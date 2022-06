Ultimo, concerto Napoli domenica 26 giugno 2022/ Scaletta, orari e info

Ultimo, concerto Napoli Stadio Maradona domenica 26 giugno 2022: scaletta, orari e info

Ultimo si esibirà anche questa sera allo Stadio Maradona di Fuorigrotta a Napoli. Nella serata di ieri, il cantante romano ha emozionato il pubblico presente e a fine concerto ha ringraziato la città in un post: “Napoli, il tuo calore crea dipendenza! E’ stato impressionante, queste emozioni non puoi spiegarle”. Folla da record per il primo dei concerti di Ultimo a Napoli. Le due date hanno registrato sold out e sono molti i giovani in fila in queste ore fuori dallo stadio. Il 26enne cantautore romano, prosegue con il successo del suo Ultimo Stadi 2022 Tour. Ecco la possibile scaletta dello spettacolo che ripercorrerà tutta la discografia di Ultimo – da Pianeti (2017) a Peter Pan (2018), fino a Colpa Delle Favole (2019), con un focus particolare sulle novità di Solo (2021).

Il cantautore eseguirà famosi singoli di repertorio e le hit del nuovo disco Solo. Ecco la scaletta della seconda serata: Buongiorno vita, Dove il mare finisce, Quei ragazzi, Cascare nei tuoi occhi, Il ballo delle incertezze, Poesia senza veli, Vieni nel mio cuore, Niente, Piccola stella, Ipocondria. Medley di brani con: Non sapere mai dove si va, Supereroi, Il bambino che contava le stelle, Quella casa che avevamo in mente, L’unica forza che ho, Stasera, Peter Pan, Colpa delle favole, Rondini al guinzaglio, Fateme cantà, I tuoi particolari, Pianeti, Ti dedico il silenzio, La stella più fragile dell’universo, Giusy,Farfalla bianca, Medley con: Quel filo che unisce, Tutto questo sei tu, 22 settembre e Sogni appesi.

Dopo il sold out di sabato sera, Ultimo torna ad entusiasmare il pubblico nella seconda tappa del tour. Sono rimasti pochi biglietti per il concerto di Ultimo allo Stadio Diego Armando Maradona, a Napoli, nella seconda data di domenica 26 giugno 2022. Disponibilità solo per i Distinti Superiori Non Numerati al prezzo di 50 euro. Il concerto di Ultimo inizierà alle 21.00. Alle 16 apertura box office, alle 16:30 Apertura porte.

Proprio l’altro giorno, il cantautore ha improvvisato un concerto per gli abitanti di Scampia. Il video è diventato virale sui social e ha commosso i fan dell’artista. Ultimo ha detto: “So cosa vuol dire sentir parlare solo dei lati negativi della propria zona, ho pensato di venire qui a cantare e spero che queste immagini possano contribuire a raccontare che noi siamo molto altro. Dalla parte vostra, sempre”. Tantissimi i fan che sono accorsi in quell’occasione a scattarsi selfie e far firmare autografi. Dopo la performance, Ultimo ha ricevuto tantissimi applausi a testimonianza dell’affetto che il pubblico gli riserva.

