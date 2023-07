Ultimo, concerto Milano Stadio di San Siro 17,18 luglio 2023/ Scaletta, orari e informazioni

Ultimo, concerto Milano, Stadio San Siro: continua il tour

Dopo il tutto esaurito delle tre date allo Stadio Olimpico di Roma, Ultimo torna ad esibirsi a Milano presso Stadio San Siro con due nuovi appuntamenti. Il cantante canterà dal vivo i suoi successi migliori, questa sera e domani sera, 17 e 18 luglio 2023.

Un successo quello nella Capitale, tanto che l’artista è stato protagonista di una circostanza piuttosto hot. Una sua fan, in tribuna, si è spogliata durante il concerto togliendosi addirittura gli slip e rimanendo solo con una maglietta bianca. La scenetta hot ha attirato l’attenzione del pubblico dietro la giovane che hanno ripreso il balletto sensuale, divenuto virale sui social.

Ultimo, concerto Milano, Stadio San Siro: scaletta canzoni

Dopo il successo indiscusso a Roma continua il tour del cantante, Ultimo Stadi 2023 – La favola continua…, che si esibisce a Milano con tanti brani che il pubblico di San Siro attende tepidante. Sui social, è già emersa la scaletta delle canzoni con le quali l’artista si esibirà il 17 e 18 luglio:

Sono pazzo di te

Ovunque tu sia

Ti va di stare bene

Sabbia

Nuvole in testa

L’unica forza che ho

Piccola stella

Poesia senza veli

Vivo per vivere

Sora rosa (con Antonello Venditti)

Il ballo delle incertezze

Amati sempre

Medley: La stella più fragile dell’universo, Tu, Cascare nei tuoi occhi, Peter Pan, Farfalla bianca, Chiave, Buongiorno vita

Ipocondria

Canzone stupida

Colpa delle favole

Sul finale

Medley: Quel filo che ci unisce, Tutto questo sei tu

I tuoi particolari

Supereroi

Medley piano e voce: Alba, Amare, L’eleganza delle stelle, Solo, Giusy, Rondini al guinzaglio

Vieni nel mio cuore

Ti dedico il silenzio

Pianeti

Fateme cantà

22 settembre

Sogni appesi

L’artista sta per terminare le tappe di questo tour estivo in giro per l’Italia. Il cantante ha, però, annunciato anche le date per Ultimo Stadi 2024 – La favola continua…” I prossimi concerti, dunque, avranno inizio il l’8 giugno 2024 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ecco tutte le date:

15 giugno 2024, Stadio Olimpico di Torino

22 giugno 2024, Stadio Olimpico di Roma

28 giugno 2024, Stadio San Filippo di Messina

6 luglio 2024, Stadio Euganeo di Padova.

