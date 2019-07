Ultimo e Federica Lelli/ Foto delle vacanze confermano il ritorno di fiamma

Già nelle scorse settimane avevamo parlato del riavvicinamento tra Ultimo e Federica Lelli ma adesso tutto sembra ufficiale. A confermare i rumors dei giorni scorsi ci ha pensato Chi che, in vista dell’uscita del nuovo numero, ha pensato bene di ingolosire i fan di Ultimo pubblicando una foto che lo ritrae insieme con la sua amata Federica. I due si amano ancora e dopo la maretta che all’inizio dell’anno li ha allontanati, sembra che sia tornato nuovamente il sereno tant’è che hanno deciso di trascorrere delle piacevoli vacanze insieme in barca, proprio dove i paparazzi di Chi li hanno immortalati con lei stretta al suo amato fidanzato. Dopo la rottura, Ultimo ha passato un periodo in cui ha preferito rimanere da solo, almeno ufficialmente visto che Diva e Donna lo ha immortalato con una misteriosa mora, per buttarsi a capofitto nel lavoro soprattutto dopo il successo dello scorso Festival di Sanremo.

VACANZE E NUOVI SCATTI DI COPPIA PER ULTIMO E FEDERICA

Proprio il lavoro, nella versione ufficiale, aveva tenuto lontani Federica Lelli e Ultimo che adesso si sono riavvicinati per la gioia dei fan che li trovano divini insieme e che approvano questo ritorno di fiamma dalla passione. Proprio Chi, pubblicando la foto del loro abbraccio (e promettendo tanti altri scatti e nuove rivelazioni nel numero cartaceo), ha scritto su Instagram: “Clamoroso! Ultimo e Federica sono di nuovo insieme e innamorati più che mai. Sembrava che la storia tra Ultimo, il cantante dei record (tre album in classifica contemporaneamente e il tour sold out, comprese le date del 2020), e Federica fosse finita, invece ‘Chi’ li ha fotografati insieme in barca a Capri durante una romantica vacanza: ecco la prima foto della coppia ritrovata e più innamorata che mai”. La rivista di Alfonso Signorini promette scintille e foto hot nel nuovo numero del settimanale e i fan non possono far altro che mettersi in fila.

Ecco la foto del settimanale:





