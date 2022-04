Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, la Nato: “Confronto con Putin sarà lungo”

Altra giornata di guerra e purtroppo di sangue, quella di ieri in Ucraina. Ancora una volta sono giunte notizie degli orrori che avrebbero commesso i militari dell’esercito russo, provenienti in particolare dai racconti e dalle descrizioni nei territori liberati dagli occupanti. Il presidente ucraino, Zelensky, ha spiegato che ‘Mosca usa la fame per dominarci’, mentre Papa Francesco si è appellato ancora una volta alla pace, spiegando: ‘Assistiamo all’impotenza dell’Onu’. Nel frattempo è uscita allo scoperto la Cina, che ha chiesto agli Stati Uniti di revocare le sanzioni imposte per risolvere la crisi, e subito dopo è giunta la replica dell’Unione Europea che ha chiesto a Pechino di essere responsabile: “Ora prenda una posizione chiara sulla guerra”, è stato il commento della presidente della Commissione Europea, Von der Leyen. Infine le parole della Nato, che ha fatto sapere che: “Confronto con Putin sarà lungo”

Ultime notizie, operaio morto investito in Puglia

Anche nella giornata di ieri si è purtroppo registrata una morte bianca, un decesso sul lavoro. Come riferito dal sito dell’agenzia Ansa, un operaio di una ditta appaltatrice ha perso la vita sull’autostrada A14, quella che costeggia il mar Adriatico e che parte da Bologna arrivando fino in Puglia, a Taranto. La vittima stava eseguendo dei lavori sulla stessa strada quando è stato accidentalmente investita da un mezzo pesante. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra San Severo e Foggia in direzione Bari, all’altezza del km 548, tratto che è stato successivamente chiuso al traffico per consentire i rilievi da parte dell’autorità. Sul luogo segnalato si sono recati anche i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale ed il personale della direzione ottavo tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Per l’operaio non c’è stato nulla da fare, morto purtroppo sul colpo.

Ultime notizie, 167 bimbi morti in Ucraina da inizio conflitto

La guerra in Ucraina scoppiata quasi un mese e mezzo fa, sta provocando migliaia di morti, e a farne le spese anche i bambini. Stando a quanto fatto sapere dal procuratore generale dell’Ucraina nella giornata di ieri, notizia data su Telegram così come citato da Ukrinform, le vittime fra i minori sarebbero salite a ben 167, fra cui anche un bimbo di 4 anni che era sparito da Kiev, è che stato trovato senza vita nelle scorse ore. L’ufficio del procuratore generale ha fatto sapere che questi dati non sono definitivi, aggiungendo che quasi cinquecento bimbo, per l’esattezza 446, sono rimasti feriti durante i bombardamenti e gli scontri a fuoco in Ucraina.

Ultime notizie, in Oklahoma divieto quasi assoluto di aborto

In Oklahoma è stato approvato nella giornata di ieri un disegno di leggo che di fatto mette al bando la pratica dell’aborto, l’interruzione spontanea di gravidanza. Il parlamento dello stato governato dai Repubblicani vieta l’aborto in qualsiasi momento, tranne nel caso in cui la vita della madre fosse in pericolo o in emergenza. Chiunque trasgredisce può essere multato con una pena fino a 100mila dollari, ma anche una detenzione fino a dieci anni di galera o con entrambe le misure. La legge entrerà in vigore il prossimo 26 agosto 2022 una volta che il governatore Kevin Stitt, che si è già detto favorevole, firmerà il provvedimento.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il bollettino relativo al coronavirus fa registrare un netto calo rispetto al giorno precedente, con 69.278 nuovi casi, circa 18mila in meno, con 150 decessi. Il dato che riguarda invece l’andamento settimanale è ancora più positivo, visto i casi nello stesso giorno della scorsa settimana erano 99mila. Il tasso di positività rimane stabile al 15% dei tamponi effettuati, mentre si registra una diminuzione dei ricoveri, sia per i reparti ordinari dove il calo è stato di 82 unità, che per le terapie intensive, che hanno fatto registrare un calo di 5 unità. Altre notizie arrivate dall’Oms sono di un calo del 16% del numero dei nuovi casi a livello mondiale nell’ultima settimana. La variante più diffusa del coronavirus è Omicron 2, che ora è responsabile del 90% dei casi.

Ultime notizie, aumento del costo del Telepass dal 1° luglio

Il costo del telepass dal 1 luglio subirà un aumento importante in termini di percentuale, il 55%, ma abbastanza irrisorio dal punto di vista numerico, visto che l’aumento sarà solo di 0,57 euro al mese. Attualmente il prezzo di un abbonamento annuale al Telepass è di 12,40 euro. Questo aumento, secondo la società che gestisce il Telepass è dovuto alle mutate condizioni tecnologiche e arriva dopo 25 anni di prezzo invariato. Il telepass è uno strumento che viene usato da circa 7 milioni di nostri connazionali e questi avranno la possibilità, fino al prossimo 30 giugno, di esercitare il diritto di recesso dall’abbonamento.

Ultime notizie, eseguita l’autopsia sul cadavere ritrovato nel Po

Nella giornata di ieri è stata eseguita l’autopsia sul cadavere che è stato ritrovato nel Po. Si tratta di una donna che si esclude sia Isabella Noventa o Saman Abbas, due delle donne scomparse. L’esame del cadavere ritrovato nel sacco nero ha fatto emergere che la morte è avvenuta circa 2 settimane prima del ritrovamento nella zona di Occhiobello, in provincia di Rovigo. In seguito sarà effettuato un confronto tra il dna della giovane donna e quello di altre donne scomparse. Il cadavere era privo sia della testa che di parte degli arti inferiori e superiori è era stato messo all’interno del sacco in posizione fetale.











