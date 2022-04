Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, Zelensky: “Una Norimberga per i russi”

Apriamo anche oggi, mercoledì 6 aprile 2022, le ultime notizie parlando della guerra in Ucraina. Continuano le accuse pesantissime nei confronti dell’esercito russo, e Kiev ha fatto sapere di aver trovato una casa delle torture di massa. A riguardo il presidente ucraino Zelensky ha parlato ieri al Consiglio di sicurezza dell’Onu per denunciare i “crimini di guerra” da parte dei militari di Putin, chiedendo quindi un processo come a Norimberga. Nel frattempo non si placano i bombardamenti, e fra le città maggiormente colpite nelle scorse ore vi è Borodianka, presa di mira dai razzi russi. Da segnalare infine che la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, assieme a Borrell, sarà a Kiev in settimana, mentre Mosca ha replicato alle accuse dicendo che ‘L’Europa manca di lungimiranza’

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 6 aprile/ Solamente 39 pazienti in T.I.

Ultime notizie, caso Cucchi: costituiti i due carabinieri condannati

Si sono costituiti i due carabinieri che sono stati condannati per la morte di Stefano Cucchi. Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo, entrambi condannati a 12 di carcere in Cassazione, sentenza giunta nella giornata di lunedì, per l’omicidio del giovane geometra, si sono consegnati nella caserma Ezio Andolfato di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, sede del Carcere militare giudiziario. Entrambi sono giunti nel cuore della notte prima di essere trasferiti presso il carcere. La lunga vicenda giudiziaria di Stefano Cucchi si è chiusa definitivamente nella giornata di lunedì dopo 13 anni di indagini, misteri e processi.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 6 aprile/ -7 ricoveri, positività 15%

Ultime notizie, Di Maio: “Espulsi 30 diplomatici russi”

Il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato nella giornata di ieri l’espulsione di 30 diplomatici russi “per motivi di sicurezza nazionale”. Il titolare della Farnesina ha aggiunto: “Il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, Ambasciatore Ettore Sequi, ha convocato questa mattina alla Farnesina, su mia istruzione, l’Ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov, per notificargli la decisione del Governo italiano di espellere 30 diplomatici russi in servizio presso l’Ambasciata in quanto ‘personae non gratae'”. Di Maio ha concluso: “Tale misura, assunta in accordo con altri partner europei e atlantici, si è resa necessaria per ragioni legate alla nostra sicurezza nazionale, nel contesto della situazione attuale di crisi conseguente all’ingiustificata aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa”.

Auguri di buona Pasqua e buona Pasquetta 2022/ Le Frasi: “Promessa di resurrezione”

Ultime notizie, Cuba: per la prima volta in 60 anni pugilato si apre al professionismo

Quella di ieri è stata una giornata storica per lo sport cubano e non solo: per la prima volta in 60 anni i pugili di Cuba potranno potranno prendere parte alle competizioni professionistiche. Ad annunciarlo è stato il presidente della Federazione cubana di pugilato, Alberto Puig: “Sono tre anni e mezzo – le sue parole riportate dall’agenzia Ansa, rilasciate alla televisione di Stato – che lavoriamo a un contratto che corrisponda davvero alla filosofia dello sport cubano, per quanto riguarda l’inserimento dei nostri pugili nella boxe professionistica”. La federazione ha firmato un “contratto di rappresentanza” con la Golden Ring, società messicana, e i primi incontri si terranno proprio in Messico nei prossimi mesi.

Ultime notizie, doppia esecuzione della ndrangheta a Castrovillari

Nelle campagne di Castrovillari la notte scorsa è stata rinvenuta un’autovettura all’interno della quale si trovavano i corpi di un uomo e di una donna uccisi con colpi di arma da fuoco. La segnalazione di una macchina con i fari accesi in piena campagna era arrivata ai carabinieri che una volta arrivati hanno constatato la doppia esecuzione. La donna, Hanane Saadi, era riversa sul sedile lato passeggero, mentre l’uomo, Maurizio Scorza, si trovava nel bagagliaio dell’auto, con accanto un capretto. Questo dettaglio ha fatto subito nascere il sospetto che la morte dei due sia dovuta ad un atto della ndrangheta, anche perché l’uomo aveva già subito un agguato dal quale si era salvato, anche se era stato ricoverato per alcune settimane in ospedale.

Ultime notizie, a Bologna il Concertone per Kiev

Si è tenuto ieri sera a Bologna il Concertone per Kiev con la partecipazione di moltissimi artisti. Un evento che ha voluto richiamare l’attenzione sulla guerra in Ucraina e sulle ferocie che stanno avvenendo in questi giorni, e che è già sold out. Tra i partecipanti all’evento Elisa, Gianni Morandi, Noemi, Diodato e la Rappresentante di Lista, Il Concertone per Kiev si è tenuto nella storica sede di Piazza Maggiore dove sono programmati tutti gli eventi di successo di Bologna e non ha previsto collegamenti con l’Ucraina, in quanto la scelta dell’organizzazione è quella di lasciare spazio soltanto alla musica ed agli interpreti.

Ultime notizie, non si ferma l’ondata di Covid in Cina

La città di Shangai continua a restare in lockdown con i casi di contagio che continuano ad aumentare giorno dopo giorno. La chiusura della città, capitale finanziaria della Cina, resta prorogata senza indicazioni sul termine e molte persone iniziano a mostrare segni di insofferenza. Intanto in città sono stati effettuati dei tamponi a tappeto a tutta la popolazione. Per combattere il virus le autorità sanitarie del paese hanno dirottato su Shangai quasi 40mila tra medici, assistenti e militari provenienti da 16 diverse regioni.











