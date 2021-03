Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo/ Baci appassionati con la figlia di Heather Parisi per le vie di Roma

Nel 2019 Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, è arrivato secondo al Festival di Sanremo con un brano dedicato alla ex fidanzata, Federica, intitolato “I tuoi particolari”, in cui elencava tutte le cose che gli mancavano della loro relazione. In quell’occasione, il giovane artista romana aveva confessato “Chi” di non riuscire a dedicarsi completamene all’amore preso dall’incredibile ascesa dopo il trionfo a Sanremo Giovani nel 2018: “Penso che sarà difficile avere una vita privata felice e tranquilla. Perché, per come sono fatto io, quando mi immergo in grandi risultati tendo a non riconoscere più quali siano le vere cose importanti della vita privata, a parte l’amicizia che mi terrà sempre in piedi”. Dopo Sanremo, Ultimo e Federica si erano riavvicinati per poi lasciarsi definitivamente. Per colpa della pandemia, Ultimo ha dovuto rinunciare a molti progetti e ha così trovato più tempo per l’amore: nei giorni scorsi il cantautore ha reso nota, sui social, la sua relazione con Jaqueline Luna Di Giacomo, 21 anni, influencer, aspirante attrice e figlia di Heatehr Parisi.

Ultimo e Jaqueline Luna Di Giacomo amore sui social

Ultimo e Jaqueline Luna hanno pubblicato sui social numerose foto romantiche con baci sulla spiaggia e non son mancati commenti sui rispettivi profili. Il settimanale “Chi” li ha immortalati insieme per le vie di Roma mentre si scambiano baci appassionati dopo aver pranzato in un ristorante di pesce della Capitale. Jaqueline Luna, che vive tra Roma e Los Angeles, ha un rapporto altalenante con la madre Heather Parisi. Ricordiamo che la fidanzata di Ultimo è la seconda figlia della showgirl, nata dalla relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. La prima figlia Rebecca Jewel, con cui Jaqueline Luna è in ottimi rapporti, è nata dal matrimonio con l’imprenditore bolognese Giorgio Manenti. Jaqueline e Ultimo hanno ufficializzato il loro fidanzamento proprio in occasione del compleanno della ragazza, lo scorso 10 marzo. Al momento nessun commento da parte di mamma Heather sul nuovo fidanzato della figlia….

