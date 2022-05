Ultimo/ Dalla collaborazione con Ed Sheeran al tour estivo sold out

Ultimo vivrà con Radio Italia Live un piccolo antipasto del nuovo tour estivo rimandato due volte per la pandemia da Coronavirus. Sarà il suo primo tour negli stadi e l’emozione e tanta, per il cantane in primis, ma anche per i tantissimi fan, sia per quelli che o seguono dalla prima ora, sia per coloro che, attratti piacevolmente della sua musica, lo hanno iniziato a seguire in questi anni di folgorante carriera. Sarà proprio Radio Italia, Solo musica italiana, la radio ufficiale del tour di Ultimo; la stessa radio che vedrà ospite Ultimo sul sul palco personale il 22 maggio al concerto di Radio Italia Live. Il tour per l’Italia di Ultimo inizierà il 5 giugno dallo stadio di Bibione e si muoverà poi attraverso tante altre date, praticamente tutte sold out, tant’è che il cantante e il suo staff hanno dovuto aggiungere due nuove date per far contento qualche fan in più. E non sono due date a caso, ma due palchi estremamente ambiti, come quello dello Stadio Artemio Franchi di Firenze e allo Stadio Olimpico di Torino, due stadi che hanno ospitato grandi della musica italiana, tra i quali ormai anche Ultimo può rientrare di diritto.

Ultimo, un’ascesa inarrestabile

L’ascesa di Ultimo infatti sembra inarrestabile, anche e soprattutto dopo che poche settimane fa a stupito i fan e il mondo con un duetto inedito insieme ad una delle pop star più apprezzate e affermate internazionalmente: Ed Sheeran. Un duetto inedito per il brano 2 step, che ha mandato in visibilio i fan di entrambi gli artisti (bisogna dirlo, soprattutto quelli di Ultimo) e che i due cantanti hanno introdotto ed anticipato live durante una diretta Instagram. I due artisti sono amici da tempo ormai, dal 2019, quando si sono conosciuti durante un concerto allo Stadio Olimpico di Roma; solo recentemente in quel di Los Angeles è arrivata la proposta eccezionale di Ed Sheeran ad Ultimo, di rivisitare insieme questo brano. Ma Ultimo resta umile e simpatico, capace di mantenere un contatto eccezionale con il suo pubblico anche con l’ironia. Ha fatto divertire la sua reazione all’imitazione di Francesco Cicchella sul palco della finale di Amici 2022: il cantante è intervenuto in diretta collegandosi e dichiarando simpaticamente che se non fosse intervenuto avrebbe rischiato una seria crisi d’identità!

Il video di Supereroi di Ultimo

