Terza guerra mondiale ultime notizie Ucraina/ Raid a Leopoli. Usa “minaccia nucleare”

LA GUERRA CONTINUA: BOMBE A LEOPOLI, MARIUPOL E KHARKIV

Immagini, video, report, bollettini di morte: ciò che arriva dall’Ucraina in questi giorni, sebbene sia sempre comunque doveroso verificare il più possibile l’autenticità delle accuse lanciate ogni volta da Kiev a Mosca, rappresenta qualcosa che l’Europa non era più abituata a vedere e soprattutto a vivere. La “terza guerra mondiale”, in questo senso, è già cominciata in quanto gli orrori che si vedono in Ucraina colpiscono come un pugno allo stomaco il mondo intero.

Solo nelle ultime ore si segnalano raid e combattimenti su larga scala a Kiev, Mariupol, Kharkiv e con bombe in arrivo pure nell’aeroporto di Leopoli, in teoria l’area più “sicura” dell’Ucraina in queste tre settimane di cruda guerra sul campo: l’attacco dovrebbe esser stato scagliato contro una fabbrica di aerei a ridosso dello scalo ma nelle tre forti esplosioni udite ci sarebbero comunque dei civili coinvolti. Nella città sotto assedio e ridotta ormai a “zombie”, Mariupol, il Ministero della Difesa russo fa sapere che sono in corso combattimenti da tutta la mattina. Kiev denuncia continui raid anche sui civili, il Cremlino invece smentisce e parla di obiettivi militari colpiti per sfiancare la resistenza ucraina e portare la fine della guerra. Al di là però delle “posizioni”, il risultato è che la gente continua a morire o, se va bene, ad essere costretta alla fuga dalla propria casa, dalle proprie famiglie, insomma dalla propria vita.

TERZA GUERRA MONDIALE, USA VS RUSSIA: “MINACCIA NUCLEARE”

«Vladimir Putin potrebbe ricorrere alla minaccia nucleare se la guerra in Ucraina si trascina»: questa è l’ultima valutazione fatta dalla Defense Intelligence Agency (Dia), l’agenzia di intelligence del Pentagono americano. Il giorno dopo l’attacco diplomatico sferrato da Joe Biden contro l’omologo Vladimir Putin – «un dittatore assassino disumano e criminale di guerra» – il livello di tensione è purtroppo più simile ad una “terza guerra mondiale” che non ad una rinnovata guerra fredda (che, a prescindere dall’esito di questa guerra in Ucraina, rimarrà per molto tempo nei rapporti internazionali tra Occidente e Oriente). «Poiché questa guerra e le sue conseguenze diminuiscono lentamente la forza convenzionale della Russia, Mosca probabilmente farà progressivamente affidamento sul suo deterrente nucleare per proiettare forza sul suo pubblico domestico e all’estero», ha spiegato ancora il capo della Dia, tenente generale Scott Berrier, in audizione al Congresso Usa. Ieri sera il segretario di Stato Antony Blinken ha lanciato l’allarme “chimico” nei prossimi giorni di guerra: «gli Stati Uniti hanno la forte sensazione che la Russia possa compiere un attacco sotto falsa bandiera con il coinvolgimento di armi chimiche». Da segnarsi sul “calendario di guerra” l’incontro molto importante oggi in videoconferenza tra i Presidenti di Cina e Usa: il vertice Biden-Xi Jinping è stato “preparato” nel colloquio tra i capi della diplomazia americana e cinese a Roma, sotto “l’egida” della diplomazia di Palazzo Chigi. Il ruolo di Pechino e l’alleanza più o meno “spinta” a Mosca potrebbero essere davvero il punto di svolta di questo conflitto destinato altrimenti a durare per mesi: come ha detto ieri in conferenza stampa Mario Draghi, «la verità è che tutti lavorano per la pace ma Putin non vuole la pace. I contatti sembrano aprire una speranza che però vengono ogni volta smentiti, Putin vuole continuare la guerra, non cercare la pace. Gli USA e la Cina sono credibili nella ricerca della pace, se c’è un sentiero aperto è quello».

