Ultimo arriva 4° a Sanremo 2023, sala stampa esulta/ Ira web “Grande professionalità”

Ultimo è arrivato quarto al Festival di Sanremo 2023 con il brano Alba, dopo un testa a testa serrato con Marco Mengoni, Lazza e Mr. Rain. Nonostante si prospettasse per lui un risultato migliore il cantante ha preso con ironia il tutto, tanto da scherzare sui social: “Gli ultimi non vincono mai, questo si sa, però almeno questa volta non faccio danni in conferenza stampa, perché ci vanno solo i primi tre. Sennò, erano c*zzi loro!”

Le parole dell’artista fanno riferimento a un evento accaduto al Festival di Sanremo 2021 con la sala stampa. Ultimo aveva fatto i complimenti al vincitore, Mahmood, definendolo “il ragazzo”. Questo aveva suscitato la reazione sorpresa e il malumore dei giornalisti; il cantante di tutta risposta affermava: “Ma voi dovete sempre rompe ‘er c*zzo?”.

Ultimo arriva quarto e la sala stampa esulta: web furioso

Ultimo ha ottenuto il quarto posto al Festival di Sanremo 2023, lasciandosi alle spalle Tananai arrivato quinto. Il cantante non ha polemizzato con il risultato della kermesse canora, ci ha scherzato su con i suoi fan. Ciò che meraviglia di più è la reazione della sala stampa all’annuncio di Amadeus.

Sul web circola un video in cui i rappresentati della stampa hanno esultato con applausi e urla al quarto posto di Ultimo. Considerando i precedenti del cantante con i giornalisti, il web si è diviso in due. Alcuni hanno preso il gesto della sala come ironico e simpatico, altri lo hanno ritenuto ingiusto e inappropriato. Al momento non c’è stata alcuna replica da parte del giovane artista; interverrà sui social?

la sala stampa anche quest’anno conferma la sua grandissima professionalià🥰🥰😍😍😍 pic.twitter.com/xbaOq1UMHH — wonderwall (@unodue100) February 12, 2023













