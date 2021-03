Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo fidanzati/ Bacio e dedica: “New entry al…”

Ultimo ha ritrovato l’amore accanto a Jacqueline Luna di Giacomo e condivide la sua felicità sui social. Dopo aver ufficializzato la sua storia d’amore con la figlia di Heather Parisi, il giovane cantautore romano regala ai fans nuovi momenti della sua quotidianità con la nuova fidanzata. Jacqueline ha rubato il cuore di Niccolò Moriconi che, sui social, sfoggia il suo miglior sorriso. Jacqueline è entrata ufficialmente nel mondo di Ultimo che, nelle scorse ore, ha condiviso con lei qualche ora in uno dei posti del suo cuore. “New entry al parchetto”, ha scritto il cantautore che è solito trascorrere al parchetto i suoi momenti liberi insieme agli amici di sempre. La nuova coppia è ormai inseparabile. Domenica scorsa, infatti, Ultimo ha regalato ai fans un video in cui intona “L’eleganza delle stelle” in spiaggia. Con lui, in quel momento, c’era anche Jacqueline che, tra le storie di Instagram, aveva pubblicato una foto in cui provava a suonarela chitarra in spiaggia.

ULTIMO E JACQUELINE LUNA DI GIACOMO: PRIMO COMPLEANNO INSIEME

In attesa di poter tornare a cantare dal vivo abbracciando i suoi fans, Ultimo si gode la sua nuova storia d’amore con Jacqueline Luna Di Giacomo che ha confermato dopo i primi rumors su un loro flirt. La figlia di Heather Parisi compie oggi 21 anni e, per l’occasione, ha condiviso tra le storie di Instagram la foto del bacio con il suo fidanzato come potete vedere dalla foto in alto. Belli, giovani e innamorati, entrambi sfoggiano sorrisi radiosi e i fans del cantautore notano la felicità sul volto del loro beniamino. Jacqueline è già entrata nel cuore dei fans di Niccolò Moriconi e sono già tantissimi i fans che amano la nuova coppia che sta festeggiando insieme il primo compleanno di lei. Nel prossimo album di Ultimo ci saranno canzoni dedicate a Jacqueline? I fans scommettono di sì.



