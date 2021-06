Portogallo o Belgio avversaria Italia quarti Europei 2020/ Con chi gioca il 2 luglio?

AVVERSARIA ITALIA QUARTI EUROPEI 2021: PORTOGALLO O BELGIO?

Chi sarà l’avversaria dell’Italia ai quarti di finale degli Europei 2020? Dopo la sofferta vittoria occorsa ieri col risultato di 2-1 della nazionale di Mancini contro l’Austria negli ottavi di finale della manifestazione, è questa la domanda che preoccupa i fan azzurri, che dunque si chiedono contro chi la nostra formazione giocherà il prossimo 2 luglio. Per fortuna non dovremo attendere molto per ottenere soddisfazione ai nostri dubbi, visto che, nel tabellone finale non serve fare alcun tipo di calcolo e che gli accoppiamenti sono già noti. Da tabellone ufficiale scopriamo allora che la nazionale italiana avrà come prossima avversaria ai quarti di finale degli Europei 2020 una squadra tra Belgio e Portogallo, formazioni che pure saranno in campo, una contro l’altra, proprio oggi, domenica 27 giugno 2021, per il quarto ottavo di finale ufficiale, ufficialmente alle ore 21.00.

AVVERSARIA ITALIA QUARTI EUROPEI 2020: SI GIOCA IL 2 LUGLIO A MONACO

Dunque chi tra Portogallo e Belgio sarà la prossima avversaria dell’Italia ai quarti di finale degli Europei 2020? Impossibile fare calcoli prima che lo scontro tra le due nazionali, valido per gli ottavi di finale, abbia inizio questa sera a Siviglia: pure siamo certi che ci attenderà un match infuocato. Ricordato che l’incontro per i quarti di finale con gli azzurri è stato già messo in calendario per venerdi 2 luglio alle ore 21.00 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, va detto che sia i lusitani, guidati da Cristiano Ronaldo che i diavoli rossi di Romelu Lukaku sono avversari di primo livello, cui non sarà facile sopraffare. Da una parte ecco infatti i rossoverdi, campioni in carica e trascinati dal capocannoniere della stagione 2020-21 della Serie A, mentre dall’altra parte i belgi leader del gruppo B della fase preliminare, con quel Lukaku che ha vinto lo scudetto 2020-21 con l’Inter di Conte. Davvero non sappiamo quale potrebbe essere l’avversaria per l’Italia più “abbordabile”, almeno sulla carta: non ci resta che vedere che ci riserverà il campo, al solito ultimo giudice.

