estendendone di fatto la durata sino a 40 giorni.

Ultime notizie: Marcell Jacobs campione del mondo nei 60 metri

Marcell Jacobs ci ha preso gusto. Dopo l’inenarrabile oro olimpico conquistato nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’azzurro ha conquistato il titolo di campione del mondo nei 60 metri in occasione della rassegna indoor iridata in corso di svolgimento a Belgrado. Una gara inizialmente in salita per il nostro portacolori, che ha dovuto rincorrere letteralmente lo statunitense Christian Coleman e il suo connazionale Marvin Bracy, abili ad accumulare un lieve vantaggio al via. Jacobs, dal canto suo, si è confermato inarrestabile nella progressione e al fotofinish ha avuto la meglio, centrando peraltro anche il nuovo record europeo e italiano (6.41).

“Sono arrivato qui dopo un buon inizio stagione, ma per me era importante mostrare di essere il più forte quando più contava e sono contento di esserci riuscito, così come dimostrare che quanto avevo fatto alle Olimpiadi non era un caso, ma il frutto del duro lavoro fatto negli anni – ha affermato Jacobs, come riporta l’ANSA –. Questa gara non era la mia, ma sono riuscito a conquistarla. La volevo, sul traguardo mi sono buttato come non ho mai fatto. Ora non vedo l’ora di tornare a fare i cento metri”.











