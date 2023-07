Ultimo, una fan si spoglia durante il concerto/ Il video è diventato virale

Fan si denuda al concerto di Ultimo: la scena hot al concerto

Non è di certo mancato l’entusiasmo al concerto di Ultimo, che si è esibito allo Stadio Olimpico di Roma. Tra le varie fan, una era particolarmente scatenata. Cantando sulle note del suo beniamino, la ragazza ha deciso di spogliarsi di fronte a migliaia di persone.

La fan si è tolta anche gli slip, rimanendo solo con una maglietta bianca indosso. Il pubblico dietro di lei ha immortalato tutto in un video divenuto virale sui social; mentre la giovane balla, canta e si diverte in tribuna con il fondo schiena in bella mostra. Una scena che ha accaldato il pubblico del terzo concerto dell’artista nella Capitale, la cui scaletta era stata anticipata giorni prima.

Ultimo, ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato a lungo della sua vita prima del successo che lo vede ancora protagonista. Successo, che non sembra aver avuto a scuola: Sono stato bocciato due volte. Non me ne vanto, mi è dispiaciuto e mi dispiace tuttora. Non avevo capito che quando fai parte di un sistema devi accettarne le regole. Invece andavo a scuola e dopo la prima ora me ne andavo” ha affermato.

Il giovane artista ha poi parlato del suo rapporto con Mahmood, che trionfò al Festival di Sanremo con Soldi: “Non abbiamo avuto modo di conoscerci perché ognuno si fa i cavoli suoi, ma non ho nulla contro di lui. Quel momento ci ha visti contrapposti, ma era una diatriba creata da altri”. Il cantante ha anche raccontato di essere ipocondriaco: “È cominciato quando a sedici anni, per preparare un esame di ammissione a un liceo, mi sono fatto un’intera caffettiera e mi è venuta la tachicardia. Mi sottopongo a due, tre visite alla settimana”.

