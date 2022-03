Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, spiragli di pace, Zelensky: “Ma non mi fido”

Quella di ieri è stata una giornata particolarmente rilevante per quanto riguarda il conflitto ucraino-russo, visto che si sono tenuti dei nuovi incontri per i negoziati in quel della Turchia, così come “mediato” da Erdogan. Kiev ha di fatto garantito la neutralità, come fatto sapere da Mosca, mentre proprio il presidente turco ha spiegato: “Pace giusta non avrà un perdente”, lanciando un appello per il cessate il fuoco. A Istanbul presente anche Abramovich, nelle scorse ore al centro di voci circa un possibile avvelenamento, e Kuleba, ministro degli esteri ucraini, a riguardo ha spiegato: “Consiglio a chiunque si trovi a negoziare con la Federazione russa di non mangiare o bere e preferibilmente evitare di toccare qualunque superficie”. Infine, da segnalare che l’Ucraina ha chiesto un incontro diretto fra Zelensky e Putin, e il Cremlino ha fatto sapere che sarà “Possibile solo dopo un accordo”. Stando a quanto filtrato dai negoziati sembrerebbero intravedersi degli spiragli di pace, ma sempre Zelensky ha spiegato: “Non mi fido”.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 30 marzo/ Superata quota 159mila morti

Ultime notizie, 1.2 milioni di euro di multa a Iliad

Arriva una pesantissima sanzione ai danni di Iliad, nota compagnia telefonica. Stando a quanto riferito ieri dal sito dell’agenzia Ansa, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 1,2 milioni di euro la compagnia telefonica per via di una comunicazione ritenuta poco chiara sulla tecnologia 5G. Nel dettaglio nella nota si legge che la sanzione è giunta a seguito “dell’omissione e/o la formulazione ingannevole di informazioni essenziali sulle offerte di telefonia mobile – che includono servizi con tecnologia 5G – e per la formulazione ingannevole di un messaggio promozionale relativo ad una di queste offerte”. Stando all’Autorità “l’operatore ha pubblicizzato alcune offerte di telefonia mobile omettendo o fornendo con poca chiarezza informazioni sulle condizioni indispensabili per usufruire della tecnologia 5G”.

DONNA FATTA A PEZZI/ Carol e Davide, cerchiamo un perdono che ci tenga insieme

Ultime notizie, il presidente brasiliano Bolsonaro di nuovo ricoverato

E’ stato nuovamente ricoverato nella giornata di ieri il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. Stando a quanto fatto sapere dai principali media, il capo di stato verdeoro si trova al momento nell’ospedale militare di Brasilia per via di alcuni accertamenti medici a seguito di un malore. Bolsonaro era assente nella serata di lunedì, in occasione di un evento organizzato dal Partito Repubblicano, nonostante fosse stata annunciata la sua presenza, e tale assenza aveva destato dei sospetti. In seguito è appunto emersa la notizia del nuovo ricovero. Marcos Pereira, presidente dei Repubblicani del Brasile, aveva commentato: “Sono sicuro che il presidente stia bene, gli stanno solo facendo degli esami, ecco perché non è qui”. Da quando Bolsonaro è stato vittima di un’aggressione a coltellate durante la campagna elettorale, è finito spesso e volentieri in ospedale per varie complicanze.

OMICIDIO LUCA SACCHI, LA SENTENZA/ Quattro condanne e un'assoluzione. Ex fidanzata...

Ultime notizie, Will Smith si scusa dopo lo schiaffo

Will Smith si è scusato pubblicamente con Chris Rock e non solo, a seguito dello schiaffo rifilato all’attore in occasione della cerimonia degli Oscar 2022 di due notti fa. Attraverso un lungo post su Instagram l’attore di King Richard ha scritto: “Scherzi a mie spese sono parte del lavoro, ma lo scherzo su un problema medico di Jada è stato troppo da sopportare e ho reagito emotivamente”, definendo poi “inaccettabile e senza scuse” il suo comportamento. E ancora: “Voglio farti le mie pubbliche scuse Chris. Ho sbagliato e mi sento imbarazzato. Le mie azioni non sono indicative dell’uomo che vorrei essere”. Lo schiaffo rifilato da Will Smith a Chris Rock dopo una battuta sulla moglie, ha di fatto diviso l’opinione pubblica fra chi ha condannato apertamente il gesto e chi invece si è schierato dalla parte di Smith.

Ultime notizie, arrestato a Bormio l’assassino di Carol Maltesi, la donna fatta a pezzi

Ha confessato il delitto nella notte fra lunedì e martedì, David Fontana, vicino di Casa di Carol Maltesi, la donna uccisa e successivamente fatta a pezzi, il cui corpo è stato ritrovato in un dirupo in val Camonica all’interno di alcuni sacchi neri. La donna era una attrice hard di professione ed è stata uccisa nello scorso mese di gennaio. Davide Fontana, impiegato presso una banca, si è presentato spontaneamente presso la caserma dei carabinieri dopo aver intuito che gli agenti si stavano avvicinando alla soluzione del caso, confessando il suo omicidio e dichiarando di avere agito in preda ad un raptus. Sia la vittima che l’assassino abitavano a Rescaldina e i due in passato avevano avuto una relazione amorosa, restando poi in buoni rapporti.

Ultime notizie, il calo dei prezzi dei carburanti

Con l’intervento sulle accise della settimana scorsa da parte del governo, i prezzi dei carburanti sono scesi decisamente. Il taglio dei prezzi nell’ultima settimana, come rilevato dall’Osservatorio Mite è stato del 16%. Il prezzo medio della benzina è stato di 1,87 euro per litro in modalità self service, mentre per il gasolio il prezzo medio è stato di 1,858. Dopo la comunicazione del calo dei prezzi da parte dell’Osservatorio, le associazioni dei consumatori hanno ribadito che il calo non è stato sufficiente e sono ancora presenti delle speculazioni. La riduzione del GPL è stata minore con un prezzo medio di 0,845 euro al litro ed una diminuzione percentuale del 4,1%.

Ultime notizie, un uomo di 70 anni muore a Cerignola dopo una caduta da un cornicione

A Cerignola, in provincia di Foggia, un uomo di 70 anni è morto mentre stava eseguendo dei lavori sulla facciata di un palazzo. L’operaio era intento a montare una guaina su un cornicione quando è caduto dall’alto compiendo un volo di 6 metri, al termine del quale è sbattuto a terra rimanendo gravemente ferito, e si soccorsi sono stati inutili con il 70enne che è morto poco dopo. Sul luogo dell’incidente mortale oltre ai soccorritori sono arrivati anche i carabinieri e gli ispettori del Servizio di prevenzione e sicurezza per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Ultime notizie, incidente mortale a Pordenone

Un incidente mortale accaduto su una strada provinciale in provincia di Pordenone, ha causato la morte di due coniugi genitori di 5 figli. Lo scontro tra la loro autovettura ed un camion è stato frontale e i due occupanti che abitavano a Fontanafredda, sono morti sul colpo, mentre l’autista del camion ha riportato soltanto ferite leggere ed p stato ricoverato in stato di choc in ospedale. I due coniugi si chiamavano Manuel Cari, 29 anni, e Chiara Materassi 24.











© RIPRODUZIONE RISERVATA