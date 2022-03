Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina: Mariupol sotto assedio, Kiev nella morsa

Proseguono a distanza i colloqui fra Ucraina e Russia per raggiungere un accordo e porre fine a questo assurdo conflitto. Nella giornata di ieri, a riguardo, è uscito allo scoperto il presidente russo Vladimir Putin, che ha incontrato Lukashenko, leader bielorusso, ed ha spiegato che “ci sono progressi nei colloqui russo-ucraini che si svolgono ogni giorno”, aggiungendo che la Russia non è assolutamente a rischio default stando alle informazioni in suo possesso. Nel contempo ha parlato anche Volodymyr Zelensky, che ha pubblicato il suo ormai quotidiano videomessaggio sul suo profilo Telegram, sostenendo che “Abbiamo già raggiunto una svolta strategica. Siamo già sulla strada per la vittoria”. Dichiarazioni che fanno presagire una tregua e un cessate al fuoco, che forse potrebbe arrivare a breve, ma la cosa certa è che i bombardamenti anche ieri non si sono placati, con Mariupol ormai sotto assedio, mentre Kiev è letteralmente accerchiata. Intanto l’Unione Europea sta mettendo in atto altre sanzioni nei confronti di Mosca, tra le quali il blocco delle esportazioni dei generi di lusso. La Russia in questo momento si trova fuori anche dall’Fmi e dalla Banca Mondiale. Il Premier Draghi, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al termine del Consiglio Europeo “straordinario” a Versailles ed ha dichiarato che Putin “non vuole la pace”. Riguardo alla situazione italiana Draghi ha confermato che il nostro Paese non è in una economia di guerra, ma che nello stesso tempo è necessario prepararsi.

Bollettino vaccini covid oggi 12 marzo/ Terze dosi somministrate a quota 38 milioni

Ultime notizie, i dati del monitoraggio covid settimanale

Nella giornata di ieri, come ogni venerdì, si è tenuto il consueto monitoraggio settimanale della Cabina di Regia, i dati resi noti dall’Iss, l’istituto superiore di sanità in merito all’andamento del covid negli scorsi sette giorni. Così come previsto, alla luce anche dei contagi leggermente in rialzo, è risalito l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici, l’indice di trasmessibilità, portandosi a quota 0.83, riferito al periodo 16 febbraio 2022-1 marzo (range 0,73 – 0,95). La scorsa settimana l’indice Rt era stato pari a 0.75, già in aumento. In ogni caso l’indice resta al di sotto della soglia epidemica, e lo stesso andamento è stato riscontrato per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt=0,82 (0,79-0,85) al 1/03/2022 vs Rt=0,77 (0,75-0,79) al 22/02/2022. Cresce anche l’incidenza dei casi covid, ad oggi a quota 510 ogni 100mila abitanti contro i 433 rilevati la settimana scorsa, mentre sono ancora in calo le occupazioni dei reparti di terapia intensiva e d’area medica.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 12 marzo/ +8 ricoveri, positività 9.7%

Ultime notizie covid, 9 milioni di persone in lockdown in Cina

Tornano i lockdown massicci in Cina per via del covid. Così come riferito nella giornata di ieri dall’agenzia Ansa, Changchunm mastodontica metropoli da nove milioni di abitanti, capoluogo della provincia di Jilin, è stata “chiusa” a seguito di un numero di casi mai così alti negli ultimi due anni. Stando a quanto riferito dai media cinesi, le autorità locali hanno, come da prassi, avviato anche i test di massa, ed ordinato ai residenti di lavorare da casa, consentendo ad una persona per ogni nucleo famigliare di uscire di casa ogni due giorni per acquistare beni primari. Nel dettaglio sarebbero stati scoperti 555 nuovi contagi, di cui 397 locali e 158 importanti.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 12 marzo/ -158 ricoveri, positività 12.4%

Ultime notizie Catania: vendono figlia per cibo e soldi, 3 arresti

Tre persone sono state arrestate a Catania per aver “scambiato” la propria figlia di 14 anni, dandola ad un amico di famiglia in cambio di soldi e cibo. In manette i due genitori della ragazzina nonché l’amico con cui la giovane avrebbe dovuto avere dei rapporti sessuali, tra l’altro il padrino della cresima della stessa. Nei confronti dei tre indagati i militari dell’Arma del comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che ipotizza i reati aggravati di concorso in riduzione in schiavitù, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale, sequestro di persona, cessione di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi clandestine, ricettazione e minaccia a pubblico ufficiale. Dall’inchiesta è emerso “un contesto familiare assai degradato nell’ambito del quale il padre e la madre della vittima, in ragione della situazione di grave indigenza economica e dimostrando un’assoluta incapacità genitoriale, avrebbero esercitato nei confronti della figlia poteri corrispondenti al diritto di proprietà, inducendola con violenza e minaccia ad intrattenere una relazione anche sessuale con il suo padrino di cresima, per ottenere cibo e denaro”.

Ultime notizie, il bollettino odierno del coronavirus

Il bollettino di ieri relativo alla pandemia da Covid 19 registra una sostanziale stabilità, con i nuovi casi registrati che sono stati 53.127 contro i 54.230 di ieri. Il tasso di positività sale con il 12,5% con 425.638 tamponi processati. Torna ad aumentare, seppur lievemente, il numero dei decessi, oggi 156 dopo i 136 di ieri. Continua la discesa dei ricoveri, con le terapie intensive che oggi in totale registrano la presenza di 527 pazienti con un calo di 19 unità, mentre nei reparti ordinari la diminuzione è stata di 140 unità con il nuovo totale di 8.274 pazienti.

Ultime notizie, incidente mortale dopo scontro con cinghiali

Il 62enne Luigi Turco, imprenditore nel settore dei pomodori pachino è morto in un incidente stradale causato dall’urto contro un branco di cinghiali. Turco si trovava a bordo della propria autovettura sulla strada statale che collega San Nicandro garganico con Cagnano varano, quando si è trovato la strada sbarrata da un branco di cinghiali che non è riuscito ad evitare. L’imprenditore ha perso il controllo della macchina ed ha urtato una parete rocciosa a lato della strada morendo sul colpo. L’incidente è avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 marzo.

Ultime notizie, eletto il nuovo presidente della lega calcio di serie A

Dopo una serie di scrutini nei quali era richiesta una maggioranza qualifica, nella giornata di ieri alla prima votazione con maggioranza semplice, è stato eletto il nuovo presidente della lega di serie A di calcio, che prende il posto del dimissionario Dal Pino. Il nuovo presidente è Lorenzo Casini, candidato sostenuto dal gruppo di società che fanno capo al presidente laziale Lotito, che ha ottenuto 11 voti. Oltre a quello della Lazio il nuovo presidente ha ottenuto i voti anche del Napoli, dell’Udinese, dell’Empoli, della Fiorentina, della Spezia, del Venezia, del Verona, della Sampdoria, della Salernitana e del Genoa. Lorenzo Casini è capo di gabinetto del Mibact e docente di diritto.

Ultime notizie, un detenuto di 33 anni si è suicidato all’interno del carcere di Sondrio

Un uomo di 33 anni, David Selvaggio, che era stato arrestato per una rapina pochi giorni fa e si trovava in carcere a Sondrio si è suicidato impiccandosi alle sbarre. Il detenuto si trovava in isolamento a causa delle procedure relative al covid riguardanti i nuovi ingressi in carcere. Nella mattinata di oggi Selvaggio doveva essere interrogato dal gip. Sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine che devono stabilire l’esatta dinamica. Il detenuto è stato soccorso dal personale della prigione e dai sanitari ma non è stato possibile salvarlo.



