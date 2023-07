Ultimo, concerto Roma Stadio Olimpico 7, 8,10 luglio 2023/ Scaletta, orari e informazioni

Ultimo, concerto a Roma, Stadio Olimpico: il ritorno del tour

Dopo il successo dello scorso anno, Ultimo ritorna ad esibirsi dal vivo con il tour Stadi 2023 – La Favola Continua composto da 4 date. Le prime tre date, andate già SOLD OUT, sono previste a Roma presso lo Stadio Olimpico il 7, 8 e il 10 luglio 2023.

Ultimo si è già esibito allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, registrando numeri altissimi. Ecco, di seguito tutte le tappe di questo tour in giro per l’Italia:

7 luglio 2023 – Roma – Stadio Olimpico (SOLD OUT)

8 luglio 2023 – Roma – Stadio Olimpico (SOLD OUT)

10 luglio – Roma – Stadio Olimpico (SOLD OUT)

17 luglio 2023 – Milano – Stadio San Siro

18 luglio 2023 – Milano – Stadio San Siro

Ultimo, concerto a Roma, Stadio Olimpico: scaletta canzoni

Ultimo si era esibito lo scorso anno con il tour allo Stadio San Siro di Milano che è stato un successo. Il cantante torna ad esibirsi dal vivo con tre date allo Stadio Olimpico di Roma: 7, 8 e 10 luglio. Ecco, di seguito, la scaletta del concerto a Roma in 3 date:

Alba Nuvole in testa Ipocondria Colpa delle favole Il ballo delle incertezze Piccola stella Vieni nel mio cuore Sono pazzo di te Ti va di stare bene Quei ragazzi Aperitivo Grezzo Isolamento Joker La finestra di Greta Il bambino che contava le stelle Peter Pan – Vuoi volare con me? La pioggia di Londra Amati sempre Amare Tu Sabbia Niente Fateme cantà Poesia per Roma Pianeti 22 settembre Giusy Le stella più fragile dell’universo Farfalla bianca Quel filo che ci unisce Tornare a te Titoli di coda Le solite paure Sogni appesi

Ultimo apriva il concerto del 2022 con Buongiorno Vita: il successo

Ultimo, nel 2022, apriva il suoi concerto al Circo Massimo di Roma con il successo Buongiorno Vita: “La prima canzone della scaletta è “Buongiorno vita”. L’ho scritta in pandemia come augurio di un ritorno alla normalità e la reazione della gente è quella.”

Ultimo aggiunge: “Il palco è il 95 per cento del mio lavoro. Sono come un calciatore: se non si sta in campo gli manca la terra sotto i piedi. Il cantante affermava al Corriere della Sera: “Mi sentivo “ultimo”, ai margini e lasciato fuori. Non ha un significato solo sociale, non mi riferisco ai clochard, ma anche alla condizione mentale di chi non è capito”.











