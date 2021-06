Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: via obbligo mascherine all’aperto (28 giugno 2021)

Prosegue il calo della curva dei contagi da Covid 19: ieri si sono registrati 782 nuovi positivi e 14 decessi, a fronte degli 838 contagi e 40 vittime del giorno prima. Il numero dei decessi ha toccato il minimo nelle ultime 24 ore, confermando un dato che non si vedeva da tempo. Il tasso di positività si attesta allo 0,56%. Intanto il Generale Figliuolo si dice fiducioso sul raggiungimento dell’obiettivo dell’80% di italiani vaccinati entro fine settembre ed ammette che sul vaccino Astrazeneca ci sono state carenze comunicative che hanno contribuito a creare confusione.

Da oggi decadrà l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, a condizione di evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale. Il portavoce del Cts Brusaferro afferma che la situazione dovrà essere monitorata costantemente: i dati attuali consentono di allentare le misure, ma se i contagi dovessero risalire le misure potrebbero essere reintrodotte.

Ultime notizie, coronavirus: variante Delta continua a diffondersi

La variante Delta intanto continua a destare preoccupazione ed è la causa di alcuni focolai che si sono registrati nelle ultime ore in Europa. 800 studenti spagnoli hanno contratto il Covid durante le vacanze trascorse a Palma di Maiorca ed anche in Gran Bretagna la variante continua a determinare una risalita nei contagi: nelle ultime 24 si sono registrati oltre 18.000 nuovi malati, la maggioranza dei quali fortunatamente in forma lieve. Ma crea sconcerto quanto accaduto nel lodigiano, dove circa 700 persone senza mascherina né distanziamento hanno partecipato ad un rave party. Alcuni degli organizzatori dell’evento sono stati individuati e denunciati.

Ultime notizie, Mattarella ricorda vittime di Ustica

Il Presidente della Repubblica ha ricordato le vittime di Ustica 41 anni dopo la tragedia che causò la morte di 81 persone innocenti. Il 27 Giugno del 1980 un DC-9 della compagnia Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo si inabissò di fronte all’isola di Ustica per cause ancora oggi da chiarire. Mattarella ha parlato di una ferita mai sanata e dell’importanza di continuare a cercare la verità andando oltre le condotte opache ed ostruzionistiche. «La strage di quarantuno anni or sono, nel cielo di Ustica, è impressa nella coscienza degli italiani come una tragedia straziante, che ha strappato alla vita ottantuno persone indifese, che ha gettato in un dolore indicibile i loro familiari, che ha lasciato la Repubblica senza una verità univoca capace di ricomporre appieno il quadro delle circostanze e dei responsabili», è uno dei passaggi del discorso del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Ultime notizie, la domenica sportiva: Belgio ai quarti con l’Italia

Grazie alla sofferta vittoria per 2 a 1 sull’Austria la Nazionale italiana vola ai quarti di finale di Euro 2020. Dopo una partita equilibrata e combattuta sono stati decisivi i goal di Chiesa e Pessina, che hanno posto fine al match durante i tempi supplementari. Il sogno azzurro continua ed il Ct Roberto Mancini ha affermato che l’esperienza della difficile partita con l’Austria sarà utile alla squadra. Gli occhi ieri sera sono stati puntati sulla sfida tra Belgio e Portogallo, con i Diavoli Rossi che hanno battuto 1 a 0 i campioni in carica passando ai quarti. Saranno loro a sfidare l’Italia. Invece a sorpresa l’Olanda è stata eliminata dalla Repubblica Ceca, che ha vinto per 2 a 0 la sfida di ieri. Per quanto riguarda, invece, la Formula 1, Max Verstappen su Red Bull ha vinto il GP Styria in Austria. Alle sue spalle Hamilton e Bottas su Mercedes.



