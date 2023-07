Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Usa inviano bombe a grappolo a Kiev. Mosca: “Pericoloso”

Gli Usa hanno confermato l’invio di bombe a grappolo a Kiev. Il presidente Joe Biden ha rotto gli indugi nelle scorse ore spiegando: “E’ stata una decisione molto difficile ma necessaria, l’Ucraina e’ a corto di munizioni e ne ha bisogno”. Una scelta che era stata osteggiata da Germania, Francia, ma anche dall’Onu e da numerosi attivisti per i diritti civili.

“Un tempestivo, ampio e più che necessario pacchetto di aiuti alla difesa dagli Stati Uniti. Siamo grati al popolo americano e al presidente Joseph Biden per i passi decisivi che avvicinano l’Ucraina alla vittoria sul nemico e la democrazia alla vittoria sulla dittatura. L’espansione delle capacità di difesa dell’Ucraina fornirà nuovi strumenti per la liberazione della nostra terra e per avvicinare la pace”, la replica del presidente ucraino, Zelensky, via Twitter, mentre Mosca ha parlato di una “pericolosa escalation”.

Ultime notizie, incendio in Rsa Milano: 6 morti

Gravissimo incendio verificatosi ieri in una Rsa di Milano, leggasi il centro per anziani “Per coniugi” situato in via dei Cinquecento, zona Corvetto. Sei ospiti della struttura sono morti, cinque donne e un uomo, di cui due deceduti carbonizzati e gli altri per via dei fumi nocivi respirati.

Le fiamme sono partite da una stanza, uccidendo le due donne che si trovavano al loro interno, poi i fumi nocivi hanno causato diversi problemi respiratori a circa una ottantina di anziani presenti nella struttura, fra cui le altre quattro vittime due ricoverati in gravi condizioni. Le autorità hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e risalire alle origini dell’incendio. Le vittime si chiamavano Nadia Rossi, di 69 anni e Laura Blasek, di 86, entrambe nella camera 605 della struttura. Gli altri morti sono Mikhail Duci, 73 anni, Anna Garzia, 85, Loredana Labate, 84, e Paola Castoldi, 75, che invece erano nelle zone accanto.

Ultime notizie, incontro fra Zelensky ed Erdogan

Nella giornata di ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il collega turco Erdogan in quel di Istanbul. Alla vigilia del 500esimo giorno di guerra contro la Russia, e in vista del vertice cruciale della Nato, il numero uno di Kiev ha spiegato: “Abbiamo bisogno di onestà nelle nostre relazioni” con l’Alleanza Atlantica. E ancora: “E’ tempo di dimostrare “il coraggio e la forza di questa alleanza”.

Zelensky e Erdogan si erano visti l’ultima volta a febbraio 2022, e i due hanno discusso dell’accordo di esportazione del grano ucraino che era stato già siglato a luglio di un anno fa, ma che la Russia non vorrebbe prorogare oltre il 17 di questo mese. Mosca ha una posizione di ostracismo in quanto lamenta continui ostacoli nell’intesa bilaterale firmata un anno fa con l’Onu sulle esportazioni di fertilizzanti.

Ultime notizie, allarme Istat: è boom di ultracentenari

L’Istat segnala un boom di ultracentenari: il primo gennaio 2023 erano più di 22mila, un numero record nel nostro Paese, ben duemila in più rispetto all’anno precedente così come si legge nel rapporto annuale dell’Istituto di statistica gli italiani. Più dell’80% del totale degli ultracentenari sono donne, il restante, meno del 20%, sono uomini.

E la situazione non sembra destinata a migliorare nei prossimi mesi, visto che è previsto un forte aumento dei “grandi anziani” entro il 2041, quando gli ultraottantenni supereranno i 6 milioni e gli ultranovantenni quota 1,4 milioni. Un’Italia che sta quindi continuamente invecchiando in quanto le anzianità non vengono compensate dalle nascite: l’età media della nostra popolazione è di 46,4 anni, rispetto ai 45,7 del 2020, nonostante un elevato numero di decessi durante il periodo del covid.

Ultime notizie, emorragia cerebrale per Van der Sar

L’ex numero 1 della Juventus, il portiere olandese Van der Sar, che, prima delle dimissioni di poche settimane fa svolgeva il ruolo di direttore generale dell’Ajax Amsterdam, è stato colpito da una improvvisa emorragia cerebrale mentre si trovava in Croazia in vacanza ed è attualmente ricoverato in ospedale in terapia intensiva. Molta preoccupazione sia nella famiglia che nel club olandese del quale è stato anche estremo difensore. Van der Sar è stato trasportato in ospedale con un elicottero.

Ultime notizie, stop al taglio dei vitalizi

Nell’ultima seduta prima della loro sostituzione, gli ex senatori che fanno parte del “Consiglio di Garanzia” hanno deciso di cancellare il ricalcolo del vitalizio per gli ex di Palazzo Madama, che era stato introdotto 5 anni orsono, specialmente sulla spinta dei senatori del M5S. La decisione sul passo indietro è arrivata proprio all’ultimo giorno utile, prima della loro sostituzione e nel giorno in cui in aula si stava svolgendo l’audizione della ministra Santanchè. La decisione è retroattiva a partire dallo scorso mese di ottobre, ed è inappellabile come tutte quelle prese dal Consiglio di Garanzia.

Ultime notizie, caldo afoso in arrivo in tutta Italia

Con il fine settimana, come previsto, l’Italia sarà colpita da una ondata di caldo afoso portato dall’anticiclone africano. In questi giorni il rialzo delle tempereature sarà notevole e in molte città è già stato emesso l’allerta meteo con bollino arancione per il caldo. Perdurano piogge locali soltanto in alcune zone interne del Piemonte.











