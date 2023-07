Ultimo, l’ex Federica Lelli canta a squarciagola brano dedicato a lei/ Il video è virale!

Ultimo, l’ex fidanzata canta a squarciagola al suo concerto: il video

Ultimo ha terminato da poche ore il suo tour Stadi 2023, con un successo davvero esplosivo. Il cantante si è esibito per tre tappe a Roma, tutte sold out, e per finire anche a San Siro. Ne sono successe davvero tante durante il live dell’artista romano tra cui un video, diventato virale nelle ultime ore, che mostra la sua ex Federica Lelli. La ragazza è stata ripresa mentre canta a squarciagola 22 settembre, brano dedicato proprio a lei. I fan si sono commossi a vedere la reazione di Federica. Che ci sia ancora del tenero tra i due?

Intanto, Ultimo ha venduto 342.532 biglietti e sui social ci ha tenuto a ringraziare il suo pubblico: “Vorrei abbracciare tutti i 342.532 e in un certo senso è come se lo avessi fatto. Se un ‘vecchio pazzo che parla alle persone’ un giorno mi avesse detto che solo tra Roma e Milano avrei suonato per oltre 300.000 persone avrei sorriso e detto ‘dai non scherzare’. Ho la mente piena di immagini, flash, pianti, risate. Abbiamo saltato, ballato…abbiamo sorriso e abbiamo pianto…perché la vita non è sempre facile ed è giusto lasciarsi andare ogni tanto. Torno a casa già con un pizzico di nostalgia. Ma sorrido, perché un anno passa, mentre la nostra voglia di emozionarci insieme, quella no. Quindi vi stringo forte tutti, ci vediamo l’estate prossima. Abbiamo vinto noi”.

federica lelli al concerto del suo ex fidanzato cantando 22 settembre canzone che è stata scritta per lei io sinceramente piango pic.twitter.com/5vFMNgA6kz — Ci ⭐️ (@ultimopetrpan) July 19, 2023

Ultimo è uno dei cantanti più amati sulla scena musicale italiana degli ultimi anni, lo dimostrano i numeri di biglietti venduti per il suo tour Stadi 2023 (342.532). Sono anche molte le situazioni particolari che si sono verificate durante i suoi concerti, come la fan che si è spogliata in tribuna. Ci sono stati, però, anche momenti molto romantici.

Marco Fantini, durante la live del cantante romano, ne ha approfittato per pubblicare una bellissima dedica a sua moglie Beatrice Valli: “Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce”. Il gesto è piaciuto davvero molto ai fan che hanno ricoperto l’ex tronista di complimenti.











