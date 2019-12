Ultimo/ “Per la musica ho sempre rotto i cog**oni a tutti” (X Factor 2019)

Ultimo è uno degli ospiti della finale di X Factor 2019 in onda giovedì 12 dicembre 2019 in prima serata su Sky Uno. Il cantautore romano sul palcoscenico della X Factor Arena presenterà il nuovissimo singolo “Tutto questo sei tu” che arriva a distanza di pochi mesi dal grandissimo successo di “Rondini al guinzaglio” e dell’ultimo album di inediti “Colpa delle favole”. Un successo senza precedenti quello del cantautore romano reduce da un anno davvero da record che l’ha visto protagonista con un concerto evento presso lo Stadio Olimpico di Roma. Un vero e proprio trionfo per l’artista romano che per il 2020 ha in serbo una grandissima sorpresa per i fan, visto che partirà alla conquista degli stadi italiani con otto concerti che lo vedranno esibirsi a Firenze, Napoli, Milano, Modena, Pescara, Bari, Messina e Roma.

Ultimo: “Per la musica ho sempre rotto i cog**oni a tutti”

La musica è sempre stata la più grande passione di Ultimo che, durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha raccontato: “ho cominciato a suonare il piano a 8 anni, a 14 mi esibivo nei locali. A scuola sono stato bocciato due volte, ma ppe’ forza: facevo una vita “ribelle”. Niccolò Moriconi, questo il suo vero nome all’anagrafe, non nasconde di aver inseguito il suo sogno di fare musica: “per la musica ho sempre rotto i cog**oni a tutti, in questo sono stato sfacciato”. Nonostante il suo essere sfacciato, il cantante non poteva contare sull’appoggio pieno e totale dei genitori: “i miei genitori non sono mai stati come quei genitori che alle partite di calcetto incitano i figli dagli spalti. All’inizio mi tenevano coi piedi per terra, e a me un po’ faceva soffrire. Però adesso li capisco e se dovessi avere un figlio farei come loro”. Parlando poi del suo nome d’arte il cantautore precisa: “è stata una scelta un po’ parac**a, ma ha portato bene: ho sempre avuto una grande fame e tanta voglia di arrivare”.

Ultimo: “Kurt Cobain il mio primo tatuaggio”

Ultimo solo di nome, visto che nel 2019 il cantante è stato primo in tutte le classifiche infrangendo record su record. “Nella musica sempre: mi sono sempre sentito forte, deciso, sicuro. Il che è anche una maledizione: quando nasci con la voglia di scrivere canzoni, pensi che solo quelle debbano essere perfette, tutto il resto no!” ha dichiarato il giovane cantante romano che durante l’intervista ha rivelato anche alcune curiosità. A cominciare dal suo primo tatuaggio: “Kurt Cobain, a 15 anni. Lui è stato il primo artista in cui mi sono “immedesimato”: Something In The Way, l’ultima di Nevermind, è una canzone che mi ha davvero cambiato”. Non solo, Ultimo ha anche raccontato la sua paura di diventare grande: “ci sono molti adulti fichissimi, altri che da piccolo mi hanno un po’ traumatizzato, che quando li guardavo pensavo “non voglio finire come loro”.



