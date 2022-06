Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, Usa “Solo Zelensky può decidere come finirà”

La guerra in Ucraina giunge oggi al suo 113esimo giorno di conflitto, con la Russia che non accenna a ritirare le proprie truppe. Numerosi gli avvenimenti della giornata di ieri, a cominciare dall’appello che Kiev ha lanciato all’Italia e all’Occidente, chiedendo più armi: “Darci più armi non significa escalation ma difendere la vita degli ucraini”. Sulla questione si è espresso anche l’ex presidente Medvedev, che ha rilasciato dichiarazioni nuovamente scioccanti dopo quelle sugli occidentali della scorsa settimana: “Dubito che l’Ucraina esisterà ancora tra un paio d’anni”. Preoccupanti anche le parole di Jens Stolteneberg, segretario generale della Nato, secondo cui “gli obiettivi di Putin vanno oltre l’Ucraina”. Da segnalare che Gazprom ha comunicato ad Eni la riduzione del 15% dei flussi di gas, infine le parole della Casa Bianca: “Solo Zelensky può decidere come finirà la guerra”.

Ultime notizie, blitz anti-mafia: 15 arresti

Sono 15 le persone che sono state arrestate nella giornata di ieri a seguito di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Latina, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma. I soggetti fermati sono stati ritenuti a vario titolo gravemente indiziati dei delitti di estorsione, truffa, violenza privata, danneggiamento e lesioni, reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa. “Il provvedimento cautelare – ha fatto sapere la Questura locale, come si legge su Skytg24.it – si basa sulle risultanze acquisite nel corso delle indagini condotte dalla squadra mobile di Latina, che hanno consentito di raccogliere elementi gravemente indiziari in ordine ad attività illecite svolte da membri della famiglia Ciarelli che nel 2010, durante gli anni della cosiddetta Guerra Criminale Pontina, si sarebbe resa protagonista, insieme alla famiglia Di Silvio, di omicidi e tentati omicidi, che hanno determinato l’affermarsi sul territorio pontino di clan familiari di origini Rom caratterizzati dalla capacità di porre in atto un potere di intimidazione tipico delle organizzazioni mafiose”.

Ultime notizie Svizzera: chiuso lo spazio aereo

Lo spazio aereo della Svizzera è rimasto chiuso nella giornata di ieri per alcune ore, provocando non pochi disagi sui cieli d’Europa. Tutta colpa di un guasto informatico, come riporta SkyTg24.it e come annunciato dal servizio di controllo del traffico aereo Skyguide in un comunicato. Diversi i problemi sugli aeroporti in particolare locali, leggasi quelli di Ginevra e Zurigo, fra i più grandi in assoluto della nazione, che sono rimasti paralizzati. “Nelle prime ore di questa mattina – è il comunicato di Skyguide per fare chiarezza sulla vicenda – si è verificato un guasto tecnico a Skyguide, il servizio di controllo del traffico aereo svizzero, per cui lo spazio aereo svizzero è stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza”.

Ultime notizie, femminicidio a Udine

Un nuovo ennesimo femminicidio si è verificato in Italia. L’ultimo terribile omicidio è avvenuto, come riferito dall’agenzia di stampa Ansa nella sua edizione online, in provincia di Udine, precisamente in quel di Codroipo. La vittima, una donna di 40 anni, che è stata assassinata dal marito di anni 45. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe ucciso la donna ferendola mortalmente a coltellate, dopo di che sarebbe scappato, dandosi alla macchia. Alcune ore dopo i carabinieri hanno ritrovato il fuggitivo, in una zona di campagna, sottoponendolo al fermo. L’omicidio è avvenuto nell’abitazione dove viveva la coppia assieme ai figli, che pare comunque non si siano accorti di nulla in quanto stessero a dormendo. Al momento i minori sono stati affidati a dei congiunti: sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il bollettino della pandemia di coronavirus ha segnalato 31.885 nuovi casi di contagio e 48 decessi. Entrambi i numeri sono inferiori a quelli rilevati nella giornata precedente, che erano stati 39.474 e 73. Il calo dei nuovi casi ha portato anche alla diminuzione del tasso di positività che è tornato al 16,35. Aumentano invece, in controtendenza, i numeri dei ricoveri con un + 6 in terapia intensiva per un nuovo totale di 189, e nei reparti ordinari dove con un aumento di 19 unità si porta a un totale di 4.218. In questa settimana, secondo i dati elaborati da Fiaso il calo dei ricoveri è rallentato, attestandosi sul – 3,9%, mentre nelle settimane precedenti era sempre stato in doppia cifra.

Ultime notizie, ucciso un pregiudicato in strada a Napoli

Michele della Corte, un pregiudicato di 66 anni è stato ucciso ieri mattina a Soccavo, un quartiere che si trova nella periferia ovest di Napoli. L’agguato è avvenuto in strada e l’uomo è stato colpito con 10 colpi di pistola restando ucciso sul colpo. I bossoli che sono stati ritrovati sul luogo dell’uccisione sono di vario calibro per cui si pensa che gli esecutori del crimine siano stati più di uno. I carabinieri stanno indagando per scoprire il possibile movente dell’omicidio.

Ultime notizie, emergenza per la siccità del Po

E’ una situazione di grande emergenza quella che si sta verificando nella pianura padana dove scorre il più lungo fiume italiano, il Po. Le precipitazioni, in tutto il Nord Italia scarseggiano dall’inizio dell’inverno, salvo rari acquazzoni, e l’alveo del fiume è ormai arrivato sotto il minimo storico creando grande preoccupazione, Una delle idee che sono state prese in considerazione è quella di alimentare il fiume con l’acqua proveniente dal Lago di Garda, ma le amministrazioni comunali della zona si sono opposte nettamente. Intanto la siccità causa l’ingresso delle acque del Mare Adriatico nel delta del fiume, che si sta quindi riempiendo di sale. Molti comuni sono privi di acqua e si stanno effettuando i rifornimenti utilizzando le autobotti.

Ultime notizie, nuovo scudo anti spread

Dopo la risalita prepotente dello spread negli scorsi giorni a causa dell’annuncio da parte dell’Unione Europea, dei tassi di interesse, si è tenuta una riunione in videoconferenza che ha portato alla definizione di un nuovo scudo, e immediatamente le borse sono tornate in positivo, trascinate dai titoli bancari in rialzo. Questa decisione dell’Unione Europea ha avuto anche la conseguenza di far scendere nuovamente lo spread.











