Ultimo: “un 2019 pieno di emozioni”/ “Ora torno in letargo, buon Natale”

Mancano pochi giorni alla fine del 2019 ed Ultimo ha deciso di tracciare già un bilancio degli ultimi dodici mesi vissuti. In due anni, la vita di Niccolò Moriconi, questo il vero nome di Ultimo, è cambiata profondamente. Dopo aver vinto la sezione Giovani del Festival di Sanremo 2018 e aver conquistato il secondo posto al Sanremo 2019, ha battuto ogni record. Oltre ad aver riempito gli stadi italiani e aver conquistato una marea di successi diventando l’artista più ascoltato su Spotify del 2019 e aver lanciato il nuovo singolo “Tutto questo sei tu” che ha debuttato al primo posto nella classifica FIMI dei più acquistati, il giovane cantautore romano ha deciso di staccare per un po’ la spina e godersi il calore della famiglia e degli amici durante le festività natalizie. Prima di “andare in letargo”, però, ha voluto ringraziare i fans per l’anno intenso che gli hanno fatto vivere.

ULTIMO: “UN ANNO PIENO DI EMOZIONI NEL BENE E NEL MALE”

Con una foto in cui è sdraiato sul letto, Ultimo ha tracciato il bilancio del suo 2019. “E’ stato un anno pieno di forti emozioni nel bene e nel male. forse l’anno in cui sono stato meno a Roma. ho girato il mondo e ho ‘rubato’ qua e la in ogni angolo qualche sensazione che potesse darmi qualcosa. ora sono tornato e mi godo le piccole cose che sono le più grandi. il nuovo singolo vi sta piacendo e aldilà dei numeri che sinceramente hanno rotto il cazzo, l’importante è questo: che vi stia piacendo. la canteremo forte forte forte”, ha scritto. Poi ha rivolto un augurio sincero ai fan: “Vi auguro buon natale, buon anno, buona befana, buon tutto insomma. Io torno in letargo”. Il 2020 sarà un anno altrettanto importante per Niccolò che sarà impegnato in un lungo tour e alla preparazione del nuovo album di cui, però, non si sa ancora nulla. “Sto cercando di metterli insieme, ma non so quando. Penso dopo il tour che ci sarà quest’estate. Voglio che sia un disco suonato”, ha detto a Radio Italia.





