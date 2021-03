Ultimo fidanzato con Jacqueline Luna/ Foto e dedica della figlia di Heather Parisi

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, escono allo scoperto e ufficializzano la storia d’amore dopo i rumors degli scorsi giorni. Il giovane cantautore romano che, durante una giornata di relax in barca aveva pubblicato la foto di una ragazza in barca, ha pubblicato sui propri profili social la foto in cui abbraccia Jacqueline con un cuore rosso come didascalia. Una foto che cancella tutti i dubbi e conferma la storia d’amore tra i due. Contemporaneamente, Jacqueline che ha 21 anni e che aveva pubblicato una storia in cui mostrava Ultimo mentre cantava in barca, su Instagram, ha pubblicato due foto in cui è tra le braccia di Niclò Moriconi, vero nome di Ultimo. “Massimo cazza la randa che si va in Thailandia !!!!!!”, si legge nella didascalia della foto in cui entrambi sorridono.

ULTIMO E JACQUELINE LUNA DI GIACOMO, IL WEB APPROVA

Single da qualche tempo, Ultimo ha ritrovato l’amore accanto alla bellissima Jacqueline Luna Di Giacomo. Nicolò ha confermato la storia d’amore con una romantica foto che ha collezionato quasi 350mila like mentre le foto pubblicate da Jacqueline, in poche ore, hanno già ottenuto più di 20mila like. Tantissimi i commenti dei fans dell’autore e dell’interprete di 22 settembre. “Ti meriti tutto l’amore di questo mondo”, “L’importante è che tu sia felice”, “Siete bellissimi”, si legge sotto la foto di Ultimo. “Innamorata di voi”, “Meravigliosi”, “Era da tanto che non vedevo Niccoló così felice!“, scrivono gli utenti sotto le foto pubblicate da Jacqueline. La nuova coppia, dunque, ha già conquistato i fans. Le prossime canzoni di Nicolò Moriconi saranno dedicate alla sua bellissima Jacqueline?





